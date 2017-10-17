Даниил Зуев сдался полиции

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Сахалинской области

Сегодня, 26 октября, примерно в 15.40 в полицию Южно-Сахалинска пришел 22-летний Даниил Зуев. Главный подозреваемый в убийстве Геннадия Рудакова сдался.

Напомним, что резонансное преступление произошло в ночь с 14 на 15 октября. По словам свидетелей, Зуев спровоцировал ссору и вместе с четырьмя подельниками жестоко избил 31-летнего Геннадия Рудакова. Тот умер на месте. Ранее мужчины не были знакомы и до сих пор не понятно, что вызвало подобную жестокость.

Четверо подозреваемых были найдены и опрошены, а Зуев скрывался от следствия. За информацию о его местонахождении была обещана награда в 200 тысяч рублей. В интернете появилась петиция с требованием справедливого и тщательного расследования дела.

16.18. Пока не совсем понятно, при каких обстоятельства задержан Зуев. Источники astv.ru говорят, что он сдался сам, пресс-служба УМВД сообщает, что Зуев задержан и доставлен в полицию. Как сообщил брат Геннадия Рудакова Дмитрий Бельских, следователь, занимающийся расследованием убийства ранее говорил ему, что "сегодня у нас операция Х". Кроме того, вчера, по словам Дмитрия на сахалинские следственные органы выходили "московские генералы" усилить работу по поимке преступника.