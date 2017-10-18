Следственный комитет попенял полиции на качество розыска Даниила Зуева

В ходе расследования убийства у ночного клуба в Южно-Сахалинске проведены больше 50 следственных действий. Среди них осмотры места происшествия, допросы свидетелей, 6 обысков, в ходе которых изъяты носители цифровой информации не только в районе места происшествия, но и в ближайшем к нему квартале. Были назначены судебные экспертизы, сообщает сахалинское управление Следственного комитета РФ.

СК направил обращение начальнику УМВД России по Сахалинской области о необходимости активизации мер по розыску подозреваемого, Даниила Зуева. Причиной стало то, что местонахождение обвиняемого до настоящего времени не установлено. Как накануне сообщал ASTV.RU, 22-летнего предполагаемого убийцу объявили в розыск. Прокурору Сахалинской области направлено обращение о проведении проверки полноты принимаемых органами полиции мер по розыску.

Убийство произошло в ночь на 15 октября. У гостиничного комплекса в результате конфликта группа из нескольких человек избила 30-летнего Геннадия Рудакова. Вскоре он скончался.