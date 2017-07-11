Инвалиду из Долинска вернут противопролежневую кровать, которую забрали сотрудники соцзащиты

Об этом губернатора во время прямой линии» попросила дочь пожилой женщины

В эфир проекта «Разговор с губернатором» накануне поступили два телефонных звонка от сахалинцев, которые ухаживают за родственниками с ограниченными физическими возможностями, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

Жительница Невельска Снежана Мухамедзянова рассказала главе области о том, что ее ребенку-инвалиду для поддержания здоровья необходима беговая дорожка. Нуждается он и в прохождении курса реабилитации в санатории.

- Но в органах соцзащиты получаем отказы и по тренажеру – его нет в перечне предоставляемого инвалидам инвентаря, и по путевке. Стоим в очереди на санаторий уже два года, - отметила женщина.

- Считаю, что это недоработка со стороны социальных служб, и она должна быть исправлена. Возьму эти вопросы на особый контроль. Обязательно вам поможем, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Потребовал от министерства социальной защиты он и разобраться в ситуации с оказанием помощи инвалиду из Долинска. 90-летней участнице трудового фронта, у которой случился инсульт, ранее выделили противопролежневую кровать. Однако впоследствии, не дожидаясь выздоровления заслуженной сахалинки, в категорической форме попросили ее вернуть или купить. Об этом сообщила дочь пожилой женщины.

- Произошло недоразумение, в самое ближайшее время ответственные работники должны принести вам извинения за случившееся и предоставить специальную кровать, а также другое необходимое оборудование, - отреагировал глава региона.