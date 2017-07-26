новости
новости
Регистрация
Спортсменки сборной России по лыжным гонкам проведут мастер-классы для сахалинских детей

Спортсменки сборной России по лыжным гонкам проведут мастер-классы для сахалинских детей

Они приедут на остров в конце января

На Сахалин прибыл старший тренер женского состава сборной России по лыжным гонкам Данил Акимов. Он осмотрел спортивные объекта областного центра – лыжероллерную трассу и биатлонный комплекс.  И встретился с министром спорта и молодежной политики области Сергеем Буренковым.

- Я не ожидал увидеть трассы, да еще и утвержденные международными стандартами. Для того чтобы спортсменки прошли здесь свою подготовку к Олимпийским играм в Пхёньчхане есть все условия, - отметил тренер.

- Мы бы хотели вас попросить провести мастер-классы для наших спортсменов, тренеров. Для начинающих спортсменов важно видеть людей, которые выступают за сборную страны, просто с ними пообщаться, поприсутствовать на тренировке, - заметил министр Сергей Буренков.

Спортсменки прибудут на Сахалин 27 января. Уже сейчас для них забронированы гостиницы, оговаривается меню, так как у них оно особенное. Правильное питание, режим и тренировки помогут быстрее войти в климатический пояс, а это уже половина успеха.

Сейчас сборная команда страны находится на каникулах, но уже через неделю вновь приступит к тренировкам. На первый снег спортсмены отправятся уже в сентябре – в Санкт-Петербурге недавно построили лыжную трубу с искусственным снегом. На натуральном снежном покрове лыжники проведут свои тренировки в конце октября в Швеции.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:07 +2
Другие статьи по темам
Прочее
лыжные гонкимастер-класс
Популярное на ASTV
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Бойцовская собака напала на ребенка в Корсакове
Бойцовская собака напала на ребенка в Корсакове
Один из самых популярных пляжей Сахалина закрыт для купания
Один из самых популярных пляжей Сахалина закрыт для купания

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Водитель внедорожника сбил дорожный знак на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Водитель внедорожника сбил дорожный знак на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
За запрет продажи алкоголя в День Победы проголосовали 45 человек
За запрет продажи алкоголя в День Победы проголосовали 45 человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru