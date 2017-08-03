Пропавшего по пути из Долинска в Покровку сахалинца сбил автомобиль

Задержан подозреваемый в ДТП в Долинском районе. По предврительным данным, он сбил 28-летнего жителя Покровки Михаила Витальевича Чижевского и скрылся с места происшествия. Тело пропавшего пока не найдено.

Напомним, 6 августа вечером мужчина находился в гостях у девушки в Долинске. По предварительной информации, от нее он вышел около 23 часов вечера. Во втором часу ночи обеспокоенная мать позвонила сыну и спросила, где он. Михаил ответил, что скоро вернется домой в Покровку. Больше на связь он не выходил.

По предварительной информации, по пути в село Михаила могла сбить машина.

Проводятся проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Поиски Михаила продолжаются.