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Участник конфликта между водителями автобусов в Южно-Сахалинске рассказал, как все было

Участник конфликта между водителями автобусов в Южно-Сахалинске рассказал, как все было

Драка случилась во вторник, 24 октября

Авторы рубрики «Точка отсчета» программы «Наш день» АСТВ нашли одного из участников вчерашнего конфликта между водителями автобусов в Южно-Сахалинске. Как сообщал ASTV.RU, на глазах пассажиров один из них ударил второго за то, что они не разъехались на остановке «Областная библиотека».

Водителя муниципального автобуса на маршруте № 20, который попал под горячую руку коллеги с «маршрутки» № 28, зовут Виктор Цой. По его словам, частные конкуренты часто «поджимают» городской транспорт.

- Я подъезжаю к нему, он давай тормозить, – рассказывает водитель. – Притормаживает – специально мешает. Я думаю, может, там колонна впереди – выехал, смотрю, перед ним чисто. Я стал объезжать его, и как раз в этот момент он тоже трогается.

В этот момент я задел зеркало. Оно сложилось. Он подошел, начал кричать - «ты разбил зеркало». Я говорю: да не может быть! Вышел, смотрю – зеркало нормальное. Говорю – зеркало не разбито, давай, садимся, разъезжаемся. Он говорит: нет, никуда не поедешь, ДТП, будем вызывать ГАИ. Я говорю: ну давай вызывать ГАИ. Он зашел в салон, крутился, хотел что-нибудь схватить, сломать. Схватил ящик с мелочью и давай ей кидаться.

Хорошо, тут сидел парнишка, он, видимо, спортсмен, крепкий. Он стал нас отгораживать. И тут пошло у нас руками – он схватил, порвал мне кофту. Кое-как его вытолкали на улицу. Со мной это в первый раз, но потом, когда я встретился с коллегами, они мне сказали: да этот водитель всегда такое делает. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:59 +2
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Комментарии
leksoos13
Написано сегодня, в 17:07
а второму (который всегда так делает) даже мелкое хулиганство не накинут? Или как обычно никто ничего не увидел?
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+7
Netu_nika
Написано сегодня, в 17:11
leksoos13, да это ни кому и не надо, если только кто нибудь нормально, по мужски ему объяснит, как нужно вести себя на дороге, а тем более в чужой стране, в обществе людей, а не горных баранов, откуда он родом
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+9
abdulhanov
Написано сегодня, в 17:10
Быдло!
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+6
senchick
Написано сегодня, в 17:11
Не пользуюсь услугами частников, - только муниципальные автобусы...
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+5
Abbatissa
Написано сегодня, в 17:33
senchick, Но, сейчас, если не ошибаюсь 19-й и 20-й маршрут (новые большие автобусы) опять отдали в руки частников.
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0
senchick
Написано сегодня, в 17:50
Abbatissa,
про это я не знаю, так как не часто пользуюсь автобусами, - так,... раз в квартал балую себя
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0
Reader
Написано сегодня, в 17:33
нужно владельцу частного маршрута просто убрать этого отморзка с линии и все.
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+4
Владим
Написано сегодня, в 17:49 Отредактированно сегодня, в 17:50
А до каких пор у нас будут эти "Иностранцы" хозяйничать? На сколько мне известно наш губер издал указ, что с 1 января этого года, всем мартышкам запрещено работать водителями такси, маршруток, в сфере питания и сфере торговли продуктами. Почему этот закон не соблюдается? Их как была тьма тьмущая, так и осталось. А что твориться на рынках и откуда фрукты беруться я вообще молчу!
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+3
Online
Svoy Online
Написано сегодня, в 17:57
Владим, так у нас губер то какой?! ни рыба, ни мясо!
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0
Владим
Написано сегодня, в 17:58
Svoy, Во в итоге нет ни рыбы, ни мяса
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0
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 17:54
Правильно было бы ноздри поломать этому гостю, но фемида может не так со слепу понять. Хотя бы в полицию сдать ахмэда, пусть бы пару суток посидел.
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