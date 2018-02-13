«МаствЛЕНИЦА» в лицах: фоторепортаж

Фото Андрея Щербинина

В воскресенье, 18 февраля, в Сахалинской области отметили Масленицу. Медиахолдинг АСТВ к этой дате приурочил специальный проект «МаствЛЕНИЦА». На празднике гостям бесплатно раздали пять с половиной тысяч блинов.

Самые яркие кадры смотрите в фоторепортаже Андрея Щербинина.