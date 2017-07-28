Маленькой Альбине из Невельска подарили беговую дорожку

О ней ее мама попросила на прямой линии губернатора

Для кого-то пробежка по улицам – ежедневный ритуал. Но для девочки Альбины из Невельска даже преодоление подъездной лестницы – маленький подвиг. У девочки из Невельска нарушение опорно-двигательного аппарата. Однако благодаря долгожданному подарку ее жизнь стала более активной.

Эльвира и Альбина – сестры. Как и все девочки, они любят играть в куклы и гулять. Правда, поговорить о подружках и мальчиках пока не получается. У младшей Альбины нарушена речевая функция. Девочка живет в своем особенном мире, в ее жизни все немного по-другому.

- Она на домашнем обучении. Но мы ездим в школу, к учительнице, и там с ней занимаются, – объясняет сестра Альбины, Эльвира.

Девочка еще не знает, что через несколько минут она сможет пройтись по новенькой беговой дорожке. У Альбины нарушение опорно-двигательного аппарата. Ее мама во время прямой линии попросила губернатора помочь в приобретении этой дорожки. Она необходима для физического развития ребенка.

- Мы очень долго мечтали об этом. И теперь наша мечта сбылась – не только моя, но и моего ребенка. Я за нее говорю, так как она плохо разговаривает. Я очень довольна. Спасибо большое! – говорит Снежана Мухамедянова.

Теперь Альбина сможет в любую погоду совершать пешие прогулки. С каждой минутой ее движения становятся все увереннее. Мама девочки возлагает большие надежды на такие занятия. Женщина мечтает, чтобы ее ребенок жил максимально полноценной жизнью.

При необходимости семья также может воспользоваться пунктом проката.

- В 2016 году они были открыты у нас во всех муниципальных образованиях. Они пользуются большим спросом среди жителей Сахалинской области. А министерство соцзащиты, в свою очередь, постоянно расширяет перечень средств технической реабилитации, то есть мы постоянно работаем с обращениями граждан, – рассказывает министр социальной защиты региона Елена Касьянова.

Также во время прямой линии с губернатором мама Альбины попросила санаторно-курортную путевку для дочери. Эта мечта тоже осуществится в ближайшее время. Кроме того, в министерстве социальной защиты пообещали помочь решить и другие проблемы семьи.