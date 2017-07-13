Прямая линия сахалинского губернатора шла почти два часа

Она состоялась во второй раз за месяц

Олег Кожемяко около 2 часов отвечал на вопросы жителей Сахалинской области в ходе «прямой линии». Накануне во второй раз специальный проект «Разговор с губернатором». ASTV.RU вел текстовую трансляцию беседы.

Как сообщает пресс-секретарь губернатора, нынешний разговор собрал рекордное количество обращений от сахалинцев и курильчан – около 3 тысяч.

Начался разговор с результатов первой «прямой линии». Во время нее удалось решить целую серию значимых для жителей вопросов. Среди них немало личных. На лечение в столичную клинику отправилась 14-летняя жительница корсаковского села Соловьевка Аделина Кузина. На острове у нее обнаружили сложное онкозаболевание. Другой пример - пожилой учительнице из Долинска в бессрочное пользование предоставили противопролежневую медицинскую кровать. Было решено дополнительно закупить такое оборудование для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья в регионе. А ребенок-инвалид из Невельска получил специальную беговую дорожку.

В Южно-Сахалинске, где в этом году ведется масштабное благоустройство, согласно пожеланиям горожан, ускорили темпы строительства автодорог. К ремонту разбитой трассы приступили в селе Рыбацком Анивского района. В Охе активизировалась реализация проекта возведения городской бани. Для Холмска было поручено приобрести дополнительные автобусы. А в Макарове местные власти обязались открыть новую лыжную базу и обустроить пляж.

В ходе нового «Разговора с губернатором» обозначались уже другие проблемы. Пенсионерка из Корсакова Нина Трубина пожаловалась на сложности с получением в районе льготных лекарств и тест-полосок для больных диабетом. Непросто, по ее словам, попасть и на прием к врачам в местной поликлинике.

– Для этого нужно вставать в очередь в 6 часов утра. А инфомат выдает талоны на две недели вперед, – посетовала женщина.

Средства на покупку лекарств для диабетиков в области выделены в полном объеме, а очереди в поликлинику – следствие недостатков в организации работы медучреждения, отметил глава региона. Областному министерству здравоохранения он поручил детально разобраться в ситуации и ее исправить.

Еще одна болевая точка в Корсаковском районе – дорога между селами Чапаево и Охотское. Местные жители называют ее опасной для жизни. Трасса богата на ухабы и рытвины. Особую тревогу вызывает и то, что с началом учебного года, по ней будет курсировать школьный автобус с детьми.

Мэр Александр Рудаков, которого Олег Кожемяко вызвал на связь, пообещал привести транспортную артерию в нормативное состояние к 1 сентября. В то же время он обратился с просьбой оказать финансовую помощь на содержание муниципальных трасс, которые пользуются у сахалинцев особой популярностью.

А вот в Южно-Сахалинске, напротив, проблема возникла из-за отремонтированных дорог. В ночное время на улицах города в скорости соревнуются спортивные машины. Госинспекции по безопасности дорожного движения рекомендовано усилить борьбу с лихачами.

Общественного транспорта не хватает, заметили горожане. И это несмотря на то, что в прошлом году областному центру передали большое количество новых автобусов. Как выяснилось, часть маршрутов, например, №16, 16а и 8с, городские власти оставили за частными перевозчиками. Те – со своими обязанностями не справились, поэтому с сентября уйдут с рынка. Их место займет муниципальная транспортная компания, имеющая комфортабельные и вместительные автобусы.

Поддержано и пожелание южно-сахалинских пенсионеров организовать в городе муниципальный рынок, где бы дачники могли реализовывать излишки продукции. Торговать сегодня приходится на необорудованных местах, пожаловались супруги Шевченко. Урожай с огорода дает им существенную прибавку к пенсии. Мэр Сергей Надсадин пояснил, что для этих целей проводятся ярмарки выходного дня.

Однако Олега Кожемяко такой ответ устроил не в полной мере: «Выращенная дачниками продукция до выходных может испортиться. Вам необходимо приобрести в самое ближайшее время небольшие крытые павильоны. Такие торговые точки для сахалинцев должны появиться по всему городу. О местах их установки важно сообщить в средствах массовой информации».

В перспективе, добавил губернатор, в городе должен быть организован и стационарный специализированный рынок для дачников.

