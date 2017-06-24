За запрет продажи алкоголя в День Победы проголосовали 45 человек

В Сахалинской области закончился опрос населения о запрете розничной продажи алкоголя 9 мая. Как сообщал ASTV.RU, его проводило региональное министерство торговли. Голосов оказалось немного и они разделились.

Опрос длился с 26 июня по 31 июля на сайте министерства.

- За возможный запрет проголосовали 45 человек, против него – 38, –прокомментировал ASTV.RU советник департамента лицензирования и правового обеспечения Дмитрий Димов. В процентном соотношении это означает, что «за» высказались 54 % опрошенных.

Как сообщили в министерстве, будут ли после этого опроса приняты конкретные решения или мнения сахалинцев и курильчан по этому вопросу продолжат выяснять, станет известно после 8 августа.

Идею запретить продажу алкоголя в День Победы предложил руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Свою инициативу он направил во все регионы страны, включая Сахалинскую область. При этом к июню 2017 года такой запрет уже действовал в 24 регионах.

Сейчас розничная торговля алкоголем на Сахалине и Курилах ограничена в соответствии с областным законом от 2013 года. По нему, запрет действует:

- в дни майских «последних звонков»;

- в Международный день защиты детей 1 июня;

- в День молодежи 27 июня;

- в День семьи, любви и верности 8 июля;

- в День знаний 1 сентября.