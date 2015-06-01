Южно-Сахалинск. Понедельник, 6 февраля
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Политика и экономика
Политика и экономика

Медведев продлил срок получения доходов газом от "Сахалина-2"

Подписано распоряжение правительства

вчера, в 10:04, 3 962 3
Общество
Общество

МЧС России и Сахалинская область продолжат совершенствовать систему защиты населения от ЧС

Губернатор области Олег Кожемяко встретился с начальником Сибирского регионального центра МЧС России Сергеем Диденко

вчера, в 10:54, 1 383 4
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