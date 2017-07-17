Благотворительная акция "От сердца к сердцу" прошла в Южно-Сахалинске

Несколько сотен сахалинцев приняли участие в благотворительной акции «От сердца к сердцу» по сбору средств на лечение 8-летнего Романа Глухова.

Как рассказывают в городской думе областного центра, в четверг вечером площадь перед Чехов-центром в Южно-Сахалинске заиграла праздничными красками. Организаторы решили устроить не просто сбор пожертвований, а настоящий семейный фестиваль. Малыши выстраивались в очередь к мастерам Центра молодежных инициатив по аквагриму и твистингу, веселились вместе с аниматорами, делали свои первые открытия в научном шоу. Ребята постарше с интересом наблюдали за выступлениями спортсменов и разглядывали мотоциклы байкеров из клуба «Ночные волки». Взрослые совершали покупки на благотворительной ярмарке. Здесь можно было приобрести угощения, картины, украшения, изделия ручной работы.

Всех гостей ждал концерт – на сцену вышли творческие коллективы из Южно-Сахалинска и Анивы. Вырученные во время ярмарки деньги, а также пожертвования, которые сахалинцы оставляли в специальных урнах, пойдут на лечение 8-летнего Романа Глухова. У

мальчика – врожденный порок развития желудочно-кишечного тракта, операция на Сахалине не дала положительных результатов. Сейчас Рома находится в клинике в Корее, врачи уже прооперировали сахалинца, он проходит курс терапии. Самостоятельно семья собрала более миллиона рублей, не хватает еще около 600 тысяч.

- Ко мне обратилась семья мальчика с просьбой помочь. И мы решили провести благотворительную акцию. У меня уже был опыт организации подобных мероприятий – год назад мы проводили акцию по сбору средств для Вероники Красиной. Тогда мы увидели, что сахалинцы откликаются на призыв о помощи, что им нравится именно такой формат, где можно интересно провести время всей семьей. Я рада, что в нашем городе столько неравнодушных людей, и уверена, что мы поможем Роме, - рассказала председатель Городской Думы Елена Столярова.

Благотворительную акцию организовали Городская Дума, администрация Южно-Сахалинска (Управление по физической культуре и спорту, Управление по культуре), Центр молодежных инициатив, Сахалинский международный театральный центр им. Чехова, благотворительный фонд «Реальная помощь», Сахалинское молодежное движение «Воркаут», сахалинские диаспоры. Со словами благодарности за помощь и неравнодушие к участникам и гостям акции обратились председатель Городской Думы Елена Столярова, уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Сахалинской области Любовь Устиновская, вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова.

В рамках акции «От сердца к сердцу» прошел благотворительный аукцион, на котором были представлены лоты – подарочные сертификаты от салона красоты «Реал Бьюти», студии по организации праздников «Чадо-остров», магазина одежды «Гардероб», риэлтерской компании «Солнце Недвижимость», мужского салона «Chop-chop», студии красоты «Green Studio», эксклюзивный торт от пекарни «Мельница». Все лоты с легкой подачи ведущего Виталия Альбекова быстро ушли с молотка, деньги от продажи направлены на лечение Ромы.

Начинающийся дождь не испугал участников и организаторов акции, ведь сюда их привело искреннее желание помочь. Всего в ходе акции, аукциона и ярмарки было собрано 149 тысяч 531 рубль. Деньги переданы семье мальчика. В финале благотворительной акции отчим Ромы Евгений Щербаков поблагодарил сахалинцев за участие и неравнодушие.

На лечение мальчика требуется еще более 400 тысяч рублей. Семья обращается к сахалинцам с просьбой помочь. Реквизиты для перечисления средств Роману:

Щербаков Евгений Анатольевич (отец Романа): номер карты 4226080721627935, номер Р/С 40817810572040001923, БИК 046401747, К/сч. 30101810500000000747, ИНН 7725114488, КПП 650103001, наименование банка получателя: Сахалинский РФ ОАО "Россельхозбанк", Южно-Сахалинск;

Щербакова Анна Юрьевна (мама Романа): номер карты 4276850094280499, номер Р/С 40817810250342375952 БИК 040813608 К/сч. 30101810600000000608 ИНН 7707083893 КПП 27214001, наименование банка получателя: отделение № 8567 ПАО Сбербанк России, Южно-Сахалинск;

Глухова Валентина Владимировна (бабушка): номер карты 639002509009078265, номер Р/С 40817810250340215957, БИК 040813608 К/сч. 30101810600000000608 ИНН 7707083893 КПП 272143001, наименование банка получателя: отделение № 8567 ПАО Сбербанк России, Южно-Сахалинск.

Телефон отчима Ромы: +7-924-181-30-85 (Евгений Анатольевич Щербаков).