Все дети мира плачут на одном языке - малыши ищут дом

Сотни раз порывалась завязать с этим делом и больше не писать о бездомных и нуждающихся в помощи животных. Сотни раз говорила сама себе: Всё, больше не могу! Не могу смотреть на всё безрассудство и жестокость человека. Не могу смотреть на животных, которые от этих безрассудств и жестокости страдают! НЕ-МО-ГУ!!! НЕЕЕ-МООО-ГУУУ!!!

Но! Всегда есть но! Не могу я проходить мимо нуждающихся и несчастных... зверей!

Как это ни странно, но я совершенно перестала жалеть людей, если, конечно, этот людь не ребёнок.

Многие скажут: Совсем уже сбрендила!!! А я отвечу: В 99% случаев во всем, что происходит с людьми - виноват сам человек. Во всём, что происходит с животными - виноваты мы, люди!

Каждый божий день, повторюсь, каждый день на улицу выбрасываются десятки кошачьесобачьей малышни! Псевдогуманисты считают, что утопить зверюшку жалко, а выкинуть на улицу на волю судьбы, когда уже совсем холодно и сыро, очень гуманно! Как раз о таких детишках сегодня и пойдёт речь.

Срочно ищем дом маленькому котику.

Мальчишке приблизительно около 2 месяцев. "Добрые" бывшие хозяева подкинули которебёнка в подъезд. Люди, приютившие котёнка не могут долго держать его у себя и поэтому ищут ему дом.

По вопросам усыновления обращаться по номеру телефона 8-924-497-10-01, Татьяна.

Ищет дом чудесный котенок по имени Уайт (белый). Он уже проехал дальнюю дорогу из Холмска до Южно-Сахалинска. Успел побывать у разных волонтеров. Этот малыш болел, поэтому его мордашка пока немного желтая, но он уже полностью здоров и готов к переезду в свой дом.

Уайт очень активный, ласковый и компанейский мальчишка. Отлично ладит с другими животными. Чисто белый, не считая желтых разводов от мази, но они временные и уже почти стёрлись. Ищем блондинчику очень добрые и надёжные ручки, которые будут кормить и чесать. По вопросам усыновления обращаться по номерам 8-914-761-11-16, Анна и 8-900-429-81-67. Месячного малыша и его братика выкинули на Ласточке у развилки дорог, по которым неслись машины. Люди, увидевшие крох, не остались равнодушны и смогли пристроить одного щеночка, а второй в активных поисках дома. Мишка очень тихий и застенчивый мальчик, возраст примерно 3 месяца. По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-914-758-95-60.