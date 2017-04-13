Конкурс "Наследники победы". Техническая накладка
Доброго дня, дорогие пользователи! С сегодняшнего дня должно было запуститься голосование по конкурсу "Наследники победы", но к сожалению, из-за вчерашних технических накладок с интернетом, мы не успели подготовить всё к началу голосования, поэтому начало приёма голосов сдвигается на несколько часов. Но не переживайте, сегодня мы его обязательно запустим!
Приносим вам свои извинения за сложившиеся неудобства, навеки ваша, администрация!
Комментарии
Арктический Воин
Написано сегодня, в 10:46
Извинения приняты
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+3
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 12:07
Будем считать,что извинения приняты.Но это в последний раз
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+4