Их выкинули "люди" - ищем дом
Здравствуйте!
Сегодня мне пришло вот такое сообщение:
Ёпрст..... Это самое приличное, что могу сказать. Утром поехала с детьми в амбулаторию Хомутово. По всей территории "рассыпаны" щенки, как горох. Восемь штук. Настолько крошечные, что страшно было, вдруг раздавишь. "Заботливо" стояла на входе коробочка с тряпочками. "Добренький" хозяин принес детей в людное место, авось кто-нибудь сжалится и заберет. Они трясутся от страха и холода, кричат. Было их восемь, сейчас семь. Схватив первую попавшуюся, громко орущую, привезла домой. Лялька лялькой. Ноги разъезжаются, с передвижением по кафелю и ламинату совсем туго. Плачет горючими слезами, а с ней и я. Но мы уже покушали детское питание с жадностью. Приняли водные процедуры и захватили кошачий домик. На фото в раковине видно крошечный размер щенульки. Я не обнаружила никакой живности на ее теле. Но капнула все равно профилактику.Прошу максимальный репост. Остальным нужна передержка и моей щенуле тоже!!! Тел. 8-924-181-71-61 или 8-984-181-55-36
Вот честно, на уме одни матерные слова! Волонтёры разных фондов помощи животным из кожи вон лезут, а бездомных животных меньше не становится, а только всё больше и больше!
Люди! Да что же вы творите?!
Где же ваша человечность?!
А вот эта собачулька-лапотулька появилась у дома № 57 по ул. Пограничная.
Девчоночка очень похожа на лабрадора, только худенькая. Очень умная и сообразительная, знает команды.
Добрые люди её подкармливают, но живёт она на улице у подъезда, а уже холодно и очень мокро.
Всмотритесь, может именно о такой девочке вы мечтали всю жизнь? А может она вам приглянулась именно сейчас?
По всем вопросам звонить по номеру 44-54-17, Наталья.
Эта леди тоже рождена не на улице, но оказалась именно там.
Ищет дом красивая молодая собака Джессика. Джесс, судя по глазам цвета "голубой лёд" метис хаски. Собака очень спокойная и умная.
Отдается с условием обязательной стерилизации (по программе).
Всю информацию вы можете узнать по номеру телефона 8-984-181-55-36 (WahatsApp).
Этот молодой кобелёк, так похожий на собачку породы бордер-колли или на спаниельку, тоже рождён не на улице.
А сейчас живет на стройке в ужасных условиях, где каждый божий день его подстерегают опасности и неприятности.
Ищем ответственных хозяев, которые не предадут и не выкинут на произвол судьбы.
Все вопросы вы можете задать Ксении, позвонив по номеру телефона 8-924-482-04-33.
Эта чёрная прелестница тоже упала не с неба, а учитывая тот факт, что она не дикарка и сидит исключительно на лавочке, когда-то была домашней.
Хотите забрать мини-пантерку себе, одарить её любовью и заботой? Звоните 8-914-745-84-08, Елена.
Милка-милашка, оооооочень активная мордашка!
Миле интересны все и всё, она любит всех и вся. Была найдена с запущенной стадией демодекоза, а сейчас здорова и стала самой настоящей красоткой.
Мила может проживать как в доме/квартире, так и на улице. Стерилизована.
Эта дамочка вам не даст скучать.
Говорят, что трёхцветные кошки приносят удачу - кто сказал, что это не относится и к собакам?!
По вопросам удочерения звонить по номеру 8-914-768-20-23, Полина.
Не могу без пропаганды: