Виктор Ли: на Сахалине предвзято относятся к отечественному лечению рака

В России 4 февраля отметили День борьбы с онкологическими заболеваниями. Корреспондент ASTV.RU обсудил с главным врачом Сахалинского областного онкологического диспансера Виктором Ли особенности лечения рака, причины его возникновения и то, почему люди предпочитают зарубежные клиники.

- Виктор Геннадьевич, расскажите, что представляет из себя раковая опухоль и какие последствия?

- Раковая опухоль – это такая же живая клетка, только ставшая враждебной. И такой может стать любая – этому противостоит наш иммунитет. При этом надо понимать, что опасность представляет только злокачественная опухоль. Дело в том, что в отличие от доброкачественной она ведет себя агрессивно и обладает рядом вредных факторов. Во-первых, она неконтролируемо растет. Во-вторых, она способна врастать в другие органы. И в-третьих, несмотря на то, что опухоль находится в одном месте, со временем она может пускать метастазы и разрастаться по всему организму. Например, если опухоль сидит в легких, то она может добраться до почек или мозга.

- А сколько времени потребуется, чтобы болезнь дошла до такого уровня?

- Минимум на развитие опухоли приходится полгода. При этом максимальный срок роста вредных клеток довольно большой и может составлять куда более продолжительный период.

- Учитывая такие сроки, как человеку понять, что у него онкологическое заболевание, пока не стало поздно? Есть ли какие-нибудь рекомендации по его диагностике?

- Хотя предсказать появление рака пока нельзя, можно определить его наличие. Исследования показывают, что в группе риска находятся люди старше 60-65 лет ­– но это связано с тем, что к старости иммунитет ослабляется. Также может быть предрасположенность к раку – например, если у родственников были подобные заболевания. Но это не означает, что человеку по наследственности передастся рак. Хотя некоторые придают этому большое значение. Например, известная актриса Анджелина Джоли знала, что у ее родственников был рак. Она решила удалить себе молочные железы и яичники. Согласно исследованиям, риск поражения их раком был достаточно высок.

На сегодняшний день есть меры профилактики – женщинам рекомендуют проверяться у онколога с начала половой жизни, а также после 40 лет. Мужчинам – примерно после 40. Также обоим полам стоит ежегодно проходить флюорографию, метод устаревший, но действенный. После 50 лет раз в пять лет – колоноскопию. Еще для определения рака существуют элементарные опросники.

- Кроме естественных причин, что еще может способствовать возникновению опухоли?

- Чтобы непосредственно вызывали – таких нет. Но есть те, которые могут этому способствовать. Первоочередными могу назвать курение и алкоголь – это самые распространенные. Также повышают риск возникновения опухоли канцерогены. Их, например, содержат пищевые добавки или овощи, выращенные с помощью некоторых видов удобрений. На развитие опухоли может повлиять и окружающая среда – те же выхлопные газы или радиация.

- Есть мнение, что сейчас стало больше заболеваний раком, чем раньше. Действительно ли это так и с чем это связано?

- Нет такой тенденции. Хотя мнение построилось не на пустом месте. Это связано с тем, что продолжительность жизни за последние десятилетия повысилась. Но с возрастом становится слабее иммунитет. Также у нас появилось новое диагностическое оборудование – с его помощью мы эффективнее выявляем раковые образования у пациента. Но то, что мы находим опухоль сейчас и просто технически не могли сделать этого раньше, не значит, что стало больше больных.

- Какие виды раковых заболеваний лидируют в Сахалинской области?

- У мужчин это рак предстательной железы, легких и кожи. У женщин преимущественно выявляют заболевания молочной железы, шейки матки и, как и у мужчин, кожи. У обоих полов на них приходится около 40 процентов опухолей среди остальных видов.

- А есть ли в Сахалинской области специалисты, которые могут качественно и своевременно диагностировать раковое заболевание?

- Не секрет, что у нас в регионе есть кадровый голод. На сегодняшний день в островных клиниках всего 6 штатных врачей-онкологов. Однако в каждом районе, за исключением Курил, есть доктор, который берет на себя такие функции – для этого он проходит соответствующие курсы. При этом хочу заметить, что каждый врач владеет навыками диагностирования рака. И Сахалинская область оснащена оборудованием лучше и больше остальных. Другой вопрос, что не каждый врач проявляет бдительность. И это притом, что в России смертность от рака стоит на втором месте, а в мире – на первом.

- Если у человека обнаружен рак, какие действия ему предпринимать?

- В первую очередь – не паниковать. Есть распространенное мнение, что рак – это приговор. И знаете, это довольно сильное психологическое давление. Главное, чтобы человек себя чувствовал социально здоровым и меньше поддавался волнению. Островные специалисты могут оказать квалифицированную помощь, поэтому стоит следовать советам врача.

- Как вы относитесь к многочисленным сборам денег на лечение за границей? Действительно ли там можно получить лучшее лечение или это просто попытка ухватиться за последнюю соломинку?

- Есть спектр услуг, которые наша область не может предоставить. Но если есть необходимость, то за счет средств регионального бюджета мы направляем людей в федеральные клиники. Зарубежные клиники выбирают, потому что лечение там сопровождается сервисом на таком высоком уровне, что нашим федеральным центрам далеко до них. Например, там индивидуальная палата и постоянно приходящая медсестра – это всем будет приятно. Я был в иностранных клиниках, ознакомился с их работой. Могу с уверенностью сказать, что лечение ничем не отличается от отечественного. Стандарты одни и те же, если сравнивать с оборудованием в наших ведущих клиниках.

Мы рассказываем об этом людям. Но им тяжело понять, потому что у них стресс. В обществе сложился стереотип, что за рубежом все можно сделать. Сложился менталитет – если там платно, значит, лечить будут лучше.

- Есть люди, которые предпочитают вместо официальной медицины народную. Что можете сказать о народных методах лечения рака? Действенны ли они и если нет, то почему люди доверяют знахарям?

- Лично я не видел никогда результатов. Можно сказать, что народные средства основаны на верном применении трав. И часть лекарств тоже основана на травах. В них могут быть одинаковые компоненты. Поэтому народные средства тоже могут создать определенный эффект улучшения состояния. Но дело в том, что когда используют тот или иной знахарский рецепт, он работает в монорежиме. А в официальной медицине мы применяем разностороннее лечение, чтобы опухоль не смогла адаптироваться к применяемым средствам. Ведь раковая клетка – это живая клетка. Если ее бомбардировать только одним средством, то она приспосабливается и выстраивает такую оборону, что потом лечить уже сложнее. Мы же в этом случае пробуем другие методы лечения и комбинируем их, если необходимо.