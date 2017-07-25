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В Холмске закупят новые автобусы для перевозки пассажиров по городу
vsluh.ru

В Холмске закупят новые автобусы для перевозки пассажиров по городу

Одобрено и выделение средств на приобретение транспорта для обеспечения рейсов на Чехов и Правду

В Холмске закупят новые автобусы для перевозки пассажиров по городским маршрутам. Такое решение принято местной администрацией по итогам «прямого разговора с губернатором», сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

- У нас в Холмске нет муниципального общественного транспорта. На линии выходят одни частные перевозчики. Всякий раз приходя на остановку мы гадаем, заберет нас маршрутка или нет. Работают они как хотят, неожиданно уходят с линии и приходится ждать автобуса по сорок минут. В выходные дни общественного транспорта в городе совсем нет. Состояние частных маршруток тоже пугает, они глохнут на полпути, у большинства разбитые сидения, отсутствуют ремни безопасности, - рассказала главе региона Анна Козинная.

Как сообщил глава Холмского городского округа Андрей Сухомесов, по результатам «прямой линии» с губернатором состоялась встреча с местными депутатами. Парламентарии одобрили выделение необходимых средств на приобретение новых полноприводных автобусов для обеспечения рейсов на Чехов и Правду, а также на покупку современных газелей для пассажирских перевозок по городским маршрутам. Новые автобусы выйдут на линии уже к осени этого года. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:44 +2
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Комментарии
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 12:54
ваще упоротые, муниципальные автобусы по городу уже месяца 3-4 ходят. Не нравится качество маршруток используйте Хонду ХодиСама, тем более что за 40 минут можно пройти весь "город". А еще вопрос- мэра и губернатора не смущает тот факт, что судом признан незаконным факт выделения субсидий на содержание общественного транспорта и МУП Мастер обязали вернуть бабло в бюджет?
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