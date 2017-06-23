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Мать Германа из Макарова лишили родительских прав

Мать Германа из Макарова лишили родительских прав

И она снова беременна

Мать маленького Германа из Макарова лишили родительских прав. Такое решение вынес Макаровский районный суд. Помимо полуторагодовалого мальчика, у Анны Рожковой отобрали право воспитывать 6-летнюю Соню.

Как сообщал ASTV.RU, история семьи из Сахалинской области стала широко известна в июне 2017 года после инцидента, запечатленного на видео. Медицинская сестра из районной больницы, куда временно поместили малыша, унижала его, называя оскорбительными словами. После этого работницу уволили, а СМИ заинтересовались историей маленького Германа. Как оказалось, его мать злоупотребляет алкоголем и уже была лишена прав в отношении старшего сына. У Анны нашлись как критики, так и защитники. Последние, в частности, вынудили временного опекуна, которого нашли органы власти в Макаровском районе, вернуть Германа обратно в больницу. Последние недели он живет в Доме ребенка в Южно-Сахалинске.

Вчерашнее решение суда Анна Рожкова может обжаловать – на это у нее есть 30 суток. После вступления решения в законную силу мальчику начнут подыскивать постоянных новых приемных родителей.

Как стало известно, мать троих детей Анна снова ждет ребенка. 

Сюжет: Судьба маленького Германа из Макарова
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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:46 +1
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 12:55
Бирочку пора ставить
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+5
Vings
Написано сегодня, в 12:56
Ожидаемо, что лишили родительских прав. После того как опеку и временных опекунов обвинили в грехах, то представителям власти не оставили другог выхода как опубликовать послужной список матери. Своими действиями и жаждой пиара, рейтинга прочтения публикаций по факту журналистка не оставила шансов для матери. К очень большому сожалению понятие "журналисткая этика" оказалось в данном случае как атавизм. Имхо.
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+2
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 13:57
Vings, какие шансы? Алкоголик со стажем, живёт на детские пособия. Троих отобрали, четвертым забеременела
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0
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Mopsik Online
Написано сегодня, в 13:07 Отредактированно сегодня, в 13:08
А медсестра я так понимаю безнаказанная ходит?
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+1
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jkmu Online
Написано сегодня, в 13:14
Mopsik, как бы это ни печально звучало, но если бы не медсестра никто б и не узнал об этой чудомамаше
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+3
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 13:42
jkmu, ну, тут то да, не поспоришь
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+1
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Виктория Online
Написано сегодня, в 13:09
Одного забирают, она следом еще одного рожает
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+3
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 13:46
Виктория, родит и опять лишат.....государство оденет, прокормит, воспитает . знаю кучу таких, после второго ребёнка лишенного родительской опеки, я бы честно просто перерезала трубы таким гадинам, чтоб больше не плодили брошенок. Страдают только дети от этого.
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+2
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 13:47
Виктория, Скорей всего бизнес развивается, пАнимаешь...

Теперь будут искать опекуна для будущего ребёнка...

И видео следующая медсестра выложит для рекламы несчастного ребёнка.....
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+1
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Elizabeth Online
Написано сегодня, в 13:44
Чума,такой замечательный малыш,а она уже другого ждет!!! Бедные дети,Ну раз любишь бухать и тусить,зачем детей рожать?
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:00
Elizabeth, а они не думают об этом, просто бухают и ... А на противозачаточные денег жаль.
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+1
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Лампочка Online
Написано сегодня, в 14:01
Elizabeth, что б было на что бухать и тусить...
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+1
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Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 14:09
Не будет она ничего обжаловать, ещё родит!!! Бедные детки!!!
тут кто-то верно её назвал - гадина, вот гадина она и есть!
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