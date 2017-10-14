О полезном

Здравствуйте!

Сегодня хочу рассказать вам о насущном, и это не реклама.

У меня три собачонки и у одной из них, у лабродочи, вот у неё,

очень сильная аллергия на холод. Подушки лап грызёт так, что аж потом наступить не может на лапки. Как оказалось, мы не одиноки в своей проблеме и таким недугом страдает множество животинок разных пород.

Мы открыли для себя воск для лап. Чем он хорош: на поверхности кожи лап воск образует толстую водонепроницаемую пленку, которая препятствует обморожению, защищает лапки вашего питомца от соли и разных реагентов, а также уменьшает скольжение лап по льду.

Состав у воска почти всегда один и тот же: пчелиный воск, ланолин, вазелин, настойка календулы и какая-нибудь отдушка.

Существует множество производителей, предлагающих этот товар, мы опробовали три.

Сначала был у нас воск под названием "Айда гулять", вот такой:

Сразу скажу, что толком его и не использовали, так как маме собаченек, то есть мне, не понравился запах сего продукта. А то что не нравится мне, я своим девчонкам не даю.

Потом был у нас воск "Гулёна", выглядит вот так:

Нам он очень понравился: удобный размер банки, приятный запах, плотная консистенция. Почему понравился НАМ? Потому что я пробую практически всё, что даю своим бабёнкам-собачёнкам.

Наверняка у вас возник вопрос, от чего же в воске образовалась такая дырочка? А это от способа применения, всё очень просто: открываете баночку, плотно прикладываете банку воском к лапе, делаете круговые движения и ждёте несколько секунд. Всё, лапки вашей собаки готовы к прогулке.

Сейчас купила другой воск, точнее заказывала "Гулёну", а привезли вот этот:

Этот воск очень вкусно пахнет и у него хорошая консистенция. Единственное, что неудобно нам, так это размер баночки. Если у лабродочи лапка в неё ещё помещается, то овчарке и алабайше она уже не подойдёт, придётся купить ещё и другой воск с баночкой побольше.

Следом за воском "идёт" питательный крем. Да-да, он самый, его Величество крем.

Крем, как и воск, бывает разного вида, запаха и цвета, но функция у него всегда одинакова.

Предназначен крем для дополнительного ухода за лапами собак после прогулки и мытья, а именно: смягчает, увлажняет и питает кожу подушечек лап; способствует заживлению мелких ссадин, царапин и трещин; устраняет раздражение и шелушение; восстанавливает защитный слой кожи после применения разных моющих средств.

Лично мы опробовали один специализированный крем и это "Айда гулять":

Нам этот кремушек очень понравился. Он такой прямо мягонький какой-то, очень вкусно пахнет и реально помогает от разных шелушений и раздражений.

Многие подумают: А, подойдёт и мой питательный крем для рук. Увы, для собачек он не подходит тем, что собачки будут его слизывать, а он вреден для их пищеварительной системы, проще говоря, укакаются)

У собачек-вислоушек разных пород есть одна проблема, которая их объединяет - это отит. Практически у всех собак с висячими ушками есть в той или иной степени этот противный недуг и нашу лабродочу (вся какая-то дефективная, заколебала)

он не обошёл.

Если ваша собака часто трясёт головой, пытается разодрать (именно разодрать) ухо или трётся ушками обо всё, что под эти ушки попадает - "поздравляем" у вас отит.

Отит штука серьёзная и если вдруг вы заметете признаки, которые я описала выше, незамедлительно обращайтесь к доктору.

У нас отит перешёл в хронь и капаем мы своей Миське-малюське ушки регулярно, но и моем тоже регулярно.

Страдают отитом и собачки, у которых и ушек-то толком нет.

Скорее всего когда-то, в той другой жизни до нас, ей продуло ушки и теперь отит у нас хронь.

Как я капала своей плюшке ушки впервые - надо было видеть. Как капать ушки, если их нет?!

Мойка и чистка ушей это вообще отдельная тема. У кого-то животинки терпеть не могут эту процедуру, как моя плюшка, а кто-то начинает похрюкивать от балдежа, как лабродоча.

Средств по уходу за ушами великое множество: ватные палочки или шарики для удаления грязи, лосьоны для чистки ушей, ушная пудра, бактерицидная пудра, устраняющая зуд и неприятный запах. Что подойдёт вашему питомцу решать вам, но лучше проконсультироваться с доктором.

Хлоргексидин.

О, этот лекарственный препарат у меня дома есть всегда!!!

Им можно делать всё: помазал, побрызгал, обработал, продезинфецировал.

Спектр действия огромен: промывание ран, ссадин, царапин, ожогов, расчёсов, укусов насекомых и других кожных повреждений.

Мой маленький щеночек Джеджя

ходячая катастрофа, если нос расквасит не себе, то обязательно мне. Любит выбивать когти, порезаться и содрать кожу у неё вообще любимое занятие, так что этот препарат нам просто необходим.

А ещё я отлично мою Хлоргексидином ушки своим зверикам.

Есть ещё одна очень клёвая вещь и название её "Вторая кожа", а если проще, то зелёнка для животных с алюминием.

Сделана такая зелёнка в виде спрея, что очень упрощает её применение. Предназначена для местного применения и профилактики кожных заболеваний, наружной обработки микротравм, закрытия операционного поля, в качестве перевязочного материала.

Когда лабродоча практически срезала подушку лапы, именно такая зелёнка оказалась для нас просто каким-то спасением, так как все бинты и носочки она снимала, а клей разгрызала.

После одного прыска зелёнки на ране образовалась защитная плёнка, которая: оказала бактерицидное свойство и остановила кровь (благодаря экстракту подорожника, входящего в состав спрея), покрыла полностью всю рану, что защитило от попадания всякой заразы, усилила процесс грануляции (заживление), оказала антимикробное, противовоспалительное, антигистаминное и обезболивающее действие (благодаря чистотелу, входящего в состав спрея).

В общем, очень полезная и нужная вещь.

И ещё о наболевшем.

У меня есть кошка-смешные ножки (дефективная малёх она у нас).

Так вот ей, по ряду медицинских показаний, нельзя делать стерилизацию. Возник вопрос, как бороться с загулами? Как и многие другие, я бросилась скупать всяческие антисексовые капли. Не знаю, как кому-то, но нам они вообще не помогли, лучше уж сходить к доктору и зафинделить укольчик.

Не могу обойтись без пропаганды:

Вот таким сегодня получился блог!