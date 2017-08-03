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Пропавшего по пути из Долинска в Покровку сахалинца сбил автомобиль

Пропавшего по пути из Долинска в Покровку сахалинца сбил автомобиль

Выясняются обстоятельства произошедшего

Задержан подозреваемый в ДТП в Долинском районе. По предврительным данным, он сбил 28-летнего жителя Покровки Михаила Витальевича Чижевского и скрылся с места происшествия. Тело пропавшего пока не найдено.

Напомним, 6 августа вечером мужчина находился в гостях у девушки в Долинске. По предварительной информации, от нее он вышел около 23 часов вечера. Во втором часу ночи обеспокоенная мать позвонила сыну и спросила, где он. Михаил ответил, что скоро вернется домой в Покровку. Больше на связь он не выходил.

По предварительной информации, по пути в село Михаила могла сбить машина. 

Проводятся проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Поиски Михаила продолжаются. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:59 +6
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Комментарии
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Ягодка Online
Написано сегодня, в 12:06
Ужаааас!!! Сбили и валить... может помочь ещё можно было.... интересно сбивший в был в трезвом состояниии...
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+11
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 12:07
Ягодка, сбивший был пьяный ,когда его сбили он еще был жив.Эти ТВАРИ его просто добили
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+5
ZLOI275
Написано сегодня, в 12:13
jkmu, Что-то жутко а откуда такие сведения
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+5
snake1347
Написано сегодня, в 12:16
jkmu, почему такая уверенность что добили? Это доказано? Я просто следил вчера за новостями по поиску, а тут такое... Страшно конечно иной раз...
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+2
Еще 5 комментариев
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 12:14
.
Соболезнования родным и близким
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+5
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 12:15
Дааа....

Соболезнования родным и близким
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:31
Подожду дополнений или уточнений
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+7
Online
Tatyana Online
Написано сегодня, в 12:43
В прошлых комментах на эту тему, кто- то предположил,что могла машина сбить.
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+2
Denis67
Написано сегодня, в 13:41
Tatyana, это я был.. в советское время у нас сосед так же пропал...
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+1
Online
Tatyana Online
Написано сегодня, в 13:47
Denis67, На моей памяти тоже был похожий случай.
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+1
sak65halin
Написано сегодня, в 13:19
тело выкинули в реку.на данный момент идут поиски.
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+3
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Ягодка Online
Написано сегодня, в 13:22 Отредактированно сегодня, в 13:23
sak65halin, сбили, добили, ещё и в реку... это разве люди? Да животные лучше к себеподобным относятся...
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+5
sak65halin
Написано сегодня, в 13:30
Ягодка, Вот такие мрази.только звонил его другу вани,который на данный момент плавает по реке,в поиске тела,а этих всех(подозреваемых)выпустили говорит под подписку о не выезде.
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+3
Online
Ягодка Online
Написано сегодня, в 13:38
sak65halin, ну как обычно...((((
парня жалко....
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+2
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 13:22
в таких ситуация хочется верить , что все бумерангом...
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+3
Online
Huli_Ганка Online
Написано сегодня, в 13:45
Diego, В свете послених событий и вынесеных решений суда по таким делам, только на возмездие свыше и остается надеятся
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+4
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 14:06
Huli_Ганка, что касаемо уголовных дел связанных по 264 ст. УК РФ, то наказывают очень жестоко
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0
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Elizabeth Online
Написано сегодня, в 13:33
С каждым днем все страшнее жить становятся
! До последнего момента верила,что живым найдут. Соболезнования родным и близким
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+2
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:44
Elizabeth, Михаила еще ищут
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+3
Online
Elizabeth Online
Написано сегодня, в 13:51
Татьяна Сергеева, Но вряд ли живым найдут! Хотя бывают чудеса!
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0
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mikki Online
Написано сегодня, в 13:53
Татьяна Сергеева, по радио объявили, нашли мертвым.
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0
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Alexsandr_31 Online
Написано сегодня, в 13:49
Жесть ....мир сошел с ума....как земля носит таких...родным сил...крепитесь
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+2
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Rola Online
Написано сегодня, в 13:51
У меня "пазл не складывается":
1. Как нашли водителя, сбившего человека? Если пострадавшего не нашли?
2. Откуда известно, что пострадавший, это пропавший молодой человек?

Я, все равно надеюсь до последнего, что Михаил найдется. Пусть это будет миллионная доля на благополучный исход, но она имеет место быть.
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+1
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ateriya Online
Написано сегодня, в 14:11
Как то все еще более непонятно. Если нашли водителя который сбил,почему он не показал где сбил и куда потом дел? Что за бред вообще?одни говорят так другие по другому. Жути только нагоняют. А официальная версия как обычно никакая. Найдись уже давай живым. Тоже молодец. Не мог на такси от девушки доехать до дома. Найдись живым. Тебя ждут.
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