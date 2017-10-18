новости
новости
Регистрация
Следственный комитет попенял полиции на качество розыска Даниила Зуева

Следственный комитет попенял полиции на качество розыска Даниила Зуева

В ходе следствия прошли допросы, обыски, экспертизы

В ходе расследования убийства у ночного клуба в Южно-Сахалинске проведены больше 50 следственных действий. Среди них осмотры места происшествия, допросы свидетелей, 6 обысков, в ходе которых изъяты носители цифровой информации не только в районе места происшествия, но и в ближайшем к нему квартале. Были назначены судебные экспертизы, сообщает сахалинское управление Следственного комитета РФ.

СК направил обращение начальнику УМВД России по Сахалинской области о необходимости активизации мер по розыску подозреваемого, Даниила Зуева. Причиной стало то, что местонахождение обвиняемого до настоящего времени не установлено. Как накануне сообщал ASTV.RU, 22-летнего предполагаемого убийцу объявили в розыск. Прокурору Сахалинской области направлено обращение о проведении проверки полноты принимаемых органами полиции мер по розыску.

Убийство произошло в ночь на 15 октября. У гостиничного комплекса в результате конфликта группа из нескольких человек избила 30-летнего Геннадия Рудакова. Вскоре он скончался.

Сюжет: Убийство у ночного клуба в Южно-Сахалинске
Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск
Конфликт
Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск
вчера, в 16:14, 74 9987 6
Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова
Общество
Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова
вчера, в 13:25, 29 8997 8
Руководство отеля, возле которого произошло резонансное убийство, выступило с обращением
Общество
Руководство отеля, возле которого произошло резонансное убийство, выступило с обращением
19 октября, в 13:50, 74 12224 -9
Подозреваемый в убийстве у ночного клуба в Южно-Сахалинске занимался единоборствами
Происшествия
Подозреваемый в убийстве у ночного клуба в Южно-Сахалинске занимался единоборствами
18 октября, в 15:20, 126 14967 9
Все новости сюжета
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:23 +6
Другие статьи по темам
Прочее
убийство
Популярное на ASTV
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске
Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове
Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове
Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск
Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск
Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова
Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Netu_nika
Написано сегодня, в 16:28 Отредактированно сегодня, в 16:32
Так сколько ему лет? 26, 22?
Ответить
+2
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 16:32
Netu_nika, да пусть они там друг на друга хоть перепопеняют! Лишь бы толк был.
Ответить
+5
Netu_nika
Написано сегодня, в 16:34
Русалка Обыкновенная, да я удалил свой коммент с попенениями))
Ответить
0
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 16:42
Пора уже не пЕнять, а пИнать!
Ответить
+6
leksoos13
Написано сегодня, в 17:06
Andrey2017, с языка снял...
попенял. Это же вроде как пальчиком так погрозил ребенку: нельзя так делать. Наказан никто не будет за бездействие и необъявление (своевременное) в розыск?
Ответить
+5
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 16:57
Пенять не мешки ворочить. Не пенять надо, а работать.
Ответить
+6
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 17:03
То есть все же решились? Ну... ну...
А чего ждали так долго?
Ответить
+4
Teo
Написано сегодня, в 17:06
ахахахахахаха... Один кент другому кенту написал бумажонку для проформы... Какие пеняния.. вы о чем? Не могут установить место нахождения? Вы серьезно? это что сибирь или степи казахстана?... Остров... вокруг вода .. любой отход с острова легко отслеживается... Вы смешны.... что прокуратура что следаки что уг розыск... слабые ни на что не способные... Бабки брать да на 200-ках ооо-шных разъежать способны...
Ответить
+2
Vaska
Написано сегодня, в 17:38
Teo, скажите пожалуйста, за что они берут деньги, и можно их фамилии?
Ответить
+1
Teo
Написано сегодня, в 17:58
Vaska, вам как человеку близкому к данным структурам -это известно не хуже меня.
Ответить
0
Vaska
Написано сегодня, в 17:59
Teo, впервые слышу. Поэтому спрашиваю, за что берут и что за фамилии такие.
Ответить
0
Еще 1 комментарий
senchick
Написано сегодня, в 17:06
Он явно не далекого ума, если бегает. Если сразу бы пришел, то может быть и несерьезное наказание получил, а теперь минимум 2-а года тюрьмы дадут и 13-ть лет строгача...
Ответить
+2
FatherMother
Написано сегодня, в 17:53
Почему же все так долго в России происходит...
Ответить
0
Online
SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 18:18 Отредактированно сегодня, в 18:21
Данила...давай уже проявляйся...а то кенты твои в крытке за тебя "мазу" тянут, а ты на свободе гуляешь...не "по-пацански" как-то..
Кто ты, после этого???
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Участник конфликта между водителями автобусов в Южно-Сахалинске рассказал, как все было
Участник конфликта между водителями автобусов в Южно-Сахалинске рассказал, как все было
XV рок-фестиваль памяти Дмитрия Донского соберёт сотни сахалинцев
XV рок-фестиваль памяти Дмитрия Донского соберёт сотни сахалинцев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru