Спортсменки сборной России по лыжным гонкам проведут мастер-классы для сахалинских детей

На Сахалин прибыл старший тренер женского состава сборной России по лыжным гонкам Данил Акимов. Он осмотрел спортивные объекта областного центра – лыжероллерную трассу и биатлонный комплекс. И встретился с министром спорта и молодежной политики области Сергеем Буренковым.

- Я не ожидал увидеть трассы, да еще и утвержденные международными стандартами. Для того чтобы спортсменки прошли здесь свою подготовку к Олимпийским играм в Пхёньчхане есть все условия, - отметил тренер.

- Мы бы хотели вас попросить провести мастер-классы для наших спортсменов, тренеров. Для начинающих спортсменов важно видеть людей, которые выступают за сборную страны, просто с ними пообщаться, поприсутствовать на тренировке, - заметил министр Сергей Буренков.

Спортсменки прибудут на Сахалин 27 января. Уже сейчас для них забронированы гостиницы, оговаривается меню, так как у них оно особенное. Правильное питание, режим и тренировки помогут быстрее войти в климатический пояс, а это уже половина успеха.

Сейчас сборная команда страны находится на каникулах, но уже через неделю вновь приступит к тренировкам. На первый снег спортсмены отправятся уже в сентябре – в Санкт-Петербурге недавно построили лыжную трубу с искусственным снегом. На натуральном снежном покрове лыжники проведут свои тренировки в конце октября в Швеции.