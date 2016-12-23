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Блог Администрации АСТВ.РУ
Лучшие блогеры-2016

Лучшие блогеры-2016

Дорогие блогеры!!! Поздравляем всех с Новым годом! И раздаем небольшие награды и подарки самым выдающимся блогерам АСТВ.РУ!

Это люди, которые давно уже перестали быть просто  участниками блогерской площадки. Их можно уверенно назвать душой наших блогов - ради них и их постов приходят на сайт многие и многие пользователи.

Они активно участвуют в сайтовских проектах, а порой сами затевают и проводят  различные акции, помогают тем, кто нуждается в помощи, всегда готовы поддержать не просто словом, но и делом.

Это Ярослав, Мери Джейн, Вика Сенива, Анна Нюник, Василиса_я, Vlaдимир, Анна Скуднова, Ягодка, Lvista, Катерина Раченко, Настя Изобретательная, Владимир Кузовков, Илона Ан, Алена Ку-ку, Сергей Омшенецкий, Сергей Макаров, max7676, Sasch, Яков Максимов, Дядя Федор, Дмитрий Ковалёв и Григорий Смекалов.

Всем вам, дорогие друзья-блогеры, мы присваиваем высшее блогерское звание "ДУША САЙТА"!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Забрать подарки можно сегодня или в любое время после каникул на АСТВ. Как соберетесь, звоните: 49-15-32 или 49-16-06

Автор: Сергей Маслаков, сегодня, в 12:23 +17
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Комментарии
Online
Сергей Макаров Online
Написано сегодня, в 12:26
Ух, ты!))) Спасибо!)) С наступающим НОВЫМ ГОДОМ ВАС!)))))
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+10
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 12:32
Сергей Макаров, спасибо, Серёга, тебя тоже с праздником! )
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+6
Online
Сергей Макаров Online
Написано сегодня, в 12:33
Сергей Маслаков, нас ждут в следующем году новшества на сайте?)
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+7
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 12:36
Сергей Макаров, пока не готов ответить ))) Не от нас зависит. Но очень хотелось бы внести некоторые изменения.
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+5
Online
ЭмДжей Online
Написано сегодня, в 12:28
Спасибо! Неожиданно и очень приятно,с наступающим Вас!
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+11
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 12:33
ЭмДжей, Маша, спасибо конечно большое, но ты зачем постоянно ник меняешь? Тебя найти - как иголку в стоге сена ))
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+7
Online
ЭмДжей Online
Написано сегодня, в 13:06
Сергей Маслаков,
я давно не меняла
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+4
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 12:28 Отредактированно сегодня, в 12:29
Какие подарки? к этому званию кроме бейджа еще и подарок прилагается?
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+10
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 12:32
Кузовков Владимир, все подробности по телефону ))
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+6
багз-банни
Написано сегодня, в 12:33
Поздравляю!!!
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+9
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 12:43
багз-банни, огромное спасибище! ))
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:39
Спасибо огромное, чрезвычайно неожиданно и приятно! В свою очередь поздравляю всех работников медиахолдинга АСТВ с наступающим Новым 2017 годом, желаю счастья, успехов в творческой деятельности и главное - нескучной и полной радости жизни!
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+10
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 12:45
НюНик_просто_Анна, спасибо, Аня! От лица всех сотрудников холдинга огромная благодарность и пожелания всего наилучшего в новом году )
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+6
Ягодка
Написано сегодня, в 12:43
Как здорово!!! Очень и очень приятно))) непременно прибегу))). С наступабщим вас всех! Благодаря сайту в моей жизни появилась банда и ещё много много всего интересного)))) а звание "душа"-это очень и очень приятно))
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+6
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 12:45
Приходит мне значит оповещение, мол вы получили новый бейдж-награду... Сердечко. Думаю, ух ты... А оказывается тут вон че. Всех поздравляю... Спасибо АСТВ и вам. Пусть в новом году у вас все будет лучше всех других СМИ Сахалина)))
P.S. Ребят, кто летит в ближайшее время в Москву? Захватите мне, че там за подарки, ну))))))))))
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+6
Хронос
Написано сегодня, в 12:51
КааарОче... Я Всех поздравляю!!!)))))
Миллион, миллион $$$$$$$$$$ и роз
Лалала-лалала-лалалаааа.)))
Тацуют Всеее!!!
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+5
Online
Дядя_Федор Online
Написано сегодня, в 12:54
Ой, спасибо большое. Очень приятно и крайне неожиданно. )))
С наступающим вас...успехов и процветания АСТВ, а работникам медиахолдинга и блогерам сайта огромного человеческого счастья. ))
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+7
Veronika1211
Написано сегодня, в 12:54
Поздравляю!
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+6
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 13:04
Во как неожиданно не скрою , что это чертовски приятно , спасибо большое !
Всех работников холдинга аств конечно с Наступающим ! Тяжёлый год этот выдался , хочу вновь вам пожелать, процветания , новых интересных проектов , большого всем здоровья ...
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+5
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:08
Наконец -то...

Давно жду когда замолвят слово о "Лучшие блогеры 2016"!!!

Поздравляю всех с присваиваем высшего блогерского звания "ДУША САЙТА"!
Рада за всех!!!

С наступающим Новым годом!!!
Успехов, удачи и побед!!!
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+3
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 13:21
Забыл поблагодарить АСТВ за столь неожиданный и приятный подарок
всем огромное спасибо, и да здравствует АСТВ!!!Поменьше троллей и скандалов и побольше качественных блогов и блогеров!! Ура! Ура!
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+5
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 13:26
Поздравляю всех))))
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+4
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 13:36
Игорь Иванов, Присваиваю тебе звание:
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+4
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 13:37
Русалка Обыкновенная,
ты такая, добрая
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+4
Online
Алёна Online
Написано сегодня, в 13:34
Поздравляю всех!!!
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+3
Online
Илона Ан Online
Написано сегодня, в 13:45
НичОсси! Душа сайта и лучшие блогеры- 2016!!! у меня голова закружилась))) Спасибо наигромнейшее! всех с наступающим!
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+4
Black_Kathrine
Написано сегодня, в 13:48
поздравления блогерам!
тоже хочу подарунок на нг
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+2
VLадимир
Написано сегодня, в 13:52
Всем,всем мои поздравления! Продолжайте творить всё самое хорошее в том же духе и в тех же количествах и качествах.
Большое спасибо АСТВ,за ваши подарки и организацию нас в Ваших субчиков.
Весь сайт АСТВ,админов,блогеров,спецкоров и вообще всех,всех,всех поздравляю с наступающим праздников. Крепкого здоровья,не терять родных и берегите себя и своих близких.
Друзья я Вас всех люблю и уважаю.
Всем удачи в Новом году и почаще встречаться.
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+4
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 13:52
Ух тыыыыыыыыы!

А ведь приятно, щёртвозьми!
Спасибо огромное!
Всех АСТВшников, которые делают этот сайт, которые терпят порой таких "неуправляемых" юзеров и тратят свои нервы, и которые относятся с пониманием и не проходят мимо, всех вас с наступающим Новым годом!
Удачи!
И сбычи мечт!
Ну а для релакса - котиков побольше
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+4
Марийка
Написано сегодня, в 13:58
Для меня душа сайта - Бензина еще!
Поздравляю всех победителей!
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+3
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 13:59
Марийка,
Точно , Бензина
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+1
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 14:03
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+2
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 14:17
Спасибо, очень приятно.
Всех пользователей сайта *АСТВ* с наступающим новым годом.
Сотрудников медиалдинга Желаю, чтобы в новом году на сайте было также приятно общаться, чтобы было больше новых проектов и новых блогов.
Вам желаю счастья, здоровья вам и вашим близким, неиссякаемого оптимизма и исполнения всех желаний.
С новым годом.
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