Военный самолет-экспонат у Дома офицеров оказался бесхозным
Истребитель списан с баланса военных, никем другим не принят, и может быть отправлен на металлолом
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