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Конкурс "Наследники победы". Техническая накладка

Конкурс "Наследники победы". Техническая накладка

Доброго дня, дорогие пользователи! С сегодняшнего дня должно было запуститься голосование по конкурсу "Наследники победы", но к сожалению, из-за вчерашних технических накладок с интернетом, мы не успели подготовить всё к началу голосования, поэтому начало приёма голосов сдвигается на несколько часов. Но не переживайте, сегодня мы его обязательно запустим!

Приносим вам свои извинения за сложившиеся неудобства, навеки ваша, администрация!

сегодня, в 10:45 +6
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Комментарии
Арктический Воин
Написано сегодня, в 10:46
Извинения приняты
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+3
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 12:07
Будем считать,что извинения приняты.Но это в последний раз
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+4
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