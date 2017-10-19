новости
новости
Регистрация
Осенняя грязь не мешает юным парашютистам учиться прыжкам

Осенняя грязь не мешает юным парашютистам учиться прыжкам

Сейчас занятия идут в классах

Секция парашютного спорта на Сахалине объявила новый набор. Начать прыжки любители экстрима могут бесплатно, но не без сложностей. Кандидатов отбирают по ряду критериев. Просто принести документы и медсправку недостаточно. Чтобы попасть в школу, нужно еще и показать себя. Съемочная группа АСТВ побывала на занятиях тех юных парашютистов, кто уже прошел отбор.

Сейчас в секции своеобразные каникулы: прыжки осенью, как правило, заканчиваются в заболоченной земле. Грязная и мокрая экипировка – не самое неприятное; что по-настоящему тяжело – собирать напитанный водой парашют. Поэтому здесь ждут минусовых температур. А пока в кабинетах ребята изучают видеозаписи своих летних трюков. Это уже относительно опытные спортсмены – базовую подготовку они прошли, и за плечами более 20 прыжков. Ребят уже не испугаешь задержкой перед раскрытием, когда 20 секунд находишься в свободном падении.

Впереди у парашютистов 4 года занятий. Первые прыжки с парашютом начинаются не сразу. Первые подводящие упражнения – на подвесной системе, закрепленной под потолком. Все действия нужно отработать до автоматизма, начиная от освобождения вытяжного парашюта, за которым и раскрывается основной. Затем нужно научиться влиять на траекторию движения. Самым безопасным считается стандартный парашют-купол. Чтобы получить допуск к более управляемому крылу, нужно совершить от 60 до 80 прыжков. К этой планке ближе всех подобралась Марина Бережная, курсант кадетской школы.

- Меня записала сюда мама. Я давно хотела прыгнуть, и наконец появилась такая возможность. У меня выполнен уже 31 прыжок, – говорит девушка.

Секция бесплатна для всех желающих. Она работает с мая 2017 года. Здесь жесткий отсев и отбор, так что одной мечты недостаточно. Здоровье, физподготовка, обучаемость – вот критерии, по которым ребят оценивает тренерский состав. В ноябре начнется новый набор.

- В перспективах у нас – развитие и участие в жизни федерации парашютного спорта. Также заявимся на участие в соревнованиях с целью получить спортивные разряды, – делится тренер-преподаватель Андрей Крамарь.

Чтобы начать занятия, нужно проходить по требованиям. Среди них возраст – от 14 до 17 лет, вес – от 50 до 120 килограммов. Дальше потребуются заявление от родителей, медицинская справка о состоянии здоровья и три фотографии. Набор длится до 2 ноября, а третьего числа преподаватели проведут своеобразный кастинг.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:04 +2
Другие статьи по темам
Прочее
парашютный спорт
Популярное на ASTV
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске
Даниил Зуев сдался полиции
Даниил Зуев сдался полиции
Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск
Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск
Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова
Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Warg
Написано сегодня, в 15:35
>>Чтобы попасть в школу, нужно еще и показать себя.
Это как? Спеть, станцевать ?
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Даниил Зуев сдался полиции
Даниил Зуев сдался полиции
Мужчина умер под окнами школы №16 в Южно-Сахалинске
Мужчина умер под окнами школы №16 в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru