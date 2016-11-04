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Место крушения танкера «Надежда» облюбовали невельские рыбаки

Место крушения танкера «Надежда» облюбовали невельские рыбаки

Судно полностью утилизировали

Потерпевший крушение у побережья Невельска 28 ноября 2015 года танкер «Надежда» больше не представляет угрозы ни для людей, ни для окружающей среды. Об этом официально заявил начальник отдела ГО и ЧС администрации Невельского района Андрей Сёмин: «Фактически ликвидация танкера «Надежда» закончилась 10 июля 2017 года, а 15 июля были вывезены остатки корпуса и части танкера. То есть, судно утилизировано полностью, на 100%». 

В процессе ликвидации был проведен колоссальный объем работ по вытягиванию танкера на берег с последующей разрезкой его на части. Несмотря на сложные условия, зависящие, в первую очередь, от погоды, мероприятия по утилизации были завершены. Что касается искусственной насыпи, которая была создана в целях проведения работ по ликвидации последствий крушения танкера, то ее судьба пока не решена, а местные жители используют ее в качестве места для рыбалки, сообщает пресс-служба администрации Невельска. 

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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:33 +1
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