Школьницу из Соловьевки отправили на лечение в Москву

Школьница из села Соловьёвка направлена на лечение в Москву. 14-летнюю Аделину ждут в Российском научном центре рентгенрадиологии. У девочки диагностировано онкологическое заболевание, опухоль мозга. В дороге юную сахалинку сопровождал врач детской областной больницы.

- Состояние у пациентки стабильное, она в хорошем настроении. Мы летим вчетвером, с родителями девочки. Все необходимые документы были оформлены в кратчайшие сроки. По прибытию в центр Аделина пройдёт обследование, после этого будет окончательно определена тактика лечения, – отметил врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Кузьмин.

Как сообщают в региональном минздраве, родители рассматривали несколько вариантов по перспективам лечения в российских и зарубежных клиниках. Жители села написали о проблеме на программу «Разговор с губернатором». Ситуация была взята на особый контроль ещё на стадии сбора вопросов. Оперативно были разосланы запросы в пять медицинских центров, окончательный выбор сделан совместно с родителями девочки.