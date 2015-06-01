Южно-Сахалинск. Вторник, 17 января
Регистрация
Народный журналист
Написать
+
Политика и экономика
Политика и экономика

Сделать жителей Дальнего Востока миллионерами за год предложил Владимир Жириновский

На правительственном часе в Госдуме депутаты озвучили главе Минвостокразвития новые меры для развития региона

вчера, в 14:26, 58 2551 5
Общество
Общество

Около семи тысяч сахалинцев окунутся в прорубь на Крещение

Безопасность мест погружений обеспечат 180 спасателей

вчера, в 17:44, 29 504 4
Все самые обсуждаемые
Все последние новости
Новости компаний
Южносахалинцам, сыгравшим свадьбу в пятницу 13-го, подарили путевки на Кипр
Южносахалинцам, сыгравшим свадьбу в пятницу 13-го, подарили путевки на Кипр
В медицинском центре "Ваш доктор" офтальмологи помогают сохранить зрение сахалинцам
В медицинском центре "Ваш доктор" офтальмологи помогают сохранить зрение сахалинцам
Торгово-деловой центр "Столица" завершает акцию "Столица исполняет желание"
Торгово-деловой центр "Столица" завершает акцию "Столица исполняет желание"
Скрыть возрастные изменения и убрать нежелательные морщинки на лице легко
Скрыть возрастные изменения и убрать нежелательные морщинки на лице легко
Розыгрыш айфонов и телефонных аксессуаров состоялся в конгресс-холле «Столица»
Розыгрыш айфонов и телефонных аксессуаров состоялся в конгресс-холле «Столица»
АТБ укрепил позиции в топ 50 крупнейших банков страны
АТБ укрепил позиции в топ 50 крупнейших банков страны
Город
Катя Ковтунович: Вкладывайтесь в дружбу
Пятая власть
12 января, 10 2382 16
Год Российского кино глазами тех, кто в нем участвовал
Знай наших!
31 декабря, 7 2478 9
Что изменится в жизни россиян с января 2017 года
Анонсы Событий
30 декабря, 7 4642 3
Астролог Александр Ревякин: Год Петуха принесет много перемен
Интервью
27 декабря, 49 3448 5
Новогодние подарки
Места
23 декабря, 2 3101 9
Как уговорить мужчину подарить шубу на Новый год?
Места
23 декабря, 37 1439 7
Блоги
Итоги фотоконкурса «Дива корпоратива»
Конкурсы АСТВ
вчера, 43 508 11
Потрясающее с дрона сфотанное доброутреннее)
Утро с АСТВ
вчера, 77 325 19
Я лёд...
Творчество
15 января, 76 261 24
Итоги игры "Горный воздух"
Конкурсы АСТВ
15 января, 10 286 8
Пернатый год
Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
14 января, 12 205 16
Голову включать мне лень, я паркуюсь, как...
Ездим правильно!
13 января, 20 716 11
Афиша
Кредо убийцы
Кино
Ярмарка выходного дня
События
Winter Dance
Вечеринки
Пассажиры
Кино
Снежная королева 3: Огонь и лед
Кино
Почему он?
Кино
Фотоконкурсы
Сахалин исторический
Сахалинская нефть в хабаровском порту
Места
10 октября 2016, 1 2129 5
Неизвестный и потерянный Ленин: Историк и краевед Игорь Самарин - о сахалинских памятниках вождю
Сахалинские легенды
22 апреля 2016, 4 5091 10
Корабль ИМГИГ, или Легенда о танцевальной площадке на крыше
Места
21 марта 2016, 18 5496 15
ВКонтакте
Одноклассники
Twitter
Пресса
ТелеМир
ТелеМир №1-2/17
№1-2 (968)
11 января 2017
ТелеМир №52/16
№52 (967)
28 декабря 2016
ТелеМир №51/16
№51 (966)
21 декабря 2016
ТелеМир №50/16
№50 (965)
14 декабря 2016
ТелеМир №49/16
№49 (964)
07 декабря 2016
ТелеМир №48/16
№48 (963)
30 ноября 2016

Будьте здоровы!
Будьте здоровы!
№11, 12 (11, 12)
01 ноября 2016
Будьте здоровы!
№10 (10)
01 августа 2016
Будьте здоровы!
№9 (9)
01 июня 2016
Будьте здоровы!
№8 (8)
01 апреля 2016
Будьте здоровы!
№7 (7)
01 февраля 2016
Будьте здоровы!
№6 (6)
01 ноября 2015

The Lime
The Lime
№48 (48)
01 декабря 2016
The Lime
№47 (47)
01 ноября 2016
The Lime
№46 (46)
01 октября 2016
The Lime
№45 (45)
01 сентября 2016
The Lime
№44 (44)
01 июля 2016
The Lime
№43 (43)
01 мая 2016

Во саду ли, в огороде
Во саду ли, в огороде
№23 (23)
01 октября 2016
Во саду ли, в огороде
№21 (21)
01 сентября 2016
Во саду ли, в огороде
№20 (20)
01 июля 2016
Во саду ли, в огороде
№19 (19)
01 июня 2016
Во саду ли, в огороде
№18 (18)
01 мая 2016
Во саду ли, в огороде
№17 (17)
01 апреля 2016

Реальный спорт
Реальный спорт
№8 (8)
01 октября 2016
Реальный спорт
№7 (7)
01 июля 2016
Реальный спорт
№6 (6)
01 марта 2016
Реальный спорт
№5 (5)
01 декабря 2015
Реальный спорт
№4 (4)
01 сентября 2015
Реальный спорт
№3 (3)
01 июня 2015

Тяп тяпыч
Тяп тяпыч
№12 (56)
01 декабря 2016
Тяп тяпыч
№11 (55)
01 ноября 2016
Тяп тяпыч
№10 (54)
01 октября 2016
Тяп тяпыч
№8, 9 (53)
01 сентября 2016
Тяп тяпыч
№7 (52)
01 июля 2016
Тяп тяпыч
№6 (51)
01 июня 2016

Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru