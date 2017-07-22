В Макарове появится обустроенный пляж

Пляж в Макарове спешно организуют местные власти. Жительница Макарова Валентина Полуянова пожаловалась на отсутствие оборудованной пляжной зоны во время «прямой линии» с губернатором Олегом Кожемяко, сообщает пресс-служба губернатора.

Расположится песчано-галечный пляж в городской черте на участке морского побережья к северу от устья реки Макарова. Добраться до него местные жители смогут в считанные минуты. Сейчас территорию площадью около 1 гектара расчищают от поваленных деревьев и мусора.

- За 2 дня мы вывезли 20 КАМАЗов. В основном, это навалы бревен, бытовые отходы и кустарники. В расчистке задействованы 5 рабочих и 4 единицы техники – самосвал, фронтальный погрузчик, кран-балка и экскаватор, - сообщил Алексвандр Сагач, директор управления капитального строительства Макаровского района.

Зону отдыха оборудуют раздевалками, шестью большими столами (длиной до 2,5 метров) со скамейками. Рядом будет находиться площадка для парковки автотранспорта. Установят и мусорные контейнеры. Окончание работ запланировано на 31 июля. Содержать новый пляж будет муниципалитет.

- Рассчитываем, что место организованного отдыха обретет популярность у макаровчан и гостей района. В этом случае мы готовы расширять пляжную зону с учетом полученных от людей предложений, установить там волейбольную площадку и подумать над организацией выездной торговли, - отметил Андрей Красковский, глава муниципального образования.