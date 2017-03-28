Военный комиссар Сахалинской области Сергей Нестеров: «Я тоже был обыкновенным мальчишкой»

1 апреля в России началась весенняя призывная кампания. О ее особенностях, отношению к службе молодых людей и пресловутой «дедовщине» мы пообщались с военным комиссаром Сахалинской области. Сергей Нестеров возглавил ведомство 14 февраля этого года.

- Сергей Иванович, на Сахалин вы прибыли из Хабаровского края, но вы ведь не новичок на острове. Ранее были военным комиссаром Александровск-Сахалинского и Тымовского районов. Расскажите подробнее об этой службе. Думали, что вернетесь на Сахалин?

- Да, я на Сахалине прослужил три года. Два из них в Александровск-Сахалинском и Тымовском районах. Так получилось, что я был вынужден покинуть остров. Для прохождения дальнейшей службы в Хабаровске. Уезжал с сожалением, мне очень здесь понравилось. Однако никогда не думал, что вернусь. Но после увольнения в запас командование предложило мне возглавить военный комиссариат Сахалинской области. Имея опыт службы и проживания на Сахалине, я с удовольствием согласился.

- 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. Есть ли у нее особенности?

- Да. С 1 апреля по 15 июля в Сахалинской области будут организованы мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Особых изменений нет. По сравнению с осенью 2016 года. Призвать в ряды вооруженных сил предполагается около 600 человек. Примерно половина из них будет отправлена в другие регионы нашего округа. Призывные комиссии созданы в каждом муниципальном образовании. Они готовы к работе. Хочется сразу обратиться к гражданам призывного возраста, к их родителям – на сборный пункт явиться необходимо. Бояться не нужно. Приносите с собой все документы (об образовании, спортивных достижениях, документы, характеризующие физическое состояние). Как правило, в состав призывной комиссии входят специалисты, имеющие большой опыт работы. Принимая то или иное решение в отношении гражданина, они руководствуются только нормами законодательства, чтобы не нарушить его права. Если он не подлежит призыву, или ему требуется отсрочка, все будет предоставлено.

Мы не можем вручить около тысячи повесток

Но в первую очередь нужно явиться на заседание комиссии, потому что самый больной вопрос у нас это количество граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом. Около тысячи повесток мы не можем вручить, чтобы обеспечить явку молодых людей на призывную комиссию. Но хочу сразу сказать, что по сравнению с предыдущими годами, в период с 2014-го, идет маленькая тенденция к снижению количества таких граждан. Одной из причин стало вступление в силу закона о выдаче взамен военного билета справки. Гражданам, которые без законных оснований не проходили военную службу.

- Что она дает?

- Она не дает, а ограничивает. Если человек намерен поступить на службу в органы внутренних дел, в пограничное управление, органы ФСБ, государственной власти, или же местного самоуправления, сейчас в приоритете прохождение военной службы. На Сахалине с момента вступления закона в силу (с 2015 года) мы выдали 182 таких справки. Они ограничивают в возможностях. Независимо от способностей и образования. Люди это поняли, поэтому приходят. Ведь тогда, достигнув 27 лет, даже если человек не служил в армии, но прошел мероприятия, связанные с призывом и получил отсрочку, он получит настоящий военный билет.

- В прошлом году военнослужащим впервые выдавались персональные электронные карты. Оправдала ли себя новая система?

- Персональные карты гражданам, которые призваны в ряды вооруженных сил, выдаются уже не первый год. Система эта оправдывает себя. В нее автоматически вносятся все личные данные. По прибытии в воинскую часть человек проходит службу на соответствующих должностях. Эти данные также вносятся в систему. Можно сказать, что это замена электронного билета. В дальнейшем планируется, что карта будет заменять все документы, включая право на управление автомобилем.

- Расскажите о военно-учетной специальности в армии. Какие есть перспективы на Сахалине?

- Военно-учетную специальность гражданин может получить ещё до призыва в ряды вооруженных сил. Это возможно на базе ДОСААФ. Мы готовим водителей различной категории, механиков-водителей многоцелевых легкобронированных тягачей. Что касается гражданских специальностей, то востребован широкий спектр. Сейчас на вооружение поступают новейшие образцы, соответствующие нашему веку. От военнослужащего требуется скорейшее их освоение. Потом эксплуатация в соответствии с техническими описаниями того или иного образца, чтобы обходилось все без поломок и происшествий. При прохождении службы в рядах вооруженных сил гражданину предоставляется возможность получить военно-учетную специальность. Она будет зависеть от специфики воинской части. То ли это сухопутные войска, то ли военно-космические силы, то ли военно-морской флот.

На мой взгляд, в отношении молодых людей к службе в армии произошли кардинальные изменения

Есть ребята из сельской местности, которые, вернувшись из армии, становятся хорошими механизаторами, к примеру, в аграрном плане. У меня есть такой опыт. Когда я был военным комиссаром в Тымовском районе, директор одного из овощеводческих хозяйств с удовольствием брал мальчишек, которых я призывал в армию. Получается, он до армии брал их трактористами или автомеханиками, затем, когда решался вопрос о призыве, он с удовольствием провожал их на службу, а потом встречал. Потому что видел, уровень подготовки и практика, полученные в рядах вооруженных сил, будут востребованы у него в хозяйстве.

- На ваш взгляд, изменилось ли отношение молодых людей к службе в армии?

- Я имею большой опыт работы в системе военных комиссариатов. Начиная с 1995 года. И, на мой взгляд, произошли кардинальные изменения в отношении граждан к прохождению военной службы. Это связано с изменениями, которые происходят в вооруженных силах. Это обеспечение быта военнослужащих, обеспечение их культурной жизни. Первым объектом вооруженных сил, с которым встречается гражданин, является сборный пункт военного комиссариата субъекта. Здесь принимается решение о призыве. Он проходит медицинский осмотр, оформляет документы. Отмечу, что помимо электронной карты, оформляется банковская. На нее военнослужащий будет получать свое денежное довольствие. На данный момент сумма составляет 2000 рублей в месяц. Если военнослужащий, к сожалению, является сиротой, то к этой сумме добавляется ещё 1000 рублей. С учетом того, что военнослужащий находится на полном государственном обеспечении, этого хватает.

- То есть появились социальные гарантии, которые способствуют изменению отношения?

- Конечно. Военнослужащий на сборном пункте также обеспечивается полным комплектом вещевого имущества. Это форма на летний и зимний сезоны. Мы отказались от пресловутых вещевых мешков. Сейчас это скромная, но симпатичная с логотипом «Армия России» черная сумка, в которую военнослужащий складывает все имущество. В том числе комплект по уходу за собой, который выдается на сборном пункте. В нем есть все. Бритвенные принадлежности, лосьоны, средства ухода за руками и ногами.

Дедовщина» не ликвидирована на 100%, но она не системна

- Как думаете, где главный психологический барьер, который нужно преодолеть призывнику?

- Я думаю, важно преодолеть расставание с семьей. Возьмем оптимальный возраст – 18 лет. Зачастую человек первый раз надолго покидает семью. Отца, мать, братьев, сестер. Это самый главный барьер. Поэтому в ходе работы с гражданином, который подлежит призыву, не возбраняется прибытие родителей на сборный пункт. У нас в составе призывных комиссий есть представители от общественных организаций, от комитета солдатских матерей, от казачества, ДОСААФ. Беседуя с гражданином, они стараются минимизировать этот риск. Другое дело – создание на сборном пункте и в воинской части климата в коллективе, чтобы минимизировать психологический стресс у юноши, который покидает надолго семью.

- А пресловутая дедовщина? Она имеет место быть?

- Я вам по этому поводу хочу сказать, что пресловутая дедовщина в том понятии, в котором она существовала в далекие времена, просто ликвидирована. Армия это срез общества. Я не говорю, что она ликвидирована на 100%, но она не системна. И зависит от воспитания гражданина, который преступает закон. Точнее, позволяет себе его нарушать, превышая свои должностные полномочия и правила взаимоотношения между равными военнослужащими. Мальчишкам, которые идут в армию, бояться этой дедовщины не стоит. Жизнь в казарме и в полях находится под пристальным вниманием органов прокуратуры, общественных организаций. Потому что воинские части и соединения открыты. Нет такого, чтобы нельзя было посетить воинскую часть. И родителям в том числе. Посмотреть, как живет их сын, какой коллектив, какой быт, какие социальные гарантии обеспечиваются в воинской части. Я должен сказать всем, кто идет служить в ряды вооруженных сил, бояться не надо. Этот уже не тот порок, который охватывал нашу армию в далекие времена, к сожалению.

- Как вы выбрали для себя путь военного?

- Я этот путь выбрал в пятнадцать лет. Уехал из отчего дома, поступив в суворовское военное училище. А дальше уже учеба, служба, затем военная академия в Москве. В рядах вооруженных сил занимал различные должности, а сейчас уже в запасе.

- Это был осознанный выбор?

- Да. В первую очередь за этот выбор я благодарю классного руководителя в школе. Она была женой военнослужащего. Он приходил к нам на военно-патриотические мероприятия. И тогда мальчишкой я загорелся стать военным. Он был летчиком в морской авиации, я выбрал сухопутные войска. Естественно, родители меня поддержали.

- Страха не было? Как это будет? Что это будет?

- По большому счету я не помню какие были ощущения. Была, конечно, и нервозность. Но это все минимизировалась должностными лицами военного комиссариата. В суворовском военном училище занимались моим морально-психологическим воспитанием. У меня все прошло как у обыкновенного мальчишки. Без срывов. Вот так.