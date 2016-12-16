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Блог Администрации АСТВ.РУ
Итоги пятилетки

Итоги пятилетки

Как же быстро течёт время. Кажется совсем недавно писал про первые итоги, а тут уже и пятилетка плавно подошла.
К сожалению, так уж вышло, что в прошлом году мы не писали про итоги уходящего года и, таким образом, после итогов трёхлетки мы сразу переходим к итогам пятилетки ))
 
Фактически, нашему сайту 10 ноября исполнилось уже 16 лет. Взрослый!
Изменилось за эти два года многое и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону.
 
Начнём с негатива: еще никогда мы не банили так много людей, как в этом году. Иногда это происходило ежедневно. Поэтому, пользуясь случаем, напомню: если вас кто-то провоцирует - пишите нам, забаним. Если в нарушении будут замечены два человека, то в бан отправятся оба. Также не забываем об элементарной культуре и приличиях. Давайте оставаться людьми и будем стараться поддерживать позитивную атмосферу на нашем сайте.
 
Ну что ж, теперь к хорошему ))
В 2014 году рекорд посещаемости за неделю был 38.334 человек. Угадайте, сколько в этом году? 85.998 человек. Всего лишь за неделю! Даже во времена ареста Хорошавина не было такого )))
Стабильная посещаемость в месяц в 14-м году у нас была 90.000 человек в месяц, а теперь уже около 200.000 Но самым лучшим месяцем стал сентябрь, когда к нам заглянуло 217.150 человек. Спасибо, что заходите к нам, мы вас очень любим! )
 
Резюмируя, приведу цифры на протяжении пятилетки (максимальная посещаемость за месяц):
2011 год - 6.300, 2012 - 32.400, 2013 - 50.000, 2014 - 101.000 человек, 2016 - 217.150 человек.
 
Аналогично, выросли и показатели по просматриваемости страниц: с 13 по 14 год количество просмотров выросло с 300 до 960 тысяч человек, но в 2016 году рекорд составлял уже 3,54 миллиона просмотров! Сами удивились, честно! )))
 
Что ж, пора поздравить вас с Наступающим новым годом и пожелать вам счастья, здоровья и позитива в будущем году! Оставайтесь с нами!
 

Автор: Сергей Маслаков, 20 декабря, в 11:54 +32
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Комментарии
Ярославчик
Написано 20 декабря, в 12:08
Я тоже заметил, что в 2016 году на сайте появилось очень много новых пользователей. Конечно, добрых и отзывчивых больше, чем тех, кто вносит негатив на сайте.
Поэтому хочу, чтобы в новом году на сайте было также хорошо, как сейчас.
Хочу поздравить сотрудников сайта и медиахолдинга АСТВ с наступающим новым годом.
Спасибо, что всегда с нами.
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+21
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 20 декабря, в 12:27
Ярославчик, а можно нагло, и без зазрения совести приклеиться к твоим словам и пожеланиям?
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+17
Ярославчик
Написано 20 декабря, в 12:33
Василиса_Я ^.^, Да конечно можно.
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+9
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 20 декабря, в 12:39
Ярославчик, вот спасибо
Тогда присоединяюсь ко всему вышесказанному!
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+13
Еще 4 комментария
Дядя_Федор
Написано 20 декабря, в 12:47
О, я еще помню древний форум на АСТВ. Такое тихое место было, спокойное. )))
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+13
НюНик_просто_Анна
Написано 20 декабря, в 12:55 Отредактированно 20 декабря, в 12:58
Дядя_Федор, сейчас уже не так тихо и спокойно, но во всем есть свои плюсы и минусы.
С удовольствием поздравляю работников АСТВ с наступающим праздником, и желаю, чтоб и в Новом году Огненного петуха он оставался таким же информативным, неравнодушным, объективным, чтоб жизнь на его страницах бурлила и кипела позитивной энергией, а негатив - куда без него - никогда ее не перевешивал (и пожаров было поменьше
)
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+18
Ярославчик
Написано 20 декабря, в 13:52
Дядя_Федор, Я тоже помню...но время не стоит на месте. И сайт поменялся.
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+6
V.K.
Написано 21 декабря, в 08:45
Дядя_Федор, Чавой? "Тихое место"? :))) Особенно когда срача с ГТРК начиналась... :))))
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+1
Русалка Обыкновенная
Написано 20 декабря, в 13:08
Поздравляю наш сайт - самый гуманный сайт в мире!
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+8
Игорь Иванов
Написано 20 декабря, в 13:11
Поздравляю вас))) И нас)))
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+6
Русалка Обыкновенная
Написано 20 декабря, в 13:21
Игорь Иванов, особенно НАС!
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+6
Игорь Иванов
Написано 20 декабря, в 13:27 Отредактированно 20 декабря, в 13:28
Русалка Обыкновенная, я смотрю там кому то весело
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+6
Игорь Иванов
Написано 20 декабря, в 13:28
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+6
Еще 2 комментария
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано 20 декабря, в 14:46
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+6
LediOven Тула
Написано 20 декабря, в 15:18 Отредактированно 20 декабря, в 15:23
поздравляю!
процветайте
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+6
VULKAN
Написано 20 декабря, в 15:26
При соединяюсь к поздравлениям....


https://youtu.be/5XrupepppTo
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+7
Сергей Омшенецкий
Написано 21 декабря, в 08:08
)))
Поздравляю!
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+2
V.K.
Написано 21 декабря, в 08:41
Поздравляю, дорогие товарищи!
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+2
V.K.
Написано 21 декабря, в 08:44
А я ему говорю : "Серёга! Давай отметим! Возьмём Слынчев Бряг и вот такой кусок мяса!"
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+2
V.K.
Написано 21 декабря, в 08:49
И в заключение разрешите вас отхеппибёздеть!
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+2
Online
Сергей Маслаков Online
Написано 21 декабря, в 09:48
Спасибо всем за тёплые слова! Надеемся, что вы будете с нами еще не один год и вместе мы встретим десятилетие! ))
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+2
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