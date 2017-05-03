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Блог Администрации АСТВ.РУ
"Олени на счастье" - нужна ваша помощь

"Олени на счастье" - нужна ваша помощь

Друзья, есть такое дело – без вас никак. Надо привести в порядок территорию у скульптуры оленей на Корсаковской трассе. 

Когда-то вы вместе с АСТВ отреставрировали фигуры и привели территорию в порядок. Именно вы, в ходе акции, ставшей народной, давали деньги, помогали материалами и трудом. Хозяина, который бы следил за территорией, так и не нашлось. Поэтому нам самим придется убирать все то, что оставляют там молодожены.  

Что если нам собраться и организовать небольшой субботник-пикник на оленях? Почистить кованые деревья от ленточек и замков, прибрать территорию, а после – скушать по шашлыку и выпить чаю?

За нами – маринованное мясо, мешки для мусора. Вика Сенива напишет пост об этом событии, а коллеги сделают фото- и телерепортаж. Можно сделать 27-го мая с 10 до 13.

Что скажете? 

Автор: Любовь Барабашова, сегодня, в 13:08 +20
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Комментарии
Ирина Свидерская
Написано сегодня, в 13:20
+ 1
Ответить
+9
Виктория Сенива
Написано сегодня, в 13:29
Я буду.
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+10
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 13:38
27 бы пошла))) А 20 не мжу((
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+6
Sacura
Написано сегодня, в 13:42
Я пойду
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+6
Online
Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 13:56
Sacura, спасибо. А 27 мая вы сможете?
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+5
Юлия Демидова
Написано сегодня, в 13:49 Отредактированно сегодня, в 13:50
С 12 до 21 мая в командировке. В остальные дни +2
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+5
Online
Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 13:56
Если некоторых не устраивает время, мы подстроимся. Давайте перенесем на 27 число. Ок?
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:09
Ооочень постараюсь. Возможно, +3 и дите. Точнее сообщу числа 15-16
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+8
Online
Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 14:10
НюНик_просто_Анна, клево, ждем.
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+7
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 14:15
Через неделю, думаю,точно буду знать смогу прийти или нет. Но очень хочу поучаствовать.
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+9
VLадимир
Написано сегодня, в 14:37
Я со своими за любой кипишь,даже ради этого из командировки приеду.
Я +3,только с датой определитесь,будем обязательно.
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+10
Online
Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 14:38
VLадимир, здорово. В принципе даже уже имеющимися силами мы сможем там порядок навести. Но если кто еще захочет присоединиться, будем только рады.
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+5
багз-банни
Написано сегодня, в 16:20
Если сможем,подъедем обязательно 27-го.2-3 человека.
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+7
lvista
Написано сегодня, в 16:54
27 мая улетаю....а так бы с удовольствием!!!
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+5
VLадимир
Написано сегодня, в 17:05
lvista, лягушка - путешественница.
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+2
Ярославчик
Написано сегодня, в 16:55
Всегда, когда проезжаю мимо оленей, становится грустно, что молодожены и их гости так засрали это красивое место.
Я 27 как раз рано утром прилетаю, так что могу сразу присоединиться к акции.
Дело-то хорошее.
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+4
евгений
Написано сегодня, в 18:14
Смогу отписаться ближе к 27, сам себе не принадлежу. Вот завтра дали выходной, зато опять выходные рабочими объявили. Если что, с меня 30-40-50 пар перчаток и болгарка на аккумуляторе замки резать. Перчатки могу хоть завтра отдать.
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+1
Катерина Раченко
Написано сегодня, в 18:16
Мы бы с удовольствием, но 27-ого у ребёнка отчетный концерт- никак не можем пропустить.
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+1
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Конкурс "Наследники победы". Техническая накладка
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