8-летие льва Лорда отметили в зооботаническом парке Южно-Сахалинска
Любимцу публики исполнилось 8 лет
Посмотреть на хищника приехали горожане всех возрастов. Среди малышей проводились конкурсы и викторины, а для хозяина праздника был организовал праздничный обед и подарки.
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26 23 февраля 2017 г.
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Место
Зоопарк, лесной массив, а в нем (что бы вы думали?) -шашлычка! Сам факт мне покоя не даёт, как и этим бедным зверюгам.
Фотографии хорошие, на некоторых прямо в душу заглянул. Только непонятно, что у него там... на душе.