Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск
За информацию о Данииле Зуеве объявлена награда
Следственные органы официально объявили в федеральный розыск 22-летнего Даниила Зуева.
Напомним, именно он является главным подозреваемым в деле об убийстве 16 октября у ночного клуба «Duke» 31-летнего Геннадия Рудакова. По словам очевидцев, именно Зуев, который занимался боевыми единоборствами, спровоцировал ссору и стал зверски избивать по голове Рудакова.
Жестокость и немотивированность убийства всколыхнула общественность. Появились даже петиции с требованием справедливого раследования дела.
Четверых остальных участников драки уже опросили, но Зуев скрывается.
В мессенджерах распространяется сообщение, в котором за информацию о местонахождении Зуева предлагается вознаграждение – 200 тысяч рублей.
Дождались, всеобщими усилиями
Честь Вам и хвала!!!
А рожа и правда мерзкая...
Также в следственном управлении не подтверждают информацию об объявлении Даниила Зуева в федеральный розыск.
И кому верить, уважаемая Лиза ?