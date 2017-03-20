Южносахалинцы выпустили на стену одного из домов разноцветных рыб

Фото Илоны Ан

Южносахалинцы реализовали необычный арт-проект. На стену старой двухэтажки, расположенной в центре областного центра, закрепили косяк из восьми десятков разноцветных деревянных рыбок.

Эту идею в сообществе "Арт-Сахалин" в фейсбуке предложила наш блогер Илона Ан. За основу взяла идею, подсмотренную в корейском Пусане.

"Нашему городу не хватает все таки таких позитивных вещей, когда человек просто идет по серому городу и видит яркие интересные пятна. Вот если посмотреть на эти рыбки, я думаю они будут приносить настроение" - говорит Илона Ан.

Сахалинские художники и простые горожане откликнулись и очень скоро появились десятки деревянных рыбок.

Затем проект затормозился - долго не могли согласовать, где именно разместить инсталляцию.

В январе на "Пятой власти" с руководителем отдела дизайна Южно-Сахалинска Павлом Шугуровым еще один блогер Аств.ру поднял вопрос о рыбках - когда же они появятся на улице?

Павел сумел оперативно согласовать место и сегодня рыбок "отпустили в плавание".

Кажется все было против арт-объекта сахалинских художников. Около деревянного барака на улице Хабаровской, где планировали разместить инсталляцию оказался большой сугроб. А еще припаркованные не к месту автомобили. С собой не оказалось и шуроповерта. Но после того, как сахалинцы 8 месяцев ждали разрешение администрации на размещение деревянных рыб - их это нисколько не испугало. Как и то, что впервые дизайнеру Алексею Дружинину и художнику Марине Пузик предстоит работать на высоте.

- Это первый такой проект в моей жизни и в жизни города, как я понимаю, тоже. Очень хочется, чтобы город стал ярче, весны хочется" - рассказывает художница Марина Пузик.

Этот проект с начала и до конца - инициатива общественности. Горожане сами закупали материалы, сами раскрасили заготовки, сами оплатили работу автовышки.

- Вы еще что-то подобное будете делать? - спросил явно впечатлившийся водитель.

Возможно, это только начало. Вернее, в этом можно не сомневаться.

- Операция "Рыба" наконец-то обрел реальный вид. Рыбки позитивные, идешь и хочется разглядывать. Да здравствует творчество и хулиганство! - написала на своей страничке в ФБ Илона Ан.

Дизайнер Алексей Дружинин, который взял на себя практическую сторону воплощения идеи, сказал, что административные барьеры, которых все вначале боялись, на самом деле оказались вымышленными. Например, оказалось, что размещение рыб на стене барака можно было с властями и не согласовывать. То есть 8 месяцев хождения по кабинетам мэрии оказались потраченными зря. Есть основания надеяться, что и дальнейшим инициативам творческих горожан, как минимум не будут мешать.