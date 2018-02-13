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«МаствЛЕНИЦА» в лицах: фоторепортаж

Фото Андрея Щербинина

«МаствЛЕНИЦА» в лицах: фоторепортаж

Гости праздника съели несколько тысяч блинов

В воскресенье, 18 февраля, в Сахалинской области отметили Масленицу. Медиахолдинг АСТВ к этой дате приурочил специальный проект «МаствЛЕНИЦА». На празднике гостям бесплатно раздали пять с половиной тысяч блинов. 
 
Самые яркие кадры смотрите в фоторепортаже Андрея Щербинина. 
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«МаствЛЕНИЦА» в лицах: фоторепортаж
Автор: АСТВ, вчера, в 13:25 +6
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Написано вчера, в 18:06
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