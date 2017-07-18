Дорожные работы на Комсомольской в Южно-Сахалинске обещают завершить раньше на полтора месяца.

Благодаря усилению рабочих бригад два участка улицы Комсомольской планируют открыть для движения к середине сентября, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Напомним, пересмотреть графики работ на дорогах и тротуарах, чтобы они не растягивались до ноября, а в большинстве своем завершились к сентябрю, поручил городским властям губернатор Олег Кожемяко, которому местные жители пожаловались на автомобильные пробки и неудобства.

Рассматривался вариант работы на некоторых объектах в две смены. Опросы показали, что пешеходы и автомобилисты в большинстве выступают за ночные работы для ускорения процесса, а люди, проживающие вблизи ремонтируемых объектов, - категорически против.

Например, сейчас самые масштабные работы идут на ул. Комсомольской на участке от Коммунистического пр. до пр. Победы. По обеим сторонам расположены жилые дома. Поквартирный обход жителей показал: две трети опрошенных высказались против увеличения рабочих смен даже до 23.00. Остальные не против, чтобы работы велись до 23.00, но только не шумные и не создающие вибрацию (отбойные молотки, асфальтоукладчики и катки). Ночную смену никто не поддержал.

Поэтому было принято решение нарастить темпы работы там, где имеет смысл, путем усиления рабочих бригад. Сейчас на участке задействовано более 100 рабочих и до 40 единиц техники. Это позволило сократить сроки. Контрактом предусмотрено завершение всех работ в ноябре. Однако, по словам подрядчика, если позволят погодные условия, то участки от Компроспекта до ул. Тихоокеанской и от ул. Тихоокеанской до ул. Поповича будут открыты для движения автотранспорта к середине сентября. Третий участок - от ул. Поповича до пр. Победы - к середине октября.

Работы по ремонту тротуаров, дорожного полотна, замене водопроводных сетей и теплотрасс на других объектах - в пер. Алтайском, на ул. Физкультурной, Поповича, Чехова, Коммунистическом пр., участке ул. Комсомольской и др. - идут согласно графикам.