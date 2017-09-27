Срочно в "номер"

Здравствуйте!!!

Нет, ну вот не можем мы по-другому, нет-нет, да и прибьётся к нам какая-нибудь котоособь.

Сегодня мокла на лавочке на территории нашего медиахолдинга вот эта красотка:

Видно, что кошечка домашняя, очень чистоплотная, шёрстка прямо шелковистая.

Конечно же мы её приютили, но максимум до 18.00.

Ищем старых или новых хозяев!

Хеееееелп!!!! Жалко, пропадёт такая красота!

Я балдею от этой дамочки. Фото не передаёт всей красоты этой кошачьей прелестницы, но мы постарались.

Звоните 49-15-69