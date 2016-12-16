Итоги пятилетки

Как же быстро течёт время. Кажется совсем недавно писал про первые итоги, а тут уже и пятилетка плавно подошла.

К сожалению, так уж вышло, что в прошлом году мы не писали про итоги уходящего года и, таким образом, после итогов трёхлетки мы сразу переходим к итогам пятилетки ))

Фактически, нашему сайту 10 ноября исполнилось уже 16 лет. Взрослый!

Изменилось за эти два года многое и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону.

Начнём с негатива: еще никогда мы не банили так много людей, как в этом году. Иногда это происходило ежедневно. Поэтому, пользуясь случаем, напомню: если вас кто-то провоцирует - пишите нам, забаним. Если в нарушении будут замечены два человека, то в бан отправятся оба. Также не забываем об элементарной культуре и приличиях. Давайте оставаться людьми и будем стараться поддерживать позитивную атмосферу на нашем сайте.

Ну что ж, теперь к хорошему ))

В 2014 году рекорд посещаемости за неделю был 38.334 человек. Угадайте, сколько в этом году? 85.998 человек. Всего лишь за неделю! Даже во времена ареста Хорошавина не было такого )))

Стабильная посещаемость в месяц в 14-м году у нас была 90.000 человек в месяц, а теперь уже около 200.000 Но самым лучшим месяцем стал сентябрь, когда к нам заглянуло 217.150 человек. Спасибо, что заходите к нам, мы вас очень любим! )

Резюмируя, приведу цифры на протяжении пятилетки (максимальная посещаемость за месяц):

2011 год - 6.300, 2012 - 32.400, 2013 - 50.000, 2014 - 101.000 человек, 2016 - 217.150 человек.

Аналогично, выросли и показатели по просматриваемости страниц: с 13 по 14 год количество просмотров выросло с 300 до 960 тысяч человек, но в 2016 году рекорд составлял уже 3,54 миллиона просмотров! Сами удивились, честно! )))

Что ж, пора поздравить вас с Наступающим новым годом и пожелать вам счастья, здоровья и позитива в будущем году! Оставайтесь с нами!