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"Поляна любви" вновь появилась в городском парке

"Поляна любви" вновь появилась в городском парке

Более 70 сахалинцев приняли участие в конкурсе снежных фигур   

18 февраля в Южно-Сахалинске обещали слабую метель. Но всё обошлось. В городском парке культуры и отдыха, на поляне рядом с лодочной станцией (о. Верхнее) состоялся традиционный, ежегодный конкурс снежных фигур "Поляна любви". Его уже 15 лет проводит газета "Телемир", а в последние годы - совместно с сайтом АСТВ.РУ. 

Буквально за два часа белая поляна превратилась в живописный уголок, на котором "поселились" такса, черепаха, заяц-кролик, семейная пара, два влюбленных кота, птица дивная, лебедь, несколько разных сердец, древо любви и много еще чего. 

Участники конкурса трудились, не покладая рук. Почти все участники основательно подготовились: принесли заготовки, краски, инструменты, даже эскизы будущих работ. 

В этом году организаторы немного отошли от правил. Не было I, II, III мест. Конечно, самые лучшие фигуры получили подарки от партнера конкурса - магазина "ЗОКИ" и от организаторов. Но ни один не ушел с "Поляны" с пустыми руками.

Пока одни лепили, другие участвовали в конкурсах, писали признания в любви и фотографировались. 

 

 

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поляна любви 2017, Фото: 66
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поляна любви 2017, Фото: 77
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поляна любви 2017
Автор: Соловьева Светлана, 18 февраля, в 18:02 +6
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Событие
конкурс "Поляна любви"
Место
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Комментарии
Online
мука Online
Написано 18 февраля, в 20:36
Клёво! Молодцы!
Я думала, основную массу участников ветром сдует. Но нет, пришли и порадовали!
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+4
Barmaley72
Написано вчера, в 14:16
мука, Когда Кровать Любви будет?
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0
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 07:33
Было весело и морозно! Но теплая дружеская атмосфэээра спасала всех
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+8
багз-банни
Написано вчера, в 08:57
НюНик_просто_Анна, было просто здорово!!!!
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+5
Online
lvista Online
Написано вчера, в 10:41
НюНик_просто_Анна, трудяжечки!!! Клёво очень сделали! Сегодня пойдем смотреть!
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+4
Натали)))
Написано вчера, в 12:25
НюНик_просто_Анна, Таню совсем закрыли
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0
Еще 1 комментарий
Скворцов Евгений
Написано вчера, в 09:38
Дааа было круто?? Все молодцы! Старались!??
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+7
Online
ЭмДжей Online
Написано вчера, в 09:53
Скворцов Евгений, собачка классная!
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+4
Online
lvista Online
Написано вчера, в 10:41
Скворцов Евгений, здоровская собачуля!!!
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 11:20
ЭмДжей, собачуля супер! Молодцы ребята.
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+4
Еще 3 комментария
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