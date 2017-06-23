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Назначена дата суда по делу о лишении родительских прав матери Германа из Макарова

Назначена дата суда по делу о лишении родительских прав матери Германа из Макарова

Из неблагополучной семьи малыша забрали представители органов опеки 9 июня 2017 года

На состоявшемся сегодня, 18 июля, в макаровском суде собеседовании определена дата заседания, на котором будет рассматриваться требование органов опеки отдела образования Макаровского района о лишении родительских прав Анны Рожковой – матери полуторагодовалого Германа. История мальчика широко обсуждается после публикации видео, на котором медсестра районной больницы оскорбляет малыша.

Как сообщили ASTV.RU в районном суде города Макарова, судебное слушание по существу назначено на 3 августа.

Из неблагополучной семьи малыша забрали представители органов опеки 9 июня 2017 года. После этого малыша определили в районную больницу, где он пробыл около двух недель без прогулок и должного педагогического присмотра. Попавшее в интернет видео, на котором медсестра районной клиники, оскорбляет ребенка, стало причиной повышенного внимания к судьбе мальчика со стороны прессы, общества и правоохранительных органов. Позднее от Германа из-за широкого резонанса вокруг личности мальчика отказалась принявшая его под временную опеку женщина. Герман оказался в Доме ребенка, где проживает до сих пор.

Работники образования района, сотрудники полиции, знакомые и соседи Анны сходятся во мнении, что причиной всех бед семьи стала пристрастие мамы к алкоголю.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:33 0
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