Даниил Зуев сдался полиции
Главный подозреваемый в убийстве Геннадия Рудакова пришел в горотдел Южно-Сахалинска
Сегодня, 26 октября, примерно в 15.40 в полицию Южно-Сахалинска пришел 22-летний Даниил Зуев. Главный подозреваемый в убийстве Геннадия Рудакова сдался.
Напомним, что резонансное преступление произошло в ночь с 14 на 15 октября. По словам свидетелей, Зуев спровоцировал ссору и вместе с четырьмя подельниками жестоко избил 31-летнего Геннадия Рудакова. Тот умер на месте. Ранее мужчины не были знакомы и до сих пор не понятно, что вызвало подобную жестокость.
Четверо подозреваемых были найдены и опрошены, а Зуев скрывался от следствия. За информацию о его местонахождении была обещана награда в 200 тысяч рублей. В интернете появилась петиция с требованием справедливого и тщательного расследования дела.
16.18. Пока не совсем понятно, при каких обстоятельства задержан Зуев. Источники astv.ru говорят, что он сдался сам, пресс-служба УМВД сообщает, что Зуев задержан и доставлен в полицию. Как сообщил брат Геннадия Рудакова Дмитрий Бельских, следователь, занимающийся расследованием убийства ранее говорил ему, что "сегодня у нас операция Х". Кроме того, вчера, по словам Дмитрия на сахалинские следственные органы выходили "московские генералы" усилить работу по поимке преступника.
Мы еще посмотрим, на сколько будет адекватно следствие и процесс по этому делу и каков в итоге будет приговор. Очень хочется, чтобы все виновники убийства получили достойные сроки заключения!
Вопрос: они на свободе? Видимо все просто смотрели как он убивает? Или все-таки их прикрыли???
Теперь только ждать суда.
Я скучаю. Вот в такие вот моменты, я скучаю по тем временам, когда в ходу были понятия: "Око за око! Зуб за Зуб! и ЖИЗНЬ за смерть!" Можно и ЖИЗНЬ за ЖИЗНЬ, но только провести остатки своей поганой жизни "это" должно возмещая невосполнимую потерю родным и близким погибшего. И срок этой жизни должен определяться ими же.