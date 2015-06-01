Сделать жителей Дальнего Востока миллионерами за год предложил Владимир Жириновский
На правительственном часе в Госдуме депутаты озвучили главе Минвостокразвития новые меры для развития региона
вчера, в 14:26, 58 2551 5
Около семи тысяч сахалинцев окунутся в прорубь на Крещение
Безопасность мест погружений обеспечат 180 спасателей
вчера, в 17:44, 29 504 4
- 14:34 На Крещение углегорцев к купели доставят на автобусе
- 14:27 Южносахалинцев приглашают в поход на гору Московскую
- 14:26 Сделать жителей Дальнего Востока миллионерами за год предложил Владимир Жириновский
- 14:17 Хоккейный турнир "Золотая шайба" стартовал на Сахалине
- 13:43 Сахалинская семья, выйдя выгулять собаку, застряла в сугробе на 20 часов
- 13:23 Актриса Чехов-центра Елена Денисова представила сахалинцам «Незваную гостью»
- 13:13 Рейсовый автобус и автомобиль такси столкнулись в Южно-Сахалинске
- 13:04 Инспекторы ДПС задержали сахалинцев с наркотиками в автомобилях
- 12:37 Экс-начальник вневедомственной охраны в Холмске осужден на два года условно
- 12:27 Трое взрослых и 5-летний ребенок пострадали при аварии на автодороге Южно-Сахалинск – Корсаков
- 12:08 СМИ: Япония хочет попросить РФ разрешить бывшим жителям Курил летать туда самолетами
- 11:46 Хоккейный корт открыли в Южно-Курильске
- 11:22 Хоккеисты «Сахалина» второй раз в серии обыграли «Тохоку Фри Блэйдс»
- 11:18 Дачный дом загорелся в Анивском районе
- 16 января, понедельник
- 18:46 Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
- 18:37 Несовершеннолетний житель Смирных зарезал 18-летнего сахалинца
- 17:59 Чиновница из Макарова стала подозреваемой в деле о мошенничестве на 6 миллионов рублей
- 17:44 Около семи тысяч сахалинцев окунутся в прорубь на Крещение
- 16:54 Кандидатов на городскую Доску почета отбирают в Южно-Сахалинске
- 16:46 Новый аппарат УЗИ доставили в Сахалинскую областную детскую больницу
- 15:59 Глыба льда упала на ребенка в Холмске
- 15:56 Южносахалинцам, сыгравшим свадьбу в пятницу 13-го, подарили путевки на Кипр
- 15:39 Сахалинец стал кутить на чужой кредит
- 15:29 Турнир по бильярду среди ветеранов прошел в Южно-Сахалинске
- 15:28 Заболевшего метеоролога пришлось эвакуировать с мыса Терпения на вертолете
- 15:06 Более 30 тысяч кубометров снега вывезли из Южно-Сахалинска сегодня
- 14:53 Сахалинка вошла в пятерку сильнейших лыжников на Континентальном Кубке Восточной Европы FIS
- 14:50 Актеры сахалинского театра кукол готовят мюзикл «Сердце матери»