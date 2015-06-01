Южно-Сахалинск. Четверг, 26 января
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Общество
Общество

Военный самолет-экспонат у Дома офицеров оказался бесхозным

Истребитель списан с баланса военных, никем другим не принят, и может быть отправлен на металлолом

сегодня, в 11:14, 61 1404 9
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