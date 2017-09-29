Их выкинули "люди" - ищем дом

Здравствуйте!

Сегодня мне пришло вот такое сообщение:

Прошу максимальный репост. Остальным нужна передержка и моей щенуле тоже!!! Тел. 8-924-181-71-61 или 8-984-181-55-36

Ёпрст..... Это самое приличное, что могу сказать. Утром поехала с детьми в амбулаторию Хомутово. По всей территории "рассыпаны" щенки, как горох. Восемь штук. Настолько крошечные, что страшно было, вдруг раздавишь. "Заботливо" стояла на входе коробочка с тряпочками. "Добренький" хозяин принес детей в людное место, авось кто-нибудь сжалится и заберет. Они трясутся от страха и холода, кричат. Было их восемь, сейчас семь. Схватив первую попавшуюся, громко орущую, привезла домой. Лялька лялькой. Ноги разъезжаются, с передвижением по кафелю и ламинату совсем туго. Плачет горючими слезами, а с ней и я. Но мы уже покушали детское питание с жадностью. Приняли водные процедуры и захватили кошачий домик. На фото в раковине видно крошечный размер щенульки. Я не обнаружила никакой живности на ее теле. Но капнула все равно профилактику.

Вот эти детишечки:

Вот честно, на уме одни матерные слова! Волонтёры разных фондов помощи животным из кожи вон лезут, а бездомных животных меньше не становится, а только всё больше и больше!

Люди! Да что же вы творите?!

Где же ваша человечность?!

А вот эта собачулька-лапотулька появилась у дома № 57 по ул. Пограничная.

Девчоночка очень похожа на лабрадора, только худенькая. Очень умная и сообразительная, знает команды.

Добрые люди её подкармливают, но живёт она на улице у подъезда, а уже холодно и очень мокро.

Всмотритесь, может именно о такой девочке вы мечтали всю жизнь? А может она вам приглянулась именно сейчас?

По всем вопросам звонить по номеру 44-54-17, Наталья.

Эта леди тоже рождена не на улице, но оказалась именно там.

Ищет дом красивая молодая собака Джессика. Джесс, судя по глазам цвета "голубой лёд" метис хаски. Собака очень спокойная и умная.

Отдается с условием обязательной стерилизации (по программе).

Всю информацию вы можете узнать по номеру телефона 8-984-181-55-36 (WahatsApp).

Этот молодой кобелёк, так похожий на собачку породы бордер-колли или на спаниельку, тоже рождён не на улице.

А сейчас живет на стройке в ужасных условиях, где каждый божий день его подстерегают опасности и неприятности.

Ищем ответственных хозяев, которые не предадут и не выкинут на произвол судьбы.

Все вопросы вы можете задать Ксении, позвонив по номеру телефона 8-924-482-04-33.

Эта чёрная прелестница тоже упала не с неба, а учитывая тот факт, что она не дикарка и сидит исключительно на лавочке, когда-то была домашней.

Хотите забрать мини-пантерку себе, одарить её любовью и заботой? Звоните 8-914-745-84-08, Елена.

Степашку рвали собаки и шансы на то, что он выживет были минимальны.

Сообща волонтёры спасли Стёпку и "отремонтировали". Косточки котишки до сих пор фиксирует аппарат Илизарова, но не не смотря на это, он уже во всю пытается охотиться.

Стёпка очень позитивный и ласковый кот с огромной тягой к жизни. В туалет исключительно на лоточек.

Понравился Стёпка, который вырастет в благородного Степана? Звоните по номеру 8-924-482-04-33, Ксения.