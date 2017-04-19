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Модель-андрогин Андрей Нагорный: «У нас с Дашей общая косметика»

Модель-андрогин Андрей Нагорный: «У нас с Дашей общая косметика»

Победитель конкурса «Мисс Авокадо» рассказал, как это — быть мальчиком и девочкой одновременно

Студент журфака 20-летний сахалинец Андрей Нагорный — модель-андрогин. Его «суперспособность» - перевоплощаться в