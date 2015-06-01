Уголовное дело против пожилого самогонщика возбудили в Южно-Курильске
В его самодельном алкоголе обнаружили уксусные альдегиды и сивушные масла
вчера, в 14:27, 49 1565 7
Сахалинская прокуратура провела проверку по факту ДТП с 5 погибшими в Макаровском районе
Выявлены многочисленные нарушения
сегодня, в 08:18, 9 1501 2
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