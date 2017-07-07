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Мэр Охи в прямом эфире пообещал горожанам баню к 2018 году

Мэр Охи в прямом эфире пообещал горожанам баню к 2018 году

Она будет деревянной

В следующем году в Охе появится общественная баня. Об этом в эфире ОТВ сообщил глава города Сергей Гусев. Предыдущее такое заведение закрылось около 5 лет назад, с тех пор у горожан есть возможность мыться только в частных учреждениях по коммерческим расценкам.

С этой проблемой в ходе губернаторской прямой линии обратились несколько жителей Охи. По их словам, в социальной бане стоимость помывки составляла примерно 350 рублей, тогда как сейчас приходится платить более высокую цену, причем за каждый час.

Как рассказал Сергей Гусев, уже была разработана проектная документация на объект, но по ней строительство оказалось слишком дорогим. Поэтому ранее от возведения бани отказались, она не вошла в инвестиционную программу до 2019 года. Теперь же появился еще один потенциальный подрядчик с проектом деревянной бани, который существенно дешевле прежнего. Кроме того, губернатор Олег Кожемяко сообщил, что в финансировании строительства примет участие областной бюджет. При этих условиях сдать объект под ключ реально в 2018 году. «Это будет ваш первый сданный лично вами объект после того, как вас избрали главой Охи»,  – добавил Кожемяко в публичном диалоге с Сергеем Гусевым.

вчера, в 20:07 +1
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Комментарии
Online
DartVictor Online
Написано вчера, в 20:15
так и сказал-"В 2018 вы все пойдёте в баню!"
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 20:42
2018???? Да что там баню поставить?
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+4
SWATIMYR
Написано вчера, в 21:19
Да, пошел он "в баню" со своими обещаниями!
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0
pavel8888
Написано сегодня, в 00:02
Баню обещал
а подготовка к отопительном у сезону 0%.интересно как зиму переживём?в бане?
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0
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