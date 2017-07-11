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Инвалиду из Долинска вернут противопролежневую кровать, которую забрали сотрудники соцзащиты

Инвалиду из Долинска вернут противопролежневую кровать, которую забрали сотрудники соцзащиты

Об этом губернатора во время прямой линии» попросила дочь пожилой женщины

В эфир проекта «Разговор с губернатором» накануне поступили два телефонных звонка от сахалинцев, которые ухаживают за родственниками с ограниченными физическими возможностями, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона. 

Жительница Невельска Снежана Мухамедзянова рассказала главе области о том, что ее ребенку-инвалиду для поддержания здоровья необходима беговая дорожка. Нуждается он и в прохождении курса реабилитации в санатории.

- Но в органах соцзащиты получаем отказы и по тренажеру – его нет в перечне предоставляемого инвалидам инвентаря, и по путевке. Стоим в очереди на санаторий уже два года, - отметила женщина.

- Считаю, что это недоработка со стороны социальных служб, и она должна быть исправлена. Возьму эти вопросы на особый контроль. Обязательно вам поможем, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Потребовал от министерства социальной защиты он и разобраться в ситуации с оказанием помощи инвалиду из Долинска. 90-летней участнице трудового фронта, у которой случился инсульт, ранее выделили противопролежневую кровать. Однако впоследствии, не дожидаясь выздоровления заслуженной сахалинки, в категорической форме попросили ее вернуть или купить. Об этом сообщила дочь пожилой женщины.

- Произошло недоразумение, в самое ближайшее время ответственные работники должны принести вам извинения за случившееся и предоставить специальную кровать, а также другое необходимое оборудование, - отреагировал глава региона.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:00 +1
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Сахалинская областьДолинск
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инвалидкроватьгубернаторпрямая линия
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Комментарии
Online
The only way Online
Написано сегодня, в 14:02
Произошло недоразумение...ну-ну
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+1
atm
Написано сегодня, в 14:03
Во как
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0
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 14:17
Только перед выборами все вопросы решают, а так, хоть трава не расти....
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+1
ivanova25
Написано сегодня, в 15:02
В Долинске вообще какая то странная политика, они там сами себе законы придумывают, ничего не боятся, все по знакомству. Там давно пора проверку организовать
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0
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