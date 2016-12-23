Лучшие блогеры-2016

Дорогие блогеры!!! Поздравляем всех с Новым годом! И раздаем небольшие награды и подарки самым выдающимся блогерам АСТВ.РУ!

Это люди, которые давно уже перестали быть просто участниками блогерской площадки. Их можно уверенно назвать душой наших блогов - ради них и их постов приходят на сайт многие и многие пользователи.

Они активно участвуют в сайтовских проектах, а порой сами затевают и проводят различные акции, помогают тем, кто нуждается в помощи, всегда готовы поддержать не просто словом, но и делом.

Это Ярослав, Мери Джейн, Вика Сенива, Анна Нюник, Василиса_я, Vlaдимир, Анна Скуднова, Ягодка, Lvista, Катерина Раченко, Настя Изобретательная, Владимир Кузовков, Илона Ан, Алена Ку-ку, Сергей Омшенецкий, Сергей Макаров, max7676, Sasch, Яков Максимов, Дядя Федор, Дмитрий Ковалёв и Григорий Смекалов.

Всем вам, дорогие друзья-блогеры, мы присваиваем высшее блогерское звание "ДУША САЙТА"!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Забрать подарки можно сегодня или в любое время после каникул на АСТВ. Как соберетесь, звоните: 49-15-32 или 49-16-06