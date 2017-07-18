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В Макарове к концу года откроют новую лыжную базу

В Макарове к концу года откроют новую лыжную базу

В следующем году начнется строительство многофункционального комплекса с в ледовой ареной

В Макарове к концу года откроют новую лыжную базу. Такие обязательства на себя взяла местная администрация.

По информации из района, в ближайшие дни будет объявлен конкурс на возведение объекта. Для этого сейчас завершается подготовка необходимой документации. Уже в предстоящий зимний период жители смогут оценить возможности спорткомплекса и воспользоваться прокатом лыж, сообщили в местной администрации. Подобные объекты уже действуют в Углегорском, Корсаковском, Невельском, Анивском и Ногликском районах. Их построили по поручению главы области.

Как сообщает пресс-секретарь губернатора Сахалинской области, в следующем 2018 году в Макарове приступят к строительству и еще одного спортивного объекта - многофункционального комплекса с ледовой ареной. Он поможет закрыть потребности района в залах для бокса и хореографии, существенно увеличить продолжительность сезона для хоккеистов. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:23 +1
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