Еще один вопрос из областного центра касался проблемы аварийного жилья. Южносахалинка по имени Ольга рассказала, что проживает в ветхом доме №17 на улице Поповича и рассчитывает на переселение в новостройку.

Такая программа в этом году завершает свое действие, пояснил глава региона. А в следующем на смену ей придет новая – на очередной пятилетний период. Всего планируется расселить людей с площади более 450 тысяч квадратных метров. В первую очередь, новоселье будут справлять льготные категории граждан – ветераны, «дети войны», многодетные сахалинцы, семьи с детьми.

Озвучены на «прямой линии» и другие решения. В Аниве построят скейт-парк, в Томари – спортивный комплекс, а в Быкове ускорят реализацию проекта по возведению дома культуры: в этом году должен быть объявлен конкурс на строительство. Жители попросили обратить внимание и на благоустройство села – оно пока не отличается ухоженным видом. Нет скверов и пешеходных дорожек. Мамы с колясками гуляют по пыльной дороге.

Подобным населенным пунктам, которые по тем или иным причинам лишились в постсоветский период крупных градообразующих предприятий и как следствие – многих перспектив, по распоряжению Олега Кожемяко будет оказана дополнительная финансовая помощь. В предварительный список помимо Быкова включены Вахрушев, Восток и Синегорск. Глава региона призвал и самих жителей подключиться к приведению сел в порядок.

– Возможности такие есть – через создание территорий общественного самоуправления. Эти объединения позволяют решить массу небольших дел, скажем, обустроить скверы или спортивные площадки. Поэтому, пожалуйста, организовывайтесь, а мы поможем. На Сахалине меры поддержки ТОСов беспрецедентны – соотношение затрат граждан и бюджета 1 к 99, - сказал губернатор.

Глобальный вопрос развития региона подняла почетный гражданин Сахалинской области Галина Грошева. В недавнем прошлом она занимала руководящие посты во многих управленческих структурах, была депутатом областного Совета.

- Старожилы Сахалина помнят, как наша область развивалась. По отдельным видам сельхозпродукции мы не только обеспечивали себя, но и отправляли их за пределы области. А какие перспективы есть сегодня? – поинтересовалась у губернатора Галина Михайловна.

- Я с особой благодарностью отношусь к людям старшего поколения, которые заложили прочный фундамент для развития области, - начал ответ Олег Кожемяко. – Сегодня мы уверенно движемся вперед. Если взять сельское хозяйство, то поставлены задачи в короткий период решить проблему продовольственной безопасности – обеспечить сахалинцев и курильчан продукцией собственного производства высокого качества и по доступной цене. Запущены проекты в молочном и мясном животноводстве, свиноводстве и птицеводстве. Они уже дают первые результаты.

Другая важная составляющая развития области – создание комфортной среды для жителей, продолжил он. Это благоустроенные населенные пункты с уютными дворами, удобными скверами, освещенными и заасфальтированными улицами.

В финальной части беседы глава региона уже по традиции ответил на ряд личных вопросов. Блогер Сергей Макаров спросил про рецепт успеха.

- Не нужно бояться работы, - был дан ответ.

С активной деятельностью, рассказал сахалинский губернатор, связана вся его жизнь. С раннего детства работал на родительской пасеке. После девятого класса устроился монтером пути. А в студенческие годы подрабатывал сторожем, дворником и монтажником. После армии организовал с друзьями кооператив.

- Мы молодыми были, но вместо того, чтобы гулять, просевали землю, выращивали цветы. Потом устроились в кондитерский цех, делали торты «Птичье молоко». Конечно, можно было пойти на дискотеку. Но не хотелось сидеть на шее у родителей и надо было зарабатывать. Чтобы быть самостоятельным и независимым человеком. В этом и секрет успеха – нужно трудиться, - поделился руководитель области.

Он опроверг информацию о наличии у него роскошного особняка на морском побережье одного из южных районов Сахалина. А завершая «прямую линию», сказал о собственном понимании термина «коренной сахалинец»: «Если толковать по словарю, это тот, у кого на острове родился дедушка. Но таких мало и на всем Дальнем Востоке. Поэтому, считаю, что человек, который родился здесь, имеет полное право считать себя коренным сахалинцем. Более того, к этой категории можно отнести и тех людей, кто приехал на острова и провел здесь большую, лучшую часть своей жизни. Обустраивал регион. Вкладывал в него душу, сердце, оставил после себя хороший след».

По информации пресс-службы правительства Сахалинской области