"Олени на счастье" - нужна ваша помощь

Друзья, есть такое дело – без вас никак. Надо привести в порядок территорию у скульптуры оленей на Корсаковской трассе.

Когда-то вы вместе с АСТВ отреставрировали фигуры и привели территорию в порядок. Именно вы, в ходе акции, ставшей народной, давали деньги, помогали материалами и трудом. Хозяина, который бы следил за территорией, так и не нашлось. Поэтому нам самим придется убирать все то, что оставляют там молодожены.

Что если нам собраться и организовать небольшой субботник-пикник на оленях? Почистить кованые деревья от ленточек и замков, прибрать территорию, а после – скушать по шашлыку и выпить чаю?

За нами – маринованное мясо, мешки для мусора. Вика Сенива напишет пост об этом событии, а коллеги сделают фото- и телерепортаж. Можно сделать 27-го мая с 10 до 13.

Что скажете?