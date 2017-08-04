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Южно-сахалинским организациям инвалидов вдвое увеличили финансирование
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Южно-сахалинским организациям инвалидов вдвое увеличили финансирование

Деньги выделили шести обществам

Шести южно-сахалинским местным общественным организациям инвалидов с 2017 года вдвое увеличили финансирование на развитие их уставной деятельности.

Как сообщают в пресс-службе администрации областного центра, в этом году в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей получили местные общественные организации: Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых, «Эдельвейс», спортивный клуб инвалидов «Твой мир», городская организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также Луговская местная общественная организация Всероссийского общества инвалидов.

Как рассказала председатель местной организации инвалидов «Эдельвейс» Раиса Карина, в прошлом году администрация Южно-Сахалинска предоставила объединению помещение на безвозмездной основе. Сейчас общественники обустраиваются на новом месте.

- Безусловно, такая помощь облегчает множество задач. На выделенные субсидии мы приобрели компьютерную технику для ведения документации, а также необходимую мебель, и теперь нам есть где разместиться. Конечно, увеличение финансовой поддержки не только позволит решить бытовые вопросы, но и поможет реализовать намеченные планы по организации спортивных и творческих мероприятий для людей с нарушениями опорно-двигательной системы, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Мы сможем проводить экскурсии, выезды на природу, тематические вечера и чаепития, - поделилась Раиса Карина.

Напомним, организациям, чья деятельность направлена на социальную поддержку и защиту инвалидов, субсидия выплачивается один раз в год. Для ее получения необходимо направить заявку и соответствующий пакет документов в управление социальной политики (ул. Комсомольская, 169, каб. 9).

Подробная информация об условиях предоставления финансовой поддержки  опубликована на официальном сайте администрации Южно-Саха­линска http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2512/45. Там же можно скачать заявку и ознакомиться с перечнем необходимых документов.

Справки по телефонам: 300-711, 300-714, 300-721.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:42 +1
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