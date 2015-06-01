Шашлычка сгорела в Анивском районе
Пострадавших нет
сегодня, в 11:24, 12 1309 0
На праймериз "Единой России" в Охе одержал победу Денис Кан
Победитель набрал 618 голосов избирателей
вчера, в 22:43, 14 688 1
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- 17:23 Сахалинцы с нарушением слуха смогут проходить реабилитацию в областном центре
- 17:10 Новый ратрак доставили в Южно-Сахалинск
- 16:45 Сахалинские фигуристы заняли второе место на соревнованиях в Бердске
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- 13:05 Сахалинского правозащитника обвинили в педофилии
- 22 января, воскресенье
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- 11:24 Шашлычка сгорела в Анивском районе
- 09:48 "Динамо-Краснодар" одержал победу над волейболистками "Сахалина"
- 21 января, суббота
- 22:43 На праймериз "Единой России" в Охе одержал победу Денис Кан
- 18:10 Открыт прием заявок для участия в «Снежном драйве Сахалина - 2017»
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- 12:04 Навагу по 77 рублей покупают жители Невельска
- 09:56 Заведующая детским садом в Правде платила зарплату неработающей знакомой
- 09:47 Волейболистки «Сахалина» встретятся с «Динамо» в Краснодаре
- 09:32 Вандалы разрушили детский городок в парке Южно-Сахалинска
- 20 января, пятница
- 18:15 Директор сахалинской базы охраны лесов задержан при получении взятки в 300 тысяч рублей
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