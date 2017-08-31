Группа Estradarada: «Вите надо выйти» и жить на Сахалине

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2 сентября группа Estradarada выступала в Южно-Сахалинске в клубе Aura2, перед этим побывала на радио АСТВ. Ведущему Михаилу Майорову участник дуэта Александр Химчук рассказал о впечатлениях об острове, и куда же «Вите надо выйти».

- Добрый вечер, Александр. Как у вас день прошел, как первые впечатления о Южно-Сахалинске?

- Добрый вечер, Сахалин. Остров просто невероятный, особенно природа. Мы сейчас находимся немножко в космическом состоянии, потому что здесь немного иной мир. Особенно поразило небо. Я в каждом городе обращаю на него внимание. И везде оно разное. Так вот, в Южно-Сахалинске небо очень огромное и многослойное. Нижний слой облаков плывет в одну сторону, верхний в другую, и ты теряешься немного.

- У вас даже глаза горят, когда вы это рассказываете. Уже появились мысли написать песню сахалинское небо?

- Вы знаете, есть такой знаменитый DJ, наш хороший друг Федор Фомин. С ним мы сделали кавер на песню группы Мумий Тролль «С чистого листа». И мы с ним давно решили написать песню про Дальний Восток. Но я говорил: «Пока там не побываю – вряд ли получится. Нужно это ощутить». И вот, сейчас я побывал во Владивостоке и Южно-Сахалинске, и я думаю, частичка этих городов обязательно появится в ближайшее время в моем творчестве. Я вдохновение черпаю исключительно из вне, из окружающей среды, от людей, от природы. Вот например, сегодня в клубе будет звучать трек «Тапочки» (его почему то больше всего любят жители Челябинска). Этот трек начался с того, что я записал 2,5 минуты шума на одесском пляже. И этот интершум стал началом песни.

- Шум моря?

- Не только. Вы, видно, не были на одесском пляже. Там такая атмосфера! Я когда слышу что-то вокруг интересное, мне хочется это унести с собой, и я включаю диктофон. Мимо меня, там в Одессе, пронеслось столько всего! И «пахлава медовая», и «пиво холодное», и «сахарная вата с сюрпризом». Между этим такая интересная философия людей, проходящих мимо, такая просто живая атмосфера.

- А как тогда появилась песня «Вите надо выйти»?

- На самом деле, так просто сложились звезды. Меня все время спрашивают, кто такой Витя. На самом деле Витя – это просто вторая часть слова «остановите». То, что ее поют сейчас дети в детских садах, это очень смешно, конечно. Но видимо, есть определенный резонанс, есть что-то близкое людям. Тут, кто не спрятался, я не виноват. У нас очень много на самом деле музыки, гораздо более концептуальной, которая сложнее намного. А эта песня – просто прикол, чтобы пошутить над друзьями, чтобы они посмеялись. Не то чтобы мы корпели над ней. Песня была сделана и записана в течение трех часов - ночью с 3 до 6 утра.

- Такого эффекта вы не ожидали? Больше 25 миллионов просмотров клипа на YouTube!

- Весь прикол в том, что как раз это невозможно предугадать или просчитать. Когда ты идешь по пути конъюнктуры, подстраиваешься под рынок, ты неискренен. Мы сейчас в августе выпустили альбом, он называется «Ultra Moda Futura», он намного более концептуальнее. Мне нравится людей будоражить, нравится реакция на этот альбом. Музыка отличная от «Вите надо выйти». И мне нравится, что люди говорят: «Никогда бы не подумали, что в одном проекте может такое сочетаться». Здесь такой эффект музыкального полиглота, в одни момент мы со Славой решили, что не будем соблюдать никаких музыкальных стилей. Мы из тех людей, кто может орать в караоке Лепса и пойти на хорошую техновечеринку или дискотеку какую-нибудь. И это все может сочетаться в одном человеке. Мы идем против принципа разделяй и властвуй. Даже если индустрия развлечении пытается разделить людей: что-то очень простое, близкое к народному – в одну сторону, монотонное – в другую. Мы на этом фоне, как лакмусовая бумажка, как реагент и сочетание этого всего вместе. У нас можно услышать разные стили.

- Я послушал уже несколько треков. Очень необычно.

- Альбом лучше слушать наедине с собой. Только сначала надо прокачать свою тачку, чтобы звук хороший был. Большинство этих треков начинались исключительно с шума. То есть сначала была определенная атмосфера, а потом в этой атмосфере родилась музыка, потом появилась песня, которая представлена в каждом треке. Треки там хронометражем минимум 6-8 минут, из этого песня занимает 1/5, остальное – музыка. И вообще, часто такое бывает, садимся писать один трек, а к утру часа в 4, решаем отвлечься и в это время рождается что-то прекрасное. Вот песня, например «Каждый мечтает стать морем» – это как раз, мы решили отвлечься и за два часа сделали крутой трек.

- Быстро альбом родился?

- По-разному бывает. Я в студии очень жесткий человек. Даже когда все говорят, что трек готов, пока у меня что-то не ёкнет, я не возьму его. Поэтому у нас еще очень много материала, который пока не вышел за рамки студии.

- Слушатели спрашивают, чем вы занимаетесь помимо музыки? Какое у вас хобби?

- Помимо музыки я занимаюсь только музыкой. Не успеваю порой отдыхать. Даже вернувшись с гастролей, бывает, по двое суток из дома не выхожу. Еще бывают очень длительные перелеты и большая география. А вообще, я очень люблю авиацию и самолеты. Я собираю модельки брендированной гражданской авиации. Буквально в каждом аэропорту продаются такие небольшие самолеты, вот я их собираю. Они в студии у нас стоят на мониторах. Во-первых, это красиво; во-вторых, самолеты – это символ свободы.

- А как семья относится к вашим разъездам?

- У них, к сожалению, не остается выбора. Я дважды разведен и моя основная семья сейчас – это рыжий кот Биба, который с меня не слезает, когда я возвращаюсь домой. Хотя я и со своими бывшими супругами общаюсь, и у нас прекрасные дружеские отношения.

- Как можно расшифровать название вашего проекта Estradarada?

- Для каждого свой смысл. Я и сам, порой, не могу объяснить все, что прилетает в мою голову. Но смысл в том, что любое слово можно расшифровать, разобрав его, как кубики и собрав потом. Все, что вы найдете в этом слове, это и есть его смысл.

- Напоследок, что пожелаете сахалинцам?

- Пожелаю никогда не унывать. Я вот на Сахалине гость, я вижу, что здесь сейчас лето, и не понимаю, почему люди стремятся куда-то переехать в Европу. Нужно ехать на Сахалин жить, здесь же прекрасно. Здесь красивая природа, хорошие люди, и это здорово. Будьте счастливы и пусть вам будет легко и радостно!