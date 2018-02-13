Фото Андрея Щербинина
«МаствЛЕНИЦА» в лицах: фоторепортаж
Гости праздника съели несколько тысяч блинов
В воскресенье, 18 февраля, в Сахалинской области отметили Масленицу. Медиахолдинг АСТВ к этой дате приурочил специальный проект «МаствЛЕНИЦА». На празднике гостям бесплатно раздали пять с половиной тысяч блинов.
Самые яркие кадры смотрите в фоторепортаже Андрея Щербинина.
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Написано вчера, в 18:06
Молодцы!
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