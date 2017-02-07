На Сахалине зажгли огонь III зимних Всемирных военных игр

фото Степан Домашенко

Честь принять участие в эстафете зажжения огня III зимних всемирных военных игр выпала пяти регионам страны, каждый из них представляет свой военный округ. В каждом из них зажгут факелы, которые затем, в Москве, объединят в единый.

На Сахалине частью своего огня поделится лопатинский маяк в Невельском районе, в Калининграде – поселок Янтарный, этническая саамская деревня в Мурманской области, в Челябинске – крупнейший в стране магнитогорский металлургический комбинат.

От лучины в самом сердце лопатинского маяка его бессменный хранитель Владимир Комаров передал огонь сахалинским юнармейцам. Самое ответственное здание у 14-летней школьницы. Она, почти не дыша, вынесла лампаду на улицу. Здесь под мощными порывами ветра и снега ждут военные, ждет полиция (тоже военная) и мастер спорта по лыжным гонкам Никита Хаян. О своем участии в эстафете огня 25-летний сахалинец узнал за сутки. Его выбрали после победы во всероссийской массовой гонки "Лыжня России-2017". Спортсмен сам переживал и волновался как школьник: «Есть такое чувство гордости, не каждый же может понести этот факел. Эмоции захлестывают, потому что в первый раз у нас такое мероприятие проходит».

Этой торжественной церемонии предшествовали несколько часов подготовки. Московские режиссеры проверяют каждый уголок, который может попасть в кадр. Деревянный туалет яркого зеленого цвета – прикрыть. Для этого оперативно нашли белое полипропиленовое полотно. Затем, дорожку вдоль маяка украсили штандартами с символикой игр. Репетиция, вторая, третья, огонь в лампаде погас. Церемонию вновь отложили, до тех пор, пока не найдут топливо и новый фитиль. Завершить съемки до захода солнца все же удалось, и огонь передали в Южно-Сахалинск.

Пока журналисты находились в ожидании, историей о маяке поделился его начальник Владимир Комаров. Он сам участник трудового фронта, участвовал в партизанском отряде в Белоруссии. В 1951 году направили служить на Сахалин, через год перешел на маяк Лопатина. С тех пор вся жизнь Владимира Ивановича связана с этим местом. Он сам принимал здесь роды у своей жены, лечил животных (пришлось научиться и этому), встречал туристов и бережно хранил ориентир для моряков, который построили еще японцы. За время работы Владимира Комарова он ни разу не останавливался. Даже во время землетрясения 2007 года.

- Здесь все развалено было после землетрясения, но это не важно, к вечеру как-то надо растащить глыбы и включить маяк. Мы справились. Городского света неделю не было, а мы уже к вечеру все восстановили и включили маяк, - делится воспоминаниями Владимир Комаров.

И у сооружения и у его хранителя в этом году юбилей. Владимир Иванович служит здесь уже 65 лет, а лопатинский маяк освещает путь морякам ровно на 40 лет дольше. Пенсионер признается, летом на маяке рай, и чтобы включить лампу, приходится буквально ползти до башни. На покой начальник маяка уходить не хочет. Он уверен, что в городе будет скучно и останется только смотреть в окно или телевизор.

Огни из всех военных округов объединят в Кремле, затем отправят в Сочи. III зимние всемирные военные игры пройдут с 22 по 28 февраля.