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XV рок-фестиваль памяти Дмитрия Донского соберёт сотни сахалинцев

XV рок-фестиваль памяти Дмитрия Донского соберёт сотни сахалинцев

На сцену выйдут группы Autopsy Night, С.Т.О.Л., "Инау", "Гвоздодеры" и Ingeborga

XV дальневосточный фестиваль альтернативной музыки памяти Дмитрия Донского пройдет 4 ноября и обещает быть по-настоящему зрелищным, сообщает пресс-служба сахалинского минспорта.

 

На сцену дома культуры железнодорожников Южно-Сахалинска выйдут монстры островной рок-сцены  - Autopsy Night, С.Т.О.Л., "Инау", "Гвоздодеры". Хэдлайнерами ежегодного фестиваля станут грайндкорщики из Хабаровска - группа Ingeborga.

Концерт начнется в 17:00.

Дмитрий Донской - барабанщик и один из основателей известной на Сахалине рок-группы Deathonator. Команда является одной из старейших на Дальнем Востоке. Свой творческий путь группа начала ещё в 1989 году. Дмитрий считался лидером островного рок-движения. После трагической гибели в авиакатастрофе на Камчатке друзья и соратники продолжили дело музыканта.

На сегодняшний день фестиваль памяти Донского является одним из самых значимых музыкальных мероприятий Сахалинской области и Дальнего Востока. Ежегодно он собирает коллективы, исполняющие авторскую музыку и реализующие свои творческие идеи.  Фестиваль стал важным событием в жизни островного рок-движения.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:18 +3
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Комментарии
SirGiant
Написано сегодня, в 16:25
Да уж. Уже 15 фестиваль, а ощущения утраты - как и вчера.
Дима Донской и Илья Касьян. Коллеги. Друзья.
RIP
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