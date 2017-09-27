блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Срочно в "номер"

Срочно в "номер"

Здравствуйте!!!

Нет, ну вот не можем мы по-другому, нет-нет, да и прибьётся к нам какая-нибудь котоособь.

Сегодня мокла на лавочке на территории нашего медиахолдинга вот эта красотка:

Видно, что кошечка домашняя, очень чистоплотная, шёрстка прямо шелковистая.

Конечно же мы её приютили, но максимум до 18.00.

Ищем старых или новых хозяев!

Хеееееелп!!!! Жалко, пропадёт такая красота!

Я балдею от этой дамочки. Фото не передаёт всей красоты этой кошачьей прелестницы, но мы постарались.

Звоните 49-15-69

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 12:02 +9
Еще в этом блоге
Два особенных пёсика и енотовидная собака - ищем дом
Люди?! Звери!
Мы ищем дом
Всем на свете нужен дом
Комментарии
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 12:09
Такая красотуля!!!!!!!!!
Ответить
+2
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 12:16
Ну чего травишь душу?
Ответить
+2
Online
Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 12:36
VLадимир, Аха, вот сижу и думаю, куда же мне её деть?!
Ответить
+2
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 13:38
А нам вот такое создание на площадку покинули, кормим. Такое чудо голубоглазое.
Ответить
+7
Online
Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 13:55
Сходила на обед! Всё, место занято:
Ответить
+6
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 14:09
Ответить
+2
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 14:34
Ри Валерия, попу поднял - место потерял.
Ответить
+1
Online
Angel24 Online
Написано сегодня, в 14:07
Шикарная кошечка!!!
Ответить
+2
pravdaDA
Написано сегодня, в 14:10
Такая красивая девочка! Милота и спокойствие!
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Два особенных пёсика и енотовидная собака - ищем дом
Два особенных пёсика и енотовидная собака - ищем дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru