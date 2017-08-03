Пропавшего по пути из Долинска в Покровку сахалинца сбил автомобиль
Выясняются обстоятельства произошедшего
Задержан подозреваемый в ДТП в Долинском районе. По предврительным данным, он сбил 28-летнего жителя Покровки Михаила Витальевича Чижевского и скрылся с места происшествия. Тело пропавшего пока не найдено.
Напомним, 6 августа вечером мужчина находился в гостях у девушки в Долинске. По предварительной информации, от нее он вышел около 23 часов вечера. Во втором часу ночи обеспокоенная мать позвонила сыну и спросила, где он. Михаил ответил, что скоро вернется домой в Покровку. Больше на связь он не выходил.
По предварительной информации, по пути в село Михаила могла сбить машина.
Проводятся проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Поиски Михаила продолжаются.
Соболезнования родным и близким
Соболезнования родным и близким
1. Как нашли водителя, сбившего человека? Если пострадавшего не нашли?
2. Откуда известно, что пострадавший, это пропавший молодой человек?
Я, все равно надеюсь до последнего, что Михаил найдется. Пусть это будет миллионная доля на благополучный исход, но она имеет место быть.