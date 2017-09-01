Экс-капитан ХК «Сахалин» Руслан Берников: «В «Халле» меня называют русский медведь»

Фото с сайта oneteamsakhalin.ru

В минувшие выходные стартовала Азиатская хоккейная лига – турнир, в котором уже четвертый год выступает хоккейный клуб «Сахалин». За это время островная команда дважды была серебряным призером и в дебютном сезоне – бронзовым. В этом году «Сахалин» покинул бессменный капитан клуба Руслан Берников. Он провел за островной клуб 163 матча, забросил 103 шайбы и в прошлом сезоне по итогам «регулярки» был признан лучшим снайпером лиги. Теперь Берников выступает за южнокорейскую команду «Анян Халла» - принципиального соперника, который дважды обыгрывал россиян в финале.

Стартовые матчи «Сахалин» проводил как раз против «Анян Халлы», поэтому бывший «кэп» вернулся на остров. О переходе в новый клуб и перспективах на сезон Берников рассказал ведущей радио АСТВ Настасье Жуковой.

- Руслан, многие болельщики узнали о том, что вы покидаете «Сахалин» из вашего же аккаунта в инстаграме, когда вы выложили фото в новой форме. Почему приняли решение расстаться с ПСК?

- Здесь была полная неопределенность в команде. По окончании сезона во всех клубах, где я играл, тому, кто хорошо себя проявил, предлагали какие-то условия, контракты. Кто плохо играл – сразу говорили до свидания. Здесь же по окончании сезона ничего не говорили, не было известно, кто тренер, кто менеджер. Была такая нервозность, много было тонкостей, о которых я не хотел бы говорить. В это время пришло письмо от «Халлы» с конкретным, интересным предложением. С ними я вел переговоры довольно долго, ждал предложение от «Сахалина». Но, как видите, теперь я выступаю за другую команду.

- Для корейских команд вы первый легионер. Как адаптируетесь в новом клубе?

- В команде приняли хорошо. Они и к возрасту хорошо относятся. Если я старше них – уже с почтением. К тому же я в лиге довольно высоко котируюсь. И на льду, и в раздевалке я со всеми хорошо общаюсь. Кроме того, клуб сразу предоставил квартиру, машину, любые условия. То есть ты сходишь с трапа и думаешь только о хоккее. Никаких бытовых проблем и проблем детей – тут же все сразу решают. Это я считаю очень профессиональным.

- Насколько я знаю, вся семья с вами в Корее.

-Да, мы никогда не расстаемся. Дети там будут учиться, сейчас пошли в русскую школу, там всего по 2-4 человека в классе. Дети очень скучают по Сахалину, по школе, постоянно переписываются с одноклассниками, учителями. Хотели, чтобы я их с собой взял. Очень жаль, конечно, что мы уехали с Сахалина, но и в Корее они обвыкнутся. В первый день в школе уже нашли друзей.

- Есть проблемы, языковой барьер?

- В команде очень интересно получается. Главный тренер у «Анян Халлы» - чех Патрик Мартинес. Он говорит и на русском (играл за «Ак Барс») и на английском, немножко знает корейский, такой спортивный полиглот. Упражнения он объясняет на английском, тут же второй тренер переводит на корейский язык. Если я что-то не понял – мне Патрик объясняет на русском. Но английский я быстро изучаю, потому что в основном общаюсь с североамериканскими ребятами.

- Вас считают в «Халле» дополнительным козырем? Вы ведь большую часть «Сахалина» знаете, знаете, на что способны игроки, их связки и комбинации.

- Они даже без этих вопросов нас знают наизусть. Я, когда с тренером общался, он говорил, что перед последним финалом они разобрали все до мелочей. Все знали, кто против кого играет, кого нужно сдерживать, кому не давать принять шайбы. Что-то тренер спрашивает до сих пор, советуется. В этом сезоне вообще будет интересно, японские и корейские команды и легионеры довольно сильно перемешались. Я думаю, команды подравнялись, и будет очень интересный спортивный замес.

- У вас какие ожидания? Первые два матча сезона и сразу на Сахалине, против бывшего клуба, где остались и друзья, и болельщики.

- Нервы шалят, конечно. Сложно против своих выходить, против своих зрителей, своего города, но это спорт. На льду мы соперники, а после опять друзья. (Уже после игр Руслан поделился впечатлениями от начала сезона. Говорит, в первом матче тяжело было играть против «своих». И игроков, и трибун.)

- Некоторые болельщики тоже на распутье: понятно, будут болеть за «Сахалин», но вы же «кэп», тоже свой.

- Такое ощущение только до начала игры, а когда выйдем на лед, сразу все расставят приоритеты. Индивидуально, конечно, можно и за меня болеть, но не в поединке «Халла» – «Сахалин», а в других матчах.

- Простите за дилетантский вопрос: может быть такое, что по привычке передадите пас своим бывшим одноклубникам?

- Нет, такого точно не бывает, у нас же разные майки (Смеется). Тем более, у хоккеистов очень развито боковое зрение, видишь, кто рядом, так что не будем пасоваться с «Сахалином». Я все-таки достаточно много клубов сменил за карьеру, казусов не произойдет.

- В этом сезона капитаном ХК «Сахалин» стал Тимофей Шишканов. Получится у него, как думаете?

- Он очень сильный человек, лидер. Он мне и в прошедшем сезоне помогал в раздевалке. У Тимофея есть стержень, есть голос. Я думаю, он справится.

- А каково это - расстаться с капитанской повязкой?

- Можно быть и без нее лидером в раздевалке и подсказывать ребятам. Ничего страшного, мне все нравится, меня уважают и так. Ассистентом капитана в «Халле» я буду, а вот капитаном вряд ли, там должны быть корейские ребята.

- Вы говорили не раз, что азиаты играют строго по схемам, не импровизируют. Вы теперь также будете четко по схемам действовать или можно ждать от вас русской «внезапности»?

- Перед сезоном мы играли стартовые матчи. Конечно, тяжело перестроиться на другой хоккей, и я играю пока, как играл. Они рады, что иногда могут получить неожиданные передачи. Но таких пасов, как, например, от Еремина, нет.

- Зато всегда знаешь, откуда что прилетит.

- Они знают, я пока за месяц в команде еще не всегда могу понять. Думаю, привыкну к их передачам, схемам.

- Я знаю, что здесь у вас были очень разнообразные тренировки: бокс, бег, даже с борцами занимались. А как сейчас в Корее?

- На Сахалине все эти тренировки – это мой досуг, я так проводил свободное время. В Корее я в основном дома, так как нашел еще компанию для тренировок. Я, например, очень люблю регби, считаю, что это помогает хоккеистам, так как игра очень скоростная и ты час-полтора должен бегать туда-сюда, вот по этому я скучаю. Но не думаю, что моя команда согласится играть в регби, они побаиваются контакта с большими. Они называют меня в команде «большой парень» или «русский медведь».

- Друзья, наверняка, уже знают, что вы на Сахалине. Скучаете?

-Конечно! Но я сказал всем «стоп». Я приехал в этот раз на Сахалин играть, выходных здесь у меня не будет. По острову очень скучаю, по друзьям, по общению, по русскому языку. Дети тоже. В Корее не хватает русского общения, там другой менталитет, но все очень интересно. По Сахалину, конечно, скучаю, здесь небольшой город, все по-домашнему, все свои. Сегодня ехал в автобусе из аэропорта, столько народу увидело знакомого, как будто домой вернулся.

- В этом году, 4 декабря, вам исполняется 40 лет. С какими итогами подходите к этой дате?

- В полных непонятках подхожу (смеется). Запутался немного в себе, не знаю, чего хочу в будущем, бардак в голове. Но иногда возникает мысль: остановись, сиди дома, воспитывай детей. Но так получается в поселение годы, что в последний момент я кому-то опять нужен. И предложения интересные, как и на Сахалине было три года назад. Я тогда согласился, втянулся, понравился город, команда, лига. Три года вообще незаметно прошли. Вот смотришь в зеркало – постарел, а так жил бы здесь и жил. Может, еще и вернусь, не знаю, как сложится дальше.

- Тренерскую карьеру не планируете?

- Ее можно начать, зависит от того, где и как. Мне предлагали здесь начать, в Поронайске, но я не готов ехать в Поронайск. Предлагали в Москве тренером, но когда поступает предложение играть, сложно согласиться. Пока есть востребованность – я играю.

- И напоследок: обращение к болельщикам.

- Поддерживайте свою команду, поддерживайте «Сахалин». «Сахалин» все-таки должен выиграть кубок. Ну, и болейте за меня иногда по интернету.