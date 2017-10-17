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Даниил Зуев сдался полиции
Фото: пресс-служба УМВД РФ по Сахалинской области

Даниил Зуев сдался полиции

Главный подозреваемый в убийстве Геннадия Рудакова пришел в горотдел Южно-Сахалинска

Сегодня, 26 октября, примерно в 15.40 в полицию Южно-Сахалинска пришел 22-летний Даниил Зуев. Главный подозреваемый в убийстве Геннадия Рудакова сдался. 

Напомним, что резонансное преступление произошло в ночь с 14 на 15 октября. По словам свидетелей, Зуев спровоцировал ссору и вместе с четырьмя подельниками жестоко избил 31-летнего Геннадия Рудакова. Тот умер на месте. Ранее мужчины не были знакомы и до сих пор не понятно, что вызвало подобную жестокость.

Четверо подозреваемых были найдены и опрошены, а Зуев скрывался от следствия. За информацию о его местонахождении была обещана награда в 200 тысяч рублей. В интернете появилась петиция с требованием справедливого и тщательного расследования дела. 

16.18. Пока не совсем понятно, при каких обстоятельства задержан Зуев. Источники astv.ru говорят, что он сдался сам, пресс-служба УМВД сообщает, что Зуев задержан и доставлен в полицию. Как сообщил брат Геннадия Рудакова Дмитрий Бельских, следователь, занимающийся расследованием убийства ранее говорил ему, что "сегодня у нас операция Х". Кроме того, вчера, по словам Дмитрия на сахалинские следственные органы выходили "московские генералы" усилить работу по поимке преступника. 

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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:00 +5
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Комментарии
Online
Kirill_nokhrin Online
Написано сегодня, в 16:02
хорош!
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+2
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Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 16:05
Жаль, что никто его не встретил до явки.
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+10
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Mopsik Online
Написано сегодня, в 16:06
Посмотрим, что будет дальше.
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+6
ZLOI275
Написано сегодня, в 16:12
Mopsik, да что нибудь типа, непреднамереное убийство лет эдак до 8. А там еще что нибудь в пользу подозреваемого, и так лет 5 условно. Ведь не зря же он так (геройски ) пришел сам........
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+6
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Mopsik Online
Написано сегодня, в 16:18
ZLOI275, будем ждать продолжения новостей. Кто его знает, что будет дальше...... может быть, а может и не быть...
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+3
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Balbes Online
Написано сегодня, в 16:25
ZLOI275, Ну да, проконсультировался с адвокатами и пришел сам. Уже типо зачтется.
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0
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 16:08
Фото есть, где этого чмошника на допрос ведут
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+1
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Teo Online
Написано сегодня, в 16:09
редакция АСТВ, где ссылки на источники данной информации? После всего цирка с этим дело тяжело вериться, что это не утка
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 16:11 Отредактированно сегодня, в 16:12
Я прям с нетерпением жду подробностей этого дела и вердикта суда! Главное, чтоб не отмазали!
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+9
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Angel24 Online
Написано сегодня, в 16:12
Главное, чтобы наша Фемида, дала по полной!
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+5
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Arcadyevvna Online
Написано сегодня, в 16:14
Перекакался, что без полиции найдут
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+3
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 16:25
Arcadyevvna, скорее перекакался, что найдут... и возможно далеко НЕ полиция
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+1
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Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 16:16 Отредактированно сегодня, в 16:18
Неужели? Что-то долго прятался. Одним словом- ТРУС! За свои поступки надо отвечать, а не прятаться за спины родителей!
Мы еще посмотрим, на сколько будет адекватно следствие и процесс по этому делу и каков в итоге будет приговор. Очень хочется, чтобы все виновники убийства получили достойные сроки заключения!
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+3
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 16:17
Четверо подозреваемых были найдены и опрошены
Вопрос: они на свободе? Видимо все просто смотрели как он убивает? Или все-таки их прикрыли???
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+1
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Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 16:20
leksoos13, Об этом пока все молчат. Всё внимание было приковано к поиску Зуева.
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+1
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 16:23
Andrey2017, по стандартной схеме могут сделать так: он один идет убивцем. Остальные-свидетели. И доказуха, и группы нет. Лишь бы сейчас никто не замолчал, а иногда освещал ход следствия...
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+2
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Balbes Online
Написано сегодня, в 16:26
leksoos13, Скорее всего так и будет, потому как группой лиц уже отягчающее и срока больше.
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+1
Еще 1 комментарий
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 16:19
Поживем-увидим.

Теперь только ждать суда.
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+3
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Tsar_i Online
Написано сегодня, в 16:20
Ему уже все подготовили, написали, как и что говорить, с какой тональностью, все заучили, да так, если поднимешь в 3 часа ночи, расскажет так словно правило по русскому. Ну а теперь можно идти с повинной. Ну а дальше вступает в дело расследование "Самое честное" и Самый гуманный и справедливый суд в мире!
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+4
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rumlod Online
Написано сегодня, в 16:21
а человека не вернуть....
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0
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marrozz Online
Написано сегодня, в 16:22
Интересно, где он прятался и кто его укрывал...Тоже браслеты надо надеть, да на допрос доставить. Не мог же он в одного без поддержки и денег 11 дней где-то скрываться
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+3
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Bokassa Online
Написано сегодня, в 16:23
в практике обычно сдаются когда на 146% готова линия защиты
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+3
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Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 16:27
Подготовился, видать.
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+1
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Karu Online
Написано сегодня, в 16:30
Смерть, за смерть!
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+1
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SirGiant Online
Написано сегодня, в 16:42 Отредактированно сегодня, в 16:43

Я скучаю. Вот в такие вот моменты, я скучаю по тем временам, когда в ходу были понятия: "Око за око! Зуб за Зуб! и ЖИЗНЬ за смерть!" Можно и ЖИЗНЬ за ЖИЗНЬ, но только провести остатки своей поганой жизни "это" должно возмещая невосполнимую потерю родным и близким погибшего. И срок этой жизни должен определяться ими же.
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