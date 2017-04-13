Конкурс "Наследники победы". Техническая накладка

Доброго дня, дорогие пользователи! С сегодняшнего дня должно было запуститься голосование по конкурсу "Наследники победы", но к сожалению, из-за вчерашних технических накладок с интернетом, мы не успели подготовить всё к началу голосования, поэтому начало приёма голосов сдвигается на несколько часов. Но не переживайте, сегодня мы его обязательно запустим!

Приносим вам свои извинения за сложившиеся неудобства, навеки ваша, администрация!