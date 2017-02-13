"Поляна любви" вновь появилась в городском парке

18 февраля в Южно-Сахалинске обещали слабую метель. Но всё обошлось. В городском парке культуры и отдыха, на поляне рядом с лодочной станцией (о. Верхнее) состоялся традиционный, ежегодный конкурс снежных фигур "Поляна любви". Его уже 15 лет проводит газета "Телемир", а в последние годы - совместно с сайтом АСТВ.РУ.

Буквально за два часа белая поляна превратилась в живописный уголок, на котором "поселились" такса, черепаха, заяц-кролик, семейная пара, два влюбленных кота, птица дивная, лебедь, несколько разных сердец, древо любви и много еще чего.

Участники конкурса трудились, не покладая рук. Почти все участники основательно подготовились: принесли заготовки, краски, инструменты, даже эскизы будущих работ.

В этом году организаторы немного отошли от правил. Не было I, II, III мест. Конечно, самые лучшие фигуры получили подарки от партнера конкурса - магазина "ЗОКИ" и от организаторов. Но ни один не ушел с "Поляны" с пустыми руками.

Пока одни лепили, другие участвовали в конкурсах, писали признания в любви и фотографировались.