Медведев продлил срок получения доходов газом от "Сахалина-2"
Подписано распоряжение правительства
вчера, в 10:04, 3 962 3
МЧС России и Сахалинская область продолжат совершенствовать систему защиты населения от ЧС
Губернатор области Олег Кожемяко встретился с начальником Сибирского регионального центра МЧС России Сергеем Диденко
вчера, в 10:54, 1 383 4
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- 6 февраля, понедельник
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