Срочно в "номер"
Здравствуйте!!!
Нет, ну вот не можем мы по-другому, нет-нет, да и прибьётся к нам какая-нибудь котоособь.
Сегодня мокла на лавочке на территории нашего медиахолдинга вот эта красотка:
Видно, что кошечка домашняя, очень чистоплотная, шёрстка прямо шелковистая.
Конечно же мы её приютили, но максимум до 18.00.
Ищем старых или новых хозяев!
Хеееееелп!!!! Жалко, пропадёт такая красота!
Я балдею от этой дамочки. Фото не передаёт всей красоты этой кошачьей прелестницы, но мы постарались.
Звоните 49-15-69
Комментарии
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НКолчина Online
Написано сегодня, в 12:09
Такая красотуля!!!!!!!!!
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+2
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VLадимир Online
Написано сегодня, в 12:16
Ну чего травишь душу?
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+2
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Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 12:36
VLадимир, Аха, вот сижу и думаю, куда же мне её деть?!
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+2
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VLадимир Online
Написано сегодня, в 13:38
А нам вот такое создание на площадку покинули, кормим. Такое чудо голубоглазое.
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+7
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Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 13:55
Сходила на обед! Всё, место занято:
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+6
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НКолчина Online
Написано сегодня, в 14:09
Ри Валерия,
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+2
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VLадимир Online
Написано сегодня, в 14:34
Ри Валерия, попу поднял - место потерял.
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+1
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Angel24 Online
Написано сегодня, в 14:07
Шикарная кошечка!!!
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+2
pravdaDA
Написано сегодня, в 14:10
Такая красивая девочка! Милота и спокойствие!
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+2