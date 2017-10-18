Участник конфликта между водителями автобусов в Южно-Сахалинске рассказал, как все было

Авторы рубрики «Точка отсчета» программы «Наш день» АСТВ нашли одного из участников вчерашнего конфликта между водителями автобусов в Южно-Сахалинске. Как сообщал ASTV.RU, на глазах пассажиров один из них ударил второго за то, что они не разъехались на остановке «Областная библиотека».

Водителя муниципального автобуса на маршруте № 20, который попал под горячую руку коллеги с «маршрутки» № 28, зовут Виктор Цой. По его словам, частные конкуренты часто «поджимают» городской транспорт.

- Я подъезжаю к нему, он давай тормозить, – рассказывает водитель. – Притормаживает – специально мешает. Я думаю, может, там колонна впереди – выехал, смотрю, перед ним чисто. Я стал объезжать его, и как раз в этот момент он тоже трогается.

В этот момент я задел зеркало. Оно сложилось. Он подошел, начал кричать - «ты разбил зеркало». Я говорю: да не может быть! Вышел, смотрю – зеркало нормальное. Говорю – зеркало не разбито, давай, садимся, разъезжаемся. Он говорит: нет, никуда не поедешь, ДТП, будем вызывать ГАИ. Я говорю: ну давай вызывать ГАИ. Он зашел в салон, крутился, хотел что-нибудь схватить, сломать. Схватил ящик с мелочью и давай ей кидаться.

Хорошо, тут сидел парнишка, он, видимо, спортсмен, крепкий. Он стал нас отгораживать. И тут пошло у нас руками – он схватил, порвал мне кофту. Кое-как его вытолкали на улицу. Со мной это в первый раз, но потом, когда я встретился с коллегами, они мне сказали: да этот водитель всегда такое делает.