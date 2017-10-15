Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск

За информацию о Данииле Зуеве объявлена награда

Следственные органы официально объявили в федеральный розыск 22-летнего Даниила Зуева.

Напомним, именно он является главным подозреваемым в деле об убийстве 16 октября у ночного клуба «Duke» 31-летнего Геннадия Рудакова. По словам очевидцев, именно Зуев, который занимался боевыми единоборствами, спровоцировал ссору и стал зверски избивать по голове Рудакова.

Жестокость и немотивированность убийства всколыхнула общественность. Появились даже петиции с требованием справедливого раследования дела.

Четверых остальных участников драки уже опросили, но Зуев скрывается.

В мессенджерах распространяется сообщение, в котором за информацию о местонахождении Зуева предлагается вознаграждение – 200 тысяч рублей.