Мать Германа из Макарова лишили родительских прав

Мать маленького Германа из Макарова лишили родительских прав. Такое решение вынес Макаровский районный суд. Помимо полуторагодовалого мальчика, у Анны Рожковой отобрали право воспитывать 6-летнюю Соню.

Как сообщал ASTV.RU, история семьи из Сахалинской области стала широко известна в июне 2017 года после инцидента, запечатленного на видео. Медицинская сестра из районной больницы, куда временно поместили малыша, унижала его, называя оскорбительными словами. После этого работницу уволили, а СМИ заинтересовались историей маленького Германа. Как оказалось, его мать злоупотребляет алкоголем и уже была лишена прав в отношении старшего сына. У Анны нашлись как критики, так и защитники. Последние, в частности, вынудили временного опекуна, которого нашли органы власти в Макаровском районе, вернуть Германа обратно в больницу. Последние недели он живет в Доме ребенка в Южно-Сахалинске.

Вчерашнее решение суда Анна Рожкова может обжаловать – на это у нее есть 30 суток. После вступления решения в законную силу мальчику начнут подыскивать постоянных новых приемных родителей.

Как стало известно, мать троих детей Анна снова ждет ребенка.