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8-летие льва Лорда отметили в зооботаническом парке Южно-Сахалинска

8-летие льва Лорда отметили в зооботаническом парке Южно-Сахалинска

Любимцу публики исполнилось 8 лет

Посмотреть на хищника  приехали горожане всех возрастов. Среди малышей проводились конкурсы и викторины, а для хозяина праздника был организовал праздничный обед и подарки.

Галерея
День рождения льва Лорда, Фото: 1
День рождения льва Лорда, Фото: 2
День рождения льва Лорда, Фото: 3
День рождения льва Лорда, Фото: 4
День рождения льва Лорда, Фото: 5
День рождения льва Лорда, Фото: 6
День рождения льва Лорда, Фото: 7
День рождения льва Лорда, Фото: 8
День рождения льва Лорда, Фото: 9
День рождения льва Лорда, Фото: 10
День рождения льва Лорда, Фото: 11
День рождения льва Лорда, Фото: 12
День рождения льва Лорда, Фото: 13
День рождения льва Лорда, Фото: 14
День рождения льва Лорда, Фото: 15
День рождения льва Лорда, Фото: 16
День рождения льва Лорда, Фото: 17
День рождения льва Лорда, Фото: 18
День рождения льва Лорда, Фото: 19
День рождения льва Лорда, Фото: 20
День рождения льва Лорда, Фото: 21
День рождения льва Лорда, Фото: 22
День рождения льва Лорда, Фото: 23
День рождения льва Лорда, Фото: 24
День рождения льва Лорда, Фото: 25
День рождения льва Лорда, Фото: 26
23 февраля 2017 г.
Автор: Сергей Маслаков, сегодня, в 14:18 +6
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:34
Как у него попец не замерз, у бедняги? Все же он житель тропических районов...
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+4
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 14:47
НюНик_просто_Анна, он на самом деле такой мохнатый )) Ну и кушает неплохо, наверное жирка нагулял ))
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:32
Сергей Маслаков, ну, тогда понятно
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+2
Online
Ostrov15 Online
Написано сегодня, в 15:48
Вчера вечером возвращались из "Старого друга", слышали, как лев рычал. На день рождения приглашал наверное.
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+4
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 16:23
Ostrov15, Шашлыками на всю округу несёт целыми днями. Любой зарычит.
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+1
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Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 16:53
Русалка Обыкновенная, Это точно ))))))) Волки там сидят и взгляд не отрывают от деревьев, за которыми старый друг )
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+2
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Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 17:18
Сергей Маслаков, а запах костра для диких животных - это стресс!
Зоопарк, лесной массив, а в нем (что бы вы думали?) -шашлычка! Сам факт мне покоя не даёт, как и этим бедным зверюгам.
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+1
lvista
Написано сегодня, в 16:13
Ого, народу сколько! Лорда с днюшкой!
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+2
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 16:15
lvista, да, малышей было много, все счастливые прям ))
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+3
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Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 16:25
Ровесник моего хаски-сына.
Фотографии хорошие, на некоторых прямо в душу заглянул. Только непонятно, что у него там... на душе.
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+1
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Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 16:54
Русалка Обыкновенная, спасибо! Думаю грусть у него там, по родным краям, которые он возможно никогда и не видел ((
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+2
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Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 17:20
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