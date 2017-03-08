Открылась первая выставка социального фотопроекта АСТВ «Кино и жизнь»

Фото: Дмитрий Синдяков, Илона Ан, Анна Скуднова

Тринадцать постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов запечатлели в привычном, повседневном виде и в образах героев знаменитых кинофильмов

«В кино всё может быть красивым и невероятным, но для меня жизнь краше и удивительней, потому что я могу почувствовать тепло и любовь родных мне людей. Я рада за ребят, что их глаза блестят. Надеюсь, это не последний фотопроект» - такими словами фотограф Илона Ан описала на своей странице в Facebook те чувства, которые испытала во время открытия фотовыставки социального проекта АСТВ «Кино и жизнь».

Церемония прошла в понедельник, 13 марта в бизнес-центре «Сфера».

Илона Ан вместе с другими южно-сахалинскими фотографами – Олегом Эмом, Асей Пак, Ириной Ким, Екатериной Беляковой, Артуром Петросяном, Александром Клубковым, Львом Ершовым, Михаилом Пыжовым, Алексеем Паком запечатлели тринадцать постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов в привычном, повседневном виде и в образах героев знаменитых кинофильмов.

Все герои проекта пришли на открытие выставки и с удовольствием позировали под фотовспышками, давали интервью.

Быть «другим» очень непросто. У каждого из героев этого проекта своя история, связанная с особенностями здоровья и, порой, непониманием и, даже, агрессией со стороны общества. Неожиданное приглашение – познакомиться и поработать с успешными фотографами вызвало у молодых ребят-инвалидов настоящий, но радостный шок.

АСТВ благодарит всех, кто бескорыстно помогал этому проекту осуществиться. Отдельное спасибо Чехов-центру – его сотрудники взяли на себя огромную часть работы: подбор костюмов, реквизита, профессиональный грим, изготовление париков. «Я знаю, каких сил стоит не только сгенерировать идею проекта, но довести его до творческого завершения. Мы с удовольствием помогали и благодарны за приглашение принять участие в таком важном для современного общества добром деле», - улыбаясь, сказала директор Чехов-центра Елена Худайбердиева.

Выставка социального фотопроекта АСТВ «Кино и жизнь» будет работать в бизнес-центре «Сфера» (ул. Чехова, 78) до конца марта. Затем она переедет в киноконцертный зал «Октябрь». Сразу после открытия разместить экспозицию у себя выразил готовность один из торговых центра Южно-Сахалинска.



