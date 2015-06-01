Четыре автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске перед новым годом
Виновник аварии с места происшествия скрылся
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