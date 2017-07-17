новости
новости
Регистрация
Благотворительная акция "От сердца к сердцу" прошла в Южно-Сахалинске

Благотворительная акция "От сердца к сердцу" прошла в Южно-Сахалинске

Собранные 150 тыс. рублей направят на лечение Ромы Глухова

Несколько сотен сахалинцев приняли участие в благотворительной акции «От сердца к сердцу» по сбору средств на лечение 8-летнего Романа Глухова.

Как рассказывают в городской думе областного центра, в четверг вечером площадь перед Чехов-центром в Южно-Сахалинске заиграла праздничными красками. Организаторы решили устроить не просто сбор пожертвований, а настоящий семейный фестиваль. Малыши выстраивались в очередь к мастерам Центра молодежных инициатив по аквагриму и твистингу, веселились вместе с аниматорами, делали свои первые открытия в научном шоу. Ребята постарше с интересом наблюдали за выступлениями спортсменов и разглядывали мотоциклы байкеров из клуба «Ночные волки». Взрослые совершали покупки на благотворительной ярмарке. Здесь можно было приобрести угощения, картины, украшения, изделия ручной работы.

Всех гостей ждал концерт – на сцену вышли творческие коллективы из Южно-Сахалинска и Анивы. Вырученные во время ярмарки деньги, а также пожертвования, которые сахалинцы оставляли в специальных урнах, пойдут на лечение 8-летнего Романа Глухова. У

мальчика – врожденный порок развития желудочно-кишечного тракта, операция на Сахалине не дала положительных результатов. Сейчас Рома находится в клинике в Корее, врачи уже прооперировали сахалинца, он проходит курс терапии.  Самостоятельно семья собрала более миллиона рублей, не хватает еще около 600 тысяч.

- Ко мне обратилась семья мальчика с просьбой помочь. И мы решили провести благотворительную акцию. У меня уже был опыт организации подобных мероприятий – год назад мы проводили акцию по сбору средств для Вероники Красиной. Тогда мы увидели, что сахалинцы откликаются на призыв о помощи, что им нравится именно такой формат, где можно интересно провести время всей семьей. Я рада, что в нашем городе столько неравнодушных людей, и уверена, что мы поможем Роме, - рассказала председатель Городской Думы Елена Столярова.

Благотворительную акцию организовали Городская Дума, администрация  Южно-Сахалинска (Управление по физической культуре и спорту, Управление по культуре), Центр молодежных инициатив, Сахалинский международный театральный       центр им. Чехова, благотворительный фонд «Реальная помощь», Сахалинское молодежное движение «Воркаут», сахалинские диаспоры. Со словами благодарности за помощь и неравнодушие к участникам и гостям акции обратились председатель Городской Думы Елена Столярова, уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Сахалинской области Любовь Устиновская, вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова.

В рамках акции «От сердца к сердцу» прошел благотворительный аукцион, на котором были представлены лоты –  подарочные сертификаты от салона  красоты «Реал Бьюти», студии по организации праздников «Чадо-остров», магазина одежды «Гардероб», риэлтерской компании «Солнце Недвижимость», мужского салона «Chop-chop», студии красоты «Green Studio», эксклюзивный торт от пекарни «Мельница». Все лоты с легкой подачи ведущего Виталия Альбекова быстро ушли с молотка,  деньги от продажи направлены на лечение Ромы.

Начинающийся дождь не испугал участников и организаторов акции, ведь сюда их привело искреннее желание помочь. Всего в ходе акции, аукциона и ярмарки было собрано 149 тысяч 531 рубль. Деньги переданы семье мальчика. В финале благотворительной акции отчим Ромы Евгений Щербаков  поблагодарил сахалинцев за участие и неравнодушие.

На лечение мальчика требуется еще более 400 тысяч рублей. Семья обращается к сахалинцам с просьбой помочь. Реквизиты для перечисления средств Роману:

Щербаков Евгений Анатольевич (отец Романа): номер карты 4226080721627935, номер Р/С 40817810572040001923, БИК 046401747, К/сч. 30101810500000000747, ИНН 7725114488, КПП 650103001, наименование банка получателя: Сахалинский РФ ОАО "Россельхозбанк", Южно-Сахалинск;

Щербакова Анна Юрьевна (мама Романа): номер карты 4276850094280499, номер Р/С 40817810250342375952 БИК 040813608 К/сч. 30101810600000000608 ИНН 7707083893 КПП 27214001, наименование банка получателя: отделение № 8567 ПАО Сбербанк России, Южно-Сахалинск;

Глухова Валентина Владимировна (бабушка): номер карты 639002509009078265, номер Р/С 40817810250340215957, БИК 040813608 К/сч. 30101810600000000608 ИНН 7707083893 КПП 272143001, наименование банка получателя: отделение № 8567 ПАО Сбербанк России, Южно-Сахалинск.

Телефон отчима Ромы: +7-924-181-30-85 (Евгений Анатольевич Щербаков).

Галерея
Благотворительная акция "От сердца к сердцу" прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Благотворительная акция "От сердца к сердцу" прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Благотворительная акция "От сердца к сердцу" прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Благотворительная акция "От сердца к сердцу" прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Благотворительная акция "От сердца к сердцу" прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Благотворительная акция "От сердца к сердцу" прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Благотворительная акция "От сердца к сердцу" прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 7
Благотворительная акция "От сердца к сердцу" прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 8
Благотворительная акция "От сердца к сердцу" прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 9
Благотворительная акция "От сердца к сердцу" прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 10
Благотворительная акция "От сердца к сердцу" прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 11
Благотворительная акция "От сердца к сердцу" прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 12
Благотворительная акция "От сердца к сердцу" прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 13
Благотворительная акция "От сердца к сердцу" прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 14
Благотворительная акция "От сердца к сердцу" прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 15
Благотворительная акция "От сердца к сердцу" прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 16
Благотворительная акция "От сердца к сердцу" прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 17
показать все фотографии
Благотворительная акция "От сердца к сердцу" прошла в Южно-Сахалинске
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:19 +1
Другие статьи по темам
Событие
благотворительность
Люди
Рома Глухов
Популярное на ASTV
Пропавшего по пути из Долинска в Покровку сахалинца сбил автомобиль
Пропавшего по пути из Долинска в Покровку сахалинца сбил автомобиль
На ASTV.RU идет текстовая онлайн-трансляция прямой линии с Олегом Кожемяко
На ASTV.RU идет текстовая онлайн-трансляция прямой линии с Олегом Кожемяко
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Evgen_83
Написано сегодня, в 15:58
Ромыч поправляйся скорее...
Ответить
0
Evgen_83
Написано сегодня, в 16:06
Ромыч мы с тобой...
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Прямая линия сахалинского губернатора шла почти два часа
Прямая линия сахалинского губернатора шла почти два часа
Олег Кожемяко попал в «рейтинг» здорового образа жизни среди российских политиков
Олег Кожемяко попал в «рейтинг» здорового образа жизни среди российских политиков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru