Олимпиада «Абилимпикс» стартовала в Южно-Сахалинске

II Региональный чемпионат по профессиональному мастерству для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс - 2017» стартовал в Южно-Сахалинске. В этом году его участниками стали 42 конкурсанта из числа школьников, студентов колледжей и специалистов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Состязания призваны сделать профессиональное образование более доступным и привлекательным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Еще одна важная задача - распространение на региональном уровне лучшего опыта подготовки специалистов. Сегодня в системе профессионального образования островного региона обучается более 270 инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

После окончания церемонии участники разъехались по своим конкурсным площадкам. Олимпиада возможностей будет проходить по 8 профессиональным компетенциям. Пять компетенций организовано для студентов и специалистов (поварское дело, малярное дело, издательское дело, документационное обеспечение управления и архивоведение, деревообработка) и три для школьников (робототехника, администрирование баз данных, дизайн персонажей/ анимация). Основной площадкой Сахалинского чемпионата «Абилимпикс» стал Сахалинский техникум сервиса - здесь пройдут конкурсы по 7 компетенциям. Еще одна площадка с компетенцией «Деревообработка» разместилась на базе Сахалинского техникума строительства и ЖКХ.

Мастерство конкурсантов по каждой компетенции будет оценивать экспертное жюри, в которое вошли преподаватели среднеобразовательных организаций, а также представителей работодателей. Всего в состав экспертов вошло 60 специалистов.

Организаторы Сахалинского чемпионата «Абилимпикс» - министерство образования Сахалинской области и Институт развития образования Сахалинской области, партнеры - агентство по труду и занятости населения Сахалинской области, министерство социальной защиты Сахалинской области, ООО «КурилГЕО», торговый дом «Пирамида», ООО «Карт-пласт». Главная задача организаторов мероприятия– мотивировать, социализировать людей с инвалидностью и дать им шанс трудоустроиться.

Победители Сахалинского чемпионата «Абилимпикс» отправятся в Москву для участия в финале III Национального чемпионата, который состоится с 30 ноября по 3 декабря 2017 года. Имена лучших назовут 27 октября на церемонии закрытия II отборочного этапа «Абилимпикса». Она начнется в 14.00 часов в актовом зале Сахалинского техникума сервиса.

В прошлом году команда Сахалинской области впервые принимала участие в финальном этапе чемпионата и уверено вошла в десятку лидеров. В копилке островной сборной два призовых места: серебро в компетенции «Издательское дело» и бронза в компетенции «Анимация персонажей».