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Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск

Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск

За информацию о Данииле Зуеве объявлена награда

Следственные органы официально объявили в федеральный розыск 22-летнего Даниила Зуева.

Напомним, именно он является главным подозреваемым в деле об убийстве 16 октября у ночного клуба «Duke» 31-летнего Геннадия Рудакова. По словам очевидцев, именно Зуев, который занимался боевыми единоборствами, спровоцировал ссору и стал зверски избивать по голове Рудакова.

Жестокость и немотивированность убийства всколыхнула общественность. Появились даже петиции с требованием справедливого раследования дела

Четверых остальных участников драки уже опросили, но Зуев скрывается.

В мессенджерах распространяется сообщение, в котором за информацию о местонахождении Зуева предлагается вознаграждение – 200 тысяч рублей.    

Сюжет: Убийство у ночного клуба в Южно-Сахалинске
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Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:14 +4
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Комментарии
фeрм
Написано вчера, в 16:20 Отредактированно вчера, в 16:21
из этой фотки пора уже делать сахалинский мем. Когда его поймают, естественно
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+7
Online
Сергей Маслаков Online
Написано вчера, в 17:02
фeрм, думаю родственникам и друзьям было бы очень неприятно регулярно встречать это лицо.
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+4
фeрм
Написано вчера, в 17:19
Сергей Маслаков, думаю, у родственников и друзей есть отличная перспектива много долгих лет не встречать это лицо
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+3
Black65
Написано вчера, в 16:22
Раз такая пьянка, можно и бесплатно шумануть где он
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+7
SirGiant
Написано вчера, в 16:24 Отредактированно вчера, в 16:25
Black65, вот честно - знал бы где это гуано прячется, 100-пудово либо бесплатно "органам" слил, либо (бесплатно же) на органы сдал...
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+10
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 16:28 Отредактированно вчера, в 16:30
Black65,
Сколько лет,сколько зим!
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 16:48
Black65, ооо, где пропадал, гулена?
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+6
Еще 1 комментарий
SirGiant
Написано вчера, в 16:22
Ну блин-блинский! А дачи родственников-друзей-приятелей проверили?! В 80% случаев, те кто в бегах - прячутся по дачам-заимкам.
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+6
Versus
Написано вчера, в 16:27
Ахах... Как народ встал, так зашевелились сразу! Лишний раз подчеркнули очевидные вещи
Ответить
+2
Vaska
Написано вчера, в 17:00
Versus, откуда вам известно что они не шевелились ? Вы там работаете?
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+2
Versus
Написано вчера, в 17:11
Vaska, О том что они не шевелились знают только они. Мы же можем только делать выводы по результатам проделанной работы. А судя по результату они не шевелились. На второй вопрос даже отвечать не буду.
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+3
924188
Написано вчера, в 16:28
В районах искать надо его. В Южном вряд ли он прячется.
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+1
Online
marrozz Online
Написано вчера, в 16:29
Ну наконец-то... больше чем на неделю затянули - он ща где угодно может быть
Ответить
+3
Angel24
Написано вчера, в 16:30
А чего так рано? Надо было еще подождать. Дурдом какой то. Пока народ не начал это дело шевелить, ни какой реакции.
Ответить
+3
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 16:31
Ну наконец-то! Не прошло и пяти лет...
Ответить
+6
Обезьян_В_кедахЪ
Написано вчера, в 16:35
ну всё! охота с вилами и факелами открыта
Ответить
+1
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 16:36
Разыскивают Зуева Даниила Федоровича , подозреваемого в убийстве. Награда 200000 рублей. Тел. 636762. Вот сообщение о вознаграждении из вотсапа
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+10
Vladiksakh65
Написано вчера, в 16:58
Тут он где-то в норке сидит, недалеко,. С кочки свалить сложно, 2 тропинки всего.
Ответить
+3
Tatyana
Написано вчера, в 17:26
Vladiksakh65, В прошлом году на машине через паромную переправу перебирались на материк, скажу честно ни одно ответственное лицо даже не заглянули в салон автобуса,окна тонированы,куча барахла.
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+5
Vladiksakh65
Написано вчера, в 17:54
Tatyana, Это потому что вы криминал не везли.
хотел шуткануть, попробуйте еще раз, но уже с наркотиками.
но не буду.
Ответить
+2
Tatyana
Написано вчера, в 17:58
Vladiksakh65, А может везли, возвращались на Сахалин, приморье посетили
Ответить
+1
Еще 2 комментария
Andrey2017
Написано вчера, в 16:59
Молодцы следствие- дали время, чтобы родители своего уродца спрятали по-надёжней. Теперь будет бегать, пока его добрые люди либо сдадут, либо завалят!
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+6
Mosa
Написано вчера, в 18:13
Andrey2017, Да его наверное уже нет в России.
Ответить
0
Andrey2017
Написано вчера, в 19:33
Mosa, Возможно и так.
Ответить
0
Ри Валерия
Написано вчера, в 17:30
Ради интереса зашла на сайт мвд.рф - не ищут такого, зашла на сайт 65.мвд.рф - не ищут!
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+7
Русалка Обыкновенная
Написано вчера, в 17:47
Ри Валерия, люди же ищут, и хватит!
Ответить
+4
Ри Валерия
Написано вчера, в 17:57
Ответить
+1
Наталья Владимировна
Написано вчера, в 19:47
Ри Валерия, некада им искать, участковые машины новые получили, обкатывают
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0
Еще 1 комментарий
FatherMother
Написано вчера, в 18:13
Спасибо огромное, дорогие, наши, следственные органы!
Дождались, всеобщими усилиями
Честь Вам и хвала!!!
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+3
ivanova25
Написано вчера, в 18:16
Какая же у него мерзкая рожа, у этого Зуева
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+3
Кристина
Написано вчера, в 18:28
А почему пишете неправильные даты? Не 16, а с 14 на 15. По моему очень грубая ошибка.
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0
Online
Delfinn Online
Написано вчера, в 18:32 Отредактированно вчера, в 18:32
Да никто его не искал и не ищет. Видимо прикрытие хорошее. Скорее всего уже свалил в кетай. Дело можете закрывать.
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0
abab9
Написано вчера, в 18:34
Чет позно в фед розыск подали, оч поздно...
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0
С 28 региона
Написано вчера, в 18:47
200 000 за информацию об этом утырке, это ооооооооооооооооооочень много. Надеюсь, что его скоро найдут. Не сочтите за жестокость, но если его посадят, это для него будет мягким наказанием. Его следовало также избить толпой, чтобы он почувствовал эту боль. А ведь у этого "защитничка" есть родственники. Им должно быть ооооооооооооочень стыдно за такого "офицера".
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+4
vov
Написано вчера, в 19:06
С 28 региона, А он что офицер?
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0
vov
Написано вчера, в 19:07
С 28 региона, а он что офицер разве?
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0
С 28 региона
Написано вчера, в 19:09
vov, теперь-то уже нет...
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0
Еще 3 комментария
S.V.
Написано вчера, в 19:36 Отредактированно вчера, в 19:36
наивно..за 200 рублей его МЫ можем сдать,но уж никак не друзья и родственники...а по магазинам он не ходит,эта мышь зашкерилась в тёплом месте и кушает сыр.
А рожа и правда мерзкая...
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+1
Vaska
Написано вчера, в 19:42
В группах мессенджеров, в котором обсуждается убийство Геннадия Рудакова, что за достоверную информацию о подозреваемом назначено вознаграждение в 200 тысяч рублей, однако официально родственники этого не подтверждают.
Также в следственном управлении не подтверждают информацию об объявлении Даниила Зуева в федеральный розыск.
И кому верить, уважаемая Лиза ?
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0
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