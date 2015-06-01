Глава Рособрнадзора сдаст ЕГЭ по русскому языку
В акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» примут участие более 50 субъектов Российской Федерации
сегодня, в 12:17, 7 114 2
За вторые сутки зафиксировано более 1,15 млн посещений сайта НаДальнийВосток.РФ
Возраст большинства посетителей – 25-34 года (44,6%)
сегодня, в 09:19, 6 298 1
- 3 февраля, пятница
- 18:37 75 уголовных дел о преступлениях против половой свободы несовершеннолетних возбуждено за год на Сахалине
- 18:02 СахГУ планируют задействовать при подготовке спортсменов к Олимпиадам
- 17:22 В сахалинской областной больнице нет исправных томографов
- 17:02 Управление жилищной политики Южно-Сахалинска купит квартиры у горожан
- 16:56 Российские паралимпийцы, тренирующиеся на Сахалине, не теряют надежду попасть на главные старты четырехлетия
- 16:49 Мужчина погиб при взрыве в Первой Пади
- 16:30 Полигон бытовых отходов в Южно-Сахалинске построен меньше, чем наполовину
- 16:14 Радио АСТВ запускает новый проект «Новости районов»
- 16:14 Тестирование спортсменов Олимпийской сборной России началось на Сахалине
- 16:12 Сахалинцев приглашают на мастер-класс по акварели
- 16:10 В «Коламбии» – пора жарких скидок!
- 15:57 Федерацию школьного спорта на Сахалине возглавил новый руководитель
- 15:47 Залив Мордвинова покрылся льдом
- 15:21 На Итурупе в результате падения снегохода с обрыва погиб человек
- 4 февраля, суббота
- 13:18 Сахалинская область занимает 15-ое место в стране по показателям открытости бюджетных данных
- 13:12 На полигонах Сахалина началась одиночная подготовка стрелков-гранатометчиков РПГ-7В
- 12:42 Проект "Вольная ярмарка" запустили в Южно-Сахалинске
- 12:32 Пожар на улице Лесной потушили в Корсакове
- 12:17 Глава Рособрнадзора сдаст ЕГЭ по русскому языку
- 12:06 В ПСК «Сахалин» выявлено финансовых нарушений на сумму более 100 миллионов рублей
- 11:27 Универсал врезался в дорожное ограждение в Южно-Сахалинске
- 11:22 Продолжается прием заявок для участия в соревнованиях «Сахалинский лед»
- 10:23 Активная фаза специализированного промысла наваги завершается на Сахалине
- 10:19 Московские специалисты поделятся опытом медтестирования спортсменов с сахалинскими коллегами
- 10:03 Волейболистки «Сахалина» принимают «Динамо-Казань»
- 09:47 За неуплату штрафа холмчанка заплатила втройне
- 09:19 За вторые сутки зафиксировано более 1,15 млн посещений сайта НаДальнийВосток.РФ
- 09:07 Минвостокразвития собирает предложения для деловой программы III Восточного экономического форума