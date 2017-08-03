Сегодня на ASTV.RU пройдет текстовая онлайн-трансляция прямой линии с Олегом Кожемяко

Сегодня в 19:30 состоится вторая прямая линия с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко. Он ответит на вопросы сахалинцев и курильчан в прямом эфире.

Здесь ASTV.RU будет вести онлайн-трансляцию выступления губернатора.