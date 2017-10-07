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Зверьё моё
Все дети мира плачут на одном языке - малыши ищут дом

Все дети мира плачут на одном языке - малыши ищут дом

Сотни раз порывалась завязать с этим делом и больше не писать о бездомных и нуждающихся в помощи животных. Сотни раз говорила сама себе: Всё, больше не могу! Не могу смотреть на всё безрассудство и жестокость человека. Не могу смотреть на животных, которые от этих безрассудств и жестокости страдают! НЕ-МО-ГУ!!! НЕЕЕ-МООО-ГУУУ!!!

Но! Всегда есть но! Не могу я проходить мимо нуждающихся и несчастных... зверей!

Как это ни странно, но я совершенно перестала жалеть людей, если, конечно, этот людь не ребёнок. 

Многие скажут: Совсем уже сбрендила!!! А я отвечу: В 99% случаев во всем, что происходит с людьми - виноват сам человек. Во всём, что происходит с животными - виноваты мы, люди!

Каждый божий день, повторюсь, каждый день на улицу выбрасываются десятки кошачьесобачьей малышни! Псевдогуманисты считают, что утопить зверюшку жалко, а выкинуть на улицу на волю судьбы, когда уже совсем холодно и сыро, очень гуманно! Как раз о таких детишках сегодня и пойдёт речь.

 
Срочно ищем дом маленькому котику.
 

Мальчишке приблизительно около 2 месяцев. "Добрые" бывшие хозяева подкинули которебёнка в подъезд. Люди, приютившие котёнка не могут долго держать его у себя и поэтому ищут ему дом.
 
По вопросам усыновления обращаться по номеру телефона 8-924-497-10-01, Татьяна.
 

Ищет дом чудесный котенок по имени Уайт (белый).

Он уже проехал дальнюю дорогу из Холмска до Южно-Сахалинска. Успел побывать у разных волонтеров. Этот малыш болел, поэтому его мордашка пока немного желтая, но он уже полностью здоров и готов к переезду в свой дом.

Уайт очень активный, ласковый и компанейский мальчишка. Отлично ладит с другими животными. Чисто белый, не считая желтых разводов от мази, но они временные и уже почти стёрлись. Ищем блондинчику очень добрые и надёжные ручки, которые будут кормить и чесать.

По вопросам усыновления обращаться по номерам 8-914-761-11-16, Анна и 8-900-429-81-67.

 

Месячного малыша и его братика выкинули на Ласточке у развилки дорог, по которым неслись машины.

Люди, увидевшие крох, не остались равнодушны и смогли пристроить одного щеночка, а второй в активных поисках дома.

Мишка очень тихий и застенчивый мальчик, возраст примерно 3 месяца.

По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-914-758-95-60.

 
Этих детишек с ладошку подкинули к магазину.
 

Котяток, а их 5 душ, временно занесли в магазин, вечером они снова отправятся на улицу, где они наверняка замёрзнут и умрут.

Ищем передержку, а лучше, конечно же, дом.  

По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-924-483-97-95.

 
В районе улиц Сахалинская и Лермонтова найден замечательный кортколапый малыш.
 

Девушка, нашедшая мальчугана, забрала его к себе домой, но оставить насовсем и долго держать у себя возможности нет, поэтому ищем щенику дом.

Милый и забавный рыжик. Очень самостоятельный: сам ест, сам спит)

Может быть малыша потеряли? Или вы захотите стать его новым хозяином? Звоните! Контактный номер телефона 8-984-138-00-13.

 
Чудо-уголёк ищет дом!
 

Котику примерно 1,5-2 месяца, уже освоил лоток и самостоятельно кушает. Без вредных паразитов. Возможна доставка. В подарок лоток, наполнитель и миска.

Приглянулась эта чёрненькая мордашка? Звоните по номеру 8-900-662-65-41.

 

Этим двум сестричкам из холмского района тоже ищем дом.

Возраст 2 месяца, родители - лайка и пинчер (и такое бывает).

Контактный телефон для будущих родителей: 8-900-434-50-44, Александра.

 

Необыкновенные малышки ищут дом.

Очень красивые и умные девчонки с оригинальным окрасом. Самостоятельные, лоток уже освоили. В будущем льготная стерилизация.

По вопросам удочерения звонить по номеру телефона 8-924-199-72-51.

 
Красавица Терри ищет семью.
 

Терри метис лайки, будет отличным компаньоном и другом для вас и ваших детей.
 

У малышки отличный характер, она в меру активная, ласковая,  держится всегда рядом.  Подарите Терри дом, а взамен получите море любви и преданности.

На дачу и на базы не отдается.
По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-962-580-96-02, Галина.
 
Вчера в лесу у охотской трассы были найдены 7 малышей, лежащих на мокрой траве.
 

На ночь и на первое время удалось пристроить на передержку, но малышам нужен дом. Щенки хорошенькие: 2 сучки и 5 кобельков. По виду им всего недели 3. Очень нужна передержка! 
На телефонный звонок могут ответить не всегда, но WhatsApp всегда работает 8-914-641-08-84, Татьяна.
 

Этого котика нашли со множественными переломами пальцев и открытым переломом стопы. Что произошло с этим животным, для нас до сих пор загадка, было предположение, что где-то застрял и выбирался, но...

Операция прошла успешно, несколько пальчиков пришлось удалить, поставлены спицы.

Теперь этот мальчишка выглядит вот так: 

Чувствует себя отлично и вплотную занялся поиском своего собственного постоянного дома.

По вопросам усыновления обращаться по номеру 8-924-482-04-33, Ксения.

 
Малыш хаски ищет надёжного и ответственного хозяина, знающего, что из себя представляет данная порода. 
 

Возраст 5 месяцев, красивый и активный мальчуган.
Номер телефона для потенциальных хозяев 8-924-482-04-33, Ксения.
 
Завершает сегодняшний "парад" пусть и не совсем ребёночек, но не менее достойная на приобретение собственных дома и хозяина, красотка Шери.

 

Кто сказал, что кошка может быть некрасивая?! Некрасивая, потому что не доедала и была скомкана шерсть! Холод и сырость тоже сделали своё дело - воспалился глаз и теперь его нет! Ещё совсем недавно Шери была похожа на чудовище Франкенштейна.

Но она всё равно красива: красива урчанием и речами, красива лаской и верным сердцем, красива разумной головой! Внешность? Внешность второстепенна: шёрстка стала шелковистой, глазик шёрсткой зарастёт, стану снова я принцессой, 100% повезёт!

Очень срочно ищем передержку, а лучше дом! Завтра ей совсем некуда идти!!!

Помогите спасти малышку, самое страшное она уже пережила. Осталось только дать шанс найти ей любящего хозяина.

Звонить по номеру телефона 8-914-761-11-16, Анна.

 

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 12:57 +9
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Комментарии
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 13:19
Боже мой, сколько малышни! Как рука поднимается выкинуть на улицу таких беззащитных крох?!! Бедная Шери, столько перенесла!
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+7
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 14:18
Народ, разбирайте котят!
В каждом доме должен быть свой котейка.
Как минимум, один!
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+8
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 14:55
Нет слов
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+5
Кристина
Написано сегодня, в 16:19
Нет слов..я все больше начинаю понимать Брижит Бардо
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:51
Лера, как ты выдерживаешь?
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+3
Ри Валерия
Написано сегодня, в 17:12
НюНик_просто_Анна, А никак не выдерживаю, рыдаю без конца и сплю плохо!
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+1
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Их выкинули "люди" - ищем дом
Их выкинули "люди" - ищем дом
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