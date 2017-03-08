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Открылась первая выставка социального фотопроекта АСТВ «Кино и жизнь»

Фото: Дмитрий Синдяков, Илона Ан, Анна Скуднова

Открылась первая выставка социального фотопроекта АСТВ «Кино и жизнь»

Тринадцать постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов запечатлели в привычном, повседневном виде и в образах героев знаменитых кинофильмов

«В кино всё может быть красивым и невероятным, но для меня жизнь краше и удивительней, потому что я могу почувствовать тепло и любовь родных мне людей. Я рада за ребят, что их глаза блестят. Надеюсь, это не последний фотопроект» - такими словами фотограф Илона Ан описала на своей странице в Facebook те чувства, которые испытала во время открытия фотовыставки социального проекта АСТВ «Кино и жизнь».

Церемония прошла в понедельник, 13 марта в бизнес-центре «Сфера».

Илона Ан вместе с другими южно-сахалинскими фотографами – Олегом Эмом, Асей Пак, Ириной Ким, Екатериной Беляковой, Артуром Петросяном, Александром Клубковым, Львом Ершовым, Михаилом Пыжовым, Алексеем Паком запечатлели тринадцать постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов в привычном, повседневном виде и в образах героев знаменитых кинофильмов.

Все герои проекта пришли на открытие выставки и с удовольствием позировали под фотовспышками, давали интервью. 

Быть «другим» очень непросто. У каждого из героев этого проекта своя история, связанная с особенностями здоровья и, порой, непониманием и, даже, агрессией со стороны общества. Неожиданное приглашение – познакомиться и поработать с успешными фотографами вызвало у молодых ребят-инвалидов настоящий, но радостный шок.   

АСТВ благодарит всех, кто бескорыстно помогал этому проекту осуществиться. Отдельное спасибо Чехов-центру – его сотрудники взяли на себя огромную часть работы: подбор костюмов, реквизита, профессиональный грим, изготовление париков. «Я знаю, каких сил стоит не только сгенерировать идею проекта, но довести его до творческого завершения. Мы с удовольствием помогали и благодарны за приглашение принять участие в таком важном для современного общества добром деле», - улыбаясь, сказала директор Чехов-центра Елена Худайбердиева.  

Выставка социального фотопроекта АСТВ «Кино и жизнь» будет работать в бизнес-центре «Сфера» (ул. Чехова, 78) до конца марта. Затем она переедет в киноконцертный зал «Октябрь». Сразу после открытия разместить экспозицию у себя выразил готовность один из торговых центра Южно-Сахалинска. 


Автор: Ирина Свидерская, вчера, в 16:26 +9
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Южно-СахалинскСфера
Прочее
Кино и жизньинвалидыфотовыставкаАСТВ
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Комментарии
ky-ky87
Написано вчера, в 16:44
Очень добрый проект))) Восхищению от проделанной работы - нет предела. Все большие молодцы и умнички!!!!Браво!!!
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+3
Любовь Барабашова
Написано вчера, в 16:49
Вика хороша, чертовка)))
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+4
lvista
Написано вчера, в 19:23
Ребята такие молодцы! А моя дорогунечка лучше всех!!! Спасибо всем тем людям, которые делают их счастливее , это бесценно!
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+2
Arturpg
Написано вчера, в 20:36
было очень интересно работать в таком проекте, спасибо Ирине и всем организаторам !!
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0
Online
Veronika1211 Online
Написано вчера, в 23:13
Какой замечательный проект! АСТВ - настоящие молодцы, что обращают внимание государства и общества на этих людей!
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0
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Veronika1211 Online
Написано вчера, в 23:16
Какое у Вики красивое платье - идеально подчеркивает ее природную красоту!
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0
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Veronika1211 Online
Написано вчера, в 23:20
У ребят из интерната лица такие счастливые - просто сердце радуется, глядя на этих людей!
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0
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Veronika1211 Online
Написано вчера, в 23:23
Фотографии получились отличные - на выходных обязательно схожу посмотрю...
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