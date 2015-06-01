Южносахалинцам предлагают выбрать знаменитость, которая поздравит город с 135-летием
Предложить свой вариант жители островной столицы могут до 1 февраля
вчера, в 17:58, 19 905 5
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