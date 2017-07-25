В Холмске закупят новые автобусы для перевозки пассажиров по городу

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Одобрено и выделение средств на приобретение транспорта для обеспечения рейсов на Чехов и Правду

В Холмске закупят новые автобусы для перевозки пассажиров по городским маршрутам. Такое решение принято местной администрацией по итогам «прямого разговора с губернатором», сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

- У нас в Холмске нет муниципального общественного транспорта. На линии выходят одни частные перевозчики. Всякий раз приходя на остановку мы гадаем, заберет нас маршрутка или нет. Работают они как хотят, неожиданно уходят с линии и приходится ждать автобуса по сорок минут. В выходные дни общественного транспорта в городе совсем нет. Состояние частных маршруток тоже пугает, они глохнут на полпути, у большинства разбитые сидения, отсутствуют ремни безопасности, - рассказала главе региона Анна Козинная.

Как сообщил глава Холмского городского округа Андрей Сухомесов, по результатам «прямой линии» с губернатором состоялась встреча с местными депутатами. Парламентарии одобрили выделение необходимых средств на приобретение новых полноприводных автобусов для обеспечения рейсов на Чехов и Правду, а также на покупку современных газелей для пассажирских перевозок по городским маршрутам. Новые автобусы выйдут на линии уже к осени этого года.