Сегодня на ASTV.RU пройдет текстовая онлайн-трансляция прямой линии с Олегом Кожемяко
Губернатор Сахалинской области ответит на вопросы сахалинцев и курильчан
Сегодня в 19:30 состоится вторая прямая линия с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко. Он ответит на вопросы сахалинцев и курильчан в прямом эфире.
Здесь ASTV.RU будет вести онлайн-трансляцию выступления губернатора.
Текстовая трансляция
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Кот_Василий Online
Написано сегодня, в 12:19
вопросы больше не принимают? телефон все время сбрасывает
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Selena Online
Написано сегодня, в 13:59
Кот_Василий, я дозвонилась со второго раза
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SPY
Написано сегодня, в 12:57
Самый отстойный губернатор на острове. Вчера почитал,про фархутдинова,про малахова,про хорошавина, и вывод напрашивается сам собой. Все они работали на благо острова и жителей. Воровали? Да. Но с самого начала своего управления они занимали позицию процветания и стабильности островитян. Об этом свидетельствуют созданные ими законы и проекты. Сейчас вся политика для вынужденного оттока населения с сахалина. Взять только рыбный беспредел. Горбуши уже нет,но ловить разрешают всем кроме жителей. Так мало того,что нет горбуши,теперь начали давать квоты на щуку,язя и карася. Они браконьеров и так не могут контролировать,а тут ещё и дополнительно разрешают ловить донную рыбу. А как поймать щуку? Вычерпать яму. Плюс никакого контроля и вуаля...рыбы нет вообще никакой. В общем с приходом этого.....это начало конца. К сожалению. Голосуйте за ЕР
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+2
SPY
Написано сегодня, в 13:07
Вот так то, Олег Николаевич
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MASHUTA
Написано сегодня, в 13:51
И много нас таких кто будет против губера голосовать?(-) против..(+) за... Я лично -
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Selena Online
Написано сегодня, в 14:00
Я честно говоря, думала что тут все подставлено.Но у меня знакомая (точнее ее мама) в прошлый раз дозвонилась до них и потом через 20 дней ее проблему решили (там было по медицине).Так что может, и работает ,в этотраз я сама проверю))
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