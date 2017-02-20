Глубокий снег не позволил сахалинским экстремалам продолжить поход из Хабаровского края на остров

23 февраля 2017 года из села Тугур в Хабаровском крае стартовал лыжный ледовый поход, финишной точкой которого должен был стать Сахалин. Двое путешественников – Максим Пасюков и Данил Волосович – планировали за полтора месяца преодолеть около 750 километров вдоль берега. Однако, на исходе 16-го дня туристы, пройдя 223 километра тяжелейшего пути, вынуждены были повернуть назад и отправиться к точке старта. Продолжить им не позволил глубокий рыхлый снег, в котором тонули 90-килограммовые сани.

Участник похода Максим Пасюков в интервью корреспонденту astv.ru рассказал о непростом путешествии, подготовке к нему и планах повторить попытку.

Максим, как возникла идея такого длительного перехода?

Здесь, на Сахалине и рядом с ним, в формате лыжного похода по берегу мы исходили уже все. Тонино-Анивский полуостров, полуостров Шмидта, Амурский лиман. Татарский пролив в тех местах, где он замерзает, тоже прошли. Поэтому захотелось чего-то более серьезного, длительного и сложного. В прошлом году мы хотели пройти из Чумикана до Сахалина. Это порядка 1000 км. Но поняли, что такой маршрут за один год не проходится. За два, а может быть и больше. И прошли 300 км из этой 1000 за 26 дней – из Чумикана до Тугура. Шли в очень трудных условиях. Для сравнения, на Сахалине по льдам мы проходим такое расстояние за 12-13 дней, это вдвое быстрее.

Поэтому решили логически закончить маршрут из Тугура до Сахалина этой зимой. Оставшиеся 750 км. Для этого все было готово – и снаряжение, и физические силы. Маршрут по срокам планировался в 40-50 дней. Трудно, но выполнимо, думали мы. За первые 10 дней прошли 200 км – шлось довольно легко. Но на 11-й день пути мы уперлись в такой снег, какого раньше никогда не видели. Ни на Сахалине, ни в Хабаровском крае. Лед, по которому можно свободно идти и тащить за собой тяжелые сани, оказался скрыт под полутораметровым слоем рыхлого, труднопроходимого снега. Это даже не было связано с какой-то внезапной метелью. Он просто лежал в Ульбанском заливе и никуда не выдувался. Шесть дней мы пытались идти вперед в таких условиях. Однажды за целый день в пути нам удалось преодолеть всего 1 км. В итоге, за 6 дней мы прошли всего 23 км. Это при том, что за предыдущие 10 дней – 200 км!

Все больше понимая сложность ситуации, мы сделали вывод, что все-таки ошиблись со снаряжением. Готовились к походу по льду. Сани наши, в которых мы везли продукты и снаряжение, были нагружены на 40-50 дней. Ни в один рюкзак столько не вместится. Так вот, наши сани, их еще пулки называют, предназначены именно для движения по льду. Даже при загрузке 90-100 кг едут отлично. Да, тяжело, но человек идет на лыжах и тащит их на шлейке за собой. А тут пришлось идти по глубокому снегу. Лыжник спокойно справляется с такими условиями. А сани проваливаются, зарываются и нагребают снег перед собой. Как будто якорь какой-то сзади тебя в землю воткнули. Вот так мы шли 6 дней. На 7-й день даже оставили сани, решили пройти без них еще сутки. Преодолели порядка 10 км, но снег все не кончался. Поэтому приняли решение закончить маршрут в этом году, прекратить движение вперед.

Планируете повторную попытку покорить маршрут?

Наверное, будем готовиться к новой попытке. У нас есть некоторые идеи, как пройти эти сложные участки. Поскольку пройти его мы все равно хотим за один подход, план у нас такой. Там есть маяк Литке, в 150 км от Сахалина, как раз недалеко от Тугура. В заливе Николая стоят золотари, которые летом там работают. И в Ульбанском заливе есть рыболовецкий стан, который тоже функционирует в теплое время года. Нам нужно по теплу во все эти три точки – в залив к рыбакам, в избушки к золотарям и на маяк Литке к маячникам – закинуть снаряжение, продукты, газ и все необходимое. И в следующий раз идти уже не с огромными санями с расчетом на 50 дней, а взять сани поменьше – так называемые волокуши. Они рассчитаны для перехода где-то на 15 дней. Получается, что каждые 15 дней мы будем подходить к нашим заброскам, которые сделали летом, загружать в сани новую партию провизии и двигаться дальше. Сил-то у нас хватало, но повторюсь – когда за спиной якорь…

Чем еще вам запомнится этот поход?

В этом году нам впервые не удалось пройти мыс Укурункру вдоль берега. Обычно же идем по льду. Часто вода подходит очень близко к мысу. Но, как правило, в любую зиму, даже если вода стоит у скал, на них намерзает наледь и образует ледяные пояса. Они могут быть полтора, два, три метра в ширину. Пересекать эти участки очень опасно, в прошлом году нам много таких встречалось. Идешь по этому поясу, природа оставляет тебе буквально метр или полтора. А внизу обрыв и вода. Если туда ухнешься, уже не вылезешь. Тем не менее, всегда удавалось их проходить. Но на этот раз, когда мы двигались вдоль мыса Укурункру, уперлись в непроходы. Отвесные скалы высотой до 100 метров. И на расстоянии метров 300 вперед – вода. Ледоход грохочет. В итоге мы чуть вернулись назад и пришлось переваливать хребет. Там была перемычка где-то километров 7. Примерно за сутки мы ее одолели.

Когда начался второй, более сложный участок пути, сломали лыжу, опять же из-за снега. Обычно, когда идешь по льду, все трещины видно, можно обойти. А здесь их засыпало, и я угодил в трещину. У нас, конечно, были запасные. В таких походах все дублируется. Запасные лыжи, горелки, дуги для палатки и все остальное.

Мы предприняли все попытки продолжить путь. Чтобы облегчить сани, сожгли порядка 40 килограммов снаряжения. Сдаваться очень не хотелось. Все эти шесть дней, пока шли по снегу, думали, как бы нам еще уменьшить груз. Постоянно что-то сбрасывали. Надеялись, что они все же поедут.

А что вообще может быть ненужного в таком походе, чем можно пожертвовать?

Да, все об этом спрашивают. Ну, к примеру, положено три шоколадки в день. Решили, что без одной можно обойтись. Минус сорок шоколадок с одного, в сумме 80. Уже вес, 6 кг минус! Положено лук, чеснок, витамины необходимы. Тоже подумали – обычных витаминов в таблетках будет достаточно. Выкинули. Газ. Положено с утра полчаса обогреться. Просыпаешься, в палатке минус 35. Башмаки застывшие, их надо обогреть, иначе просто не влезешь. Вечером – то же самое. Чтобы прийти в себя, переодеться, перекусить. Решили, что утром и вечером греемся по 15 минут. Значит можно сжечь еще около 20 баллонов. Какое-то снаряжение – дополнительные варежки, термобелье, салфетки, крем для лица и прочее.

Потом решили увеличить продолжительность ходового дня. Раньше выходили в 9 и останавливались в 6, а теперь добавили час и шли до 7. Сделали сани еще легче, максимально ограничили себя в пище. Но в итоге все же вернулись.

Что окружало вас в пути?

В походе картина вокруг более разнообразная и интересная, чем, например, в Антарктиде, где всюду – белое безмолвие. У нас оно было только со стороны моря. А с другой - берег, тайга, скалы, очень красиво. Дикая природа, нетронутый лес. В районе Шантарских островов интересно наблюдать за приливно-отливными течениями. Там они достигают 8 метров. Лед все время сильно движется, гудит. Следы волков, лисиц, зайцев, копытных…

Расскажите, как вы готовились к переходу…

Чем длиннее маршрут, тем подготовка серьезнее. В Тугуро-Чумиканский район летает только малая авиация. В Тугур мы всегда забрасываемся вертолетом. Все наши сани и рюкзаки это негабаритный груз. Поэтому зимний поход, который стартовал в конце февраля, мы начали готовить в начале лета. В июне-июле собрали все снаряжение, насушили продуктов, отправили все. Летом туда ходят суда – те же золотари, рыбаки. Плюс идет обеспечение этих поселков. Мы на судах все отправляем, там заброски встречают наши местные товарищи. И все хранится по сараям или складам. Зимой мы приезжаем уже налегке, с небольшим рюкзаком.

Сколько стоит такой туризм в денежном выражении?

Если говорить о стоимости таких походов, тот тут как бы две цены. Сам поход и снаряжение. Поход – еду насушить, на билеты потратиться, оплатить заброску снегоходами и т.д. Где-то около двухсот тысяч потребуется. А снаряжение… Мы считали до повышения курса доллара и вышло больше 700 тысяч рублей на одного человека. Сейчас же, когда путешественник идет в такой поход, он несет на себе снаряжения на 1 млн 200 - 1 млн 300 тысяч рублей. Но надо понимать, что это не одноразовая «снаряга». Самое дорогое – палатки, спальники. Высококачественный спальник стоит около 70-80 тысяч рублей. Палатка – порядка 60, сани – где 180. Все покупается по всему миру. В России мало что можно взять из этого. Удовольствие кажется дорогим, но если один раз купить и бережно пользоваться, хватит на много лет.