Холмск продолжает готовиться к холодному периоду

В Холмске обсудили ход подготовки к новому отопительному сезону и капитальных ремонтов городских зданий и дорог. В августе многие работы идут к завершению, но некоторые, напротив, только начинаются.

Для подготовки в зиме прошли конкурсные закупки технологического оборудования для котельных, разыгрываются подряды на капитальный ремонт инженерных сетей тепло- и водоснабжения, закупается уголь и жидкое топливо.

На прошедшем в администрации городского округа совещании было уделено внимание идущему ремонту фасадов домов по улицам Пионерской, Комсомольской, Советской, придомовой территории целого ряда улиц как в Холмске, так и в селах района, а также ремонту кровель. А для жителей четырех домов по улице Лермонтова такие преобразования в августе только начнутся.

Также в августе начнется реконструкция путепровода, в то время как на улицах Советской и Железнодорожной уже идет работа по замене асфальтового покрытия.

Итоги деятельности всех структур, отделов и управлений администрации будут подведены в начале сентября, сообщает пресс-служба администрации Холмска.