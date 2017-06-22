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ПодкАСТВ: прокрастинация, как ее преодолеть, и что это вообще значит

ПодкАСТВ: прокрастинация, как ее преодолеть, и что это вообще значит

Если сегодня вы прокрастинируете, значит завтра вы – прокрастинируете!

Прокрастинация - в психологии склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.

Если вы хотите не только узнать или напомнить себе значение и правописание этого слова, включайте наш подкаст Радио АСТВ, в котором постоянный гость программы «Открытая студия» - психолог Наталья Рогачева рассказывает обо всех тонкостях этого состояния психики человека.

Как не завалить сдачу отчета, заставить себя подготовиться к сессии и взяться, наконец, за изучение испанского. Опытный специалист просто рассказывает о сложном, и напоминает: «Если сегодня вы прокрастинируете, значит завтра вы – прокрастинируете!».

1 июня, в 16:44 +4
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Комментарии
Aike
Написано 5 июня, в 23:08
Такое впечатление, что полмира уже этим заболело )))
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+1
ZLOI275
Написано 27 июня, в 09:20
Ну прям синоним другого очень похожего слова
и по содержанию тоже
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