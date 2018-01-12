Кому миллиончик?

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«Сбылась мечта идиота!» - воскликнул бы Остап Бендер, узнав о том, что получить миллион рублей можно, не прилагая никаких усилий. Кроме как переехать жить на Дальний Восток. Федеральное министерство развития ДВ, совместно с министерством труда РФ, по «просьбе трудящихся» вышло в свет с этой инициативой. Хочешь миллион? Смени теплое и уютное место работы и жительства на непредсказуемое, забери деньги и почувствуй себя богатым. Неужели это правда, а, может быть, очередное «недопонимание» слов чиновников журналистами, написавшими новость? Со дня её опубликования в нескольких интернет-изданиях прошло чуть больше суток, федеральные СМИ молчат, и желание узнать - правдива она или нет, только увеличивается с каждым часом. Как-то не верится, что в условиях нехватки финансов на всё и вся в стране найдется несколько десятков «лишних» миллиардов рублей для переселенцев.

Кто первый начал? После брождения по интернету довольно легко прорисовывается следующая картина – все началось с уважаемого многими агентства «Интерфакс». Якобы ему – лично, а не его корреспонденту – заместитель министра развития ДВ Сергей Качаев рассказал эту удивительную новость. А затем она, вначале со ссылкой на «первоисточник», а затем уже и на другие издания, пошла гулять по сети, будоража умы россиян, не живущих на Дальнем Востоке, и вызывая недоумение у дальневосточников. Поиск по сайту информационного агентства дал очень интересный и вполне ожидаемый результат: «Ничего не найдено». Но и это оказалось неверным – писали, но только для своих подписчиков, а не для широких масс. То есть знать можно, но не всем.

Ищем дальше. Пытаемся установить первоисточник и заходим на сайт минвостокразвития. Новость о миллионе присутствует и датирована 19 января, хотя на многих сайтах, в том числе и сахалинских, она прошла еще 18 числа. Завидная оперативность и журналистский нюх, а может быть, просто небольшая запланированная утечка из министерства. Но факт остается фактом: те, кто продвигает данную инициативу, а документы с поправками в законодательство уже внесены в Госдуму, публикуют известие позже, чем различные интернет-издания. Хотя и это уже не главное – внесли проект и ладно, будем ждать решения федеральных депутатов. Интереснее другое – согласно открытой информации из минвостокразвития - «…120 000 новых рабочих мест появятся на Дальнем Востоке к 2025 году. Приоритет при трудоустройстве будет за дальневосточниками. При этом, по прогнозам ведомств, более 60% от новых создаваемых рабочих мест будет заполняться за счет привлечения квалифицированных кадров из других регионов…» Получается, что приоритет за дальневосточниками, а «субсидию на переезд и адаптацию на месте в размере одного миллиона рублей» дадут всем, кому угодно, но только не им, даже если человек поменяет место жительства? Переберется из Приморья на Камчатку или Сахалин, устанет от курильских ветров и рванет в морозный Якутск, да мало ли как можно мигрировать по Дальнему Востоку.

Мигрировать можно, а вот получить дальневосточнику субсидию на переезд внутри своего федерального округа – нельзя. Кубанцы, ростовчане, жители Нечерноземья и Урала, приехавшие на Дальний Восток, если они пройдут по параметрам, прописанным в предполагаемом законопроекте – будут материально поощрены за совершенный ими «подвиг» и трудовой порыв. А вот местным жителям ничего не светит, кроме как радоваться за других россиян и копить средства на приобретение квартирки на юге страны, где их совсем не ждут и субсидий при переезде не дадут. Никто из дальневосточников не спорит с тем, что наши территории надо развивать более продуктивно, больше уделять внимания людям, строить современную инфраструктуру, предприятия и прочая, и прочая, и прочая… Надо, но ведь не за счет «переселенческой дискриминации», о которой говорит каждый второй дальневосточный участник интернет-дискуссий по этому вопросу. У самых отчаянных, многие из которых хорошие специалисты в своем деле, появились мысли уволиться, прописаться где-то у родственников за Уралом, а затем вернуться на Дальний Восток уже в качестве переселенца. Миллион, он и на Сахалине – миллион. А затраты государства на новых дальневосточников будут значительными. Задачка для третьеклассников: - «На стройки федерального округа надо 120 тысяч работников. Уже есть 60% своих, доморощенных. Сколько денег надо заплатить приезжим, если каждому дадут по миллиону подъёмных»? Ответ – 48000000000 (сорок восемь миллиардов) рублей.

И кто первый начал разговор про переселенческий миллион – после принятия поправок в закон и изменений в бюджете будет уже неважно. Выделенные средства обязательно освоятся, новые дальневосточники поедут «…за туманом, и за запахом тайги», а «старые» продолжат улыбаться и… махать вслед ускользающим мечтам о домике в деревне в теплых краях, при переезде в которые надо верить лишь в собственные силы и кошелек.