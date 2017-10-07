Все дети мира плачут на одном языке - малыши ищут дом
Сотни раз порывалась завязать с этим делом и больше не писать о бездомных и нуждающихся в помощи животных. Сотни раз говорила сама себе: Всё, больше не могу! Не могу смотреть на всё безрассудство и жестокость человека. Не могу смотреть на животных, которые от этих безрассудств и жестокости страдают! НЕ-МО-ГУ!!! НЕЕЕ-МООО-ГУУУ!!!
Но! Всегда есть но! Не могу я проходить мимо нуждающихся и несчастных... зверей!
Как это ни странно, но я совершенно перестала жалеть людей, если, конечно, этот людь не ребёнок.
Многие скажут: Совсем уже сбрендила!!! А я отвечу: В 99% случаев во всем, что происходит с людьми - виноват сам человек. Во всём, что происходит с животными - виноваты мы, люди!
Каждый божий день, повторюсь, каждый день на улицу выбрасываются десятки кошачьесобачьей малышни! Псевдогуманисты считают, что утопить зверюшку жалко, а выкинуть на улицу на волю судьбы, когда уже совсем холодно и сыро, очень гуманно! Как раз о таких детишках сегодня и пойдёт речь.
Ищет дом чудесный котенок по имени Уайт (белый).
Он уже проехал дальнюю дорогу из Холмска до Южно-Сахалинска. Успел побывать у разных волонтеров. Этот малыш болел, поэтому его мордашка пока немного желтая, но он уже полностью здоров и готов к переезду в свой дом.
Уайт очень активный, ласковый и компанейский мальчишка. Отлично ладит с другими животными. Чисто белый, не считая желтых разводов от мази, но они временные и уже почти стёрлись. Ищем блондинчику очень добрые и надёжные ручки, которые будут кормить и чесать.
По вопросам усыновления обращаться по номерам 8-914-761-11-16, Анна и 8-900-429-81-67.
Месячного малыша и его братика выкинули на Ласточке у развилки дорог, по которым неслись машины.
Люди, увидевшие крох, не остались равнодушны и смогли пристроить одного щеночка, а второй в активных поисках дома.
Мишка очень тихий и застенчивый мальчик, возраст примерно 3 месяца.
По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-914-758-95-60.
Котяток, а их 5 душ, временно занесли в магазин, вечером они снова отправятся на улицу, где они наверняка замёрзнут и умрут.
Ищем передержку, а лучше, конечно же, дом.
По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-924-483-97-95.
Девушка, нашедшая мальчугана, забрала его к себе домой, но оставить насовсем и долго держать у себя возможности нет, поэтому ищем щенику дом.
Милый и забавный рыжик. Очень самостоятельный: сам ест, сам спит)
Может быть малыша потеряли? Или вы захотите стать его новым хозяином? Звоните! Контактный номер телефона 8-984-138-00-13.
Котику примерно 1,5-2 месяца, уже освоил лоток и самостоятельно кушает. Без вредных паразитов. Возможна доставка. В подарок лоток, наполнитель и миска.
Приглянулась эта чёрненькая мордашка? Звоните по номеру 8-900-662-65-41.
Этим двум сестричкам из холмского района тоже ищем дом.
Возраст 2 месяца, родители - лайка и пинчер (и такое бывает).
Контактный телефон для будущих родителей: 8-900-434-50-44, Александра.
Необыкновенные малышки ищут дом.
Очень красивые и умные девчонки с оригинальным окрасом. Самостоятельные, лоток уже освоили. В будущем льготная стерилизация.
По вопросам удочерения звонить по номеру телефона 8-924-199-72-51.
Этого котика нашли со множественными переломами пальцев и открытым переломом стопы. Что произошло с этим животным, для нас до сих пор загадка, было предположение, что где-то застрял и выбирался, но...
Операция прошла успешно, несколько пальчиков пришлось удалить, поставлены спицы.
Теперь этот мальчишка выглядит вот так:
Чувствует себя отлично и вплотную занялся поиском своего собственного постоянного дома.
По вопросам усыновления обращаться по номеру 8-924-482-04-33, Ксения.
Кто сказал, что кошка может быть некрасивая?! Некрасивая, потому что не доедала и была скомкана шерсть! Холод и сырость тоже сделали своё дело - воспалился глаз и теперь его нет! Ещё совсем недавно Шери была похожа на чудовище Франкенштейна.
Но она всё равно красива: красива урчанием и речами, красива лаской и верным сердцем, красива разумной головой! Внешность? Внешность второстепенна: шёрстка стала шелковистой, глазик шёрсткой зарастёт, стану снова я принцессой, 100% повезёт!
Очень срочно ищем передержку, а лучше дом! Завтра ей совсем некуда идти!!!
Помогите спасти малышку, самое страшное она уже пережила. Осталось только дать шанс найти ей любящего хозяина.
Звонить по номеру телефона 8-914-761-11-16, Анна.
В каждом доме должен быть свой котейка.
Как минимум, один!