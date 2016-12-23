Лучшие блогеры-2016
Дорогие блогеры!!! Поздравляем всех с Новым годом! И раздаем небольшие награды и подарки самым выдающимся блогерам АСТВ.РУ!
Это люди, которые давно уже перестали быть просто участниками блогерской площадки. Их можно уверенно назвать душой наших блогов - ради них и их постов приходят на сайт многие и многие пользователи.
Они активно участвуют в сайтовских проектах, а порой сами затевают и проводят различные акции, помогают тем, кто нуждается в помощи, всегда готовы поддержать не просто словом, но и делом.
Это Ярослав, Мери Джейн, Вика Сенива, Анна Нюник, Василиса_я, Vlaдимир, Анна Скуднова, Ягодка, Lvista, Катерина Раченко, Настя Изобретательная, Владимир Кузовков, Илона Ан, Алена Ку-ку, Сергей Омшенецкий, Сергей Макаров, max7676, Sasch, Яков Максимов, Дядя Федор, Дмитрий Ковалёв и Григорий Смекалов.
Всем вам, дорогие друзья-блогеры, мы присваиваем высшее блогерское звание "ДУША САЙТА"!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Забрать подарки можно сегодня или в любое время после каникул на АСТВ. Как соберетесь, звоните: 49-15-32 или 49-16-06
P.S. Ребят, кто летит в ближайшее время в Москву? Захватите мне, че там за подарки, ну))))))))))
Миллион, миллион $$$$$$$$$$ и роз
Лалала-лалала-лалалаааа.)))
Тацуют Всеее!!!
С наступающим вас...успехов и процветания АСТВ, а работникам медиахолдинга и блогерам сайта огромного человеческого счастья. ))
Давно жду когда замолвят слово о "Лучшие блогеры 2016"!!!
Поздравляю всех с присваиваем высшего блогерского звания "ДУША САЙТА"!
Рада за всех!!!
С наступающим Новым годом!!!
Успехов, удачи и побед!!!
тоже хочу подарунок на нг
Большое спасибо АСТВ,за ваши подарки и организацию нас в Ваших субчиков.
Весь сайт АСТВ,админов,блогеров,спецкоров и вообще всех,всех,всех поздравляю с наступающим праздников. Крепкого здоровья,не терять родных и берегите себя и своих близких.
Друзья я Вас всех люблю и уважаю.
Всем удачи в Новом году и почаще встречаться.
А ведь приятно, щёртвозьми!
Спасибо огромное!
Всех АСТВшников, которые делают этот сайт, которые терпят порой таких "неуправляемых" юзеров и тратят свои нервы, и которые относятся с пониманием и не проходят мимо, всех вас с наступающим Новым годом!
Удачи!
И сбычи мечт!
Ну а для релакса - котиков побольше
Поздравляю всех победителей!
Всех пользователей сайта *АСТВ* с наступающим новым годом.
Сотрудников медиалдинга Желаю, чтобы в новом году на сайте было также приятно общаться, чтобы было больше новых проектов и новых блогов.
Вам желаю счастья, здоровья вам и вашим близким, неиссякаемого оптимизма и исполнения всех желаний.
С новым годом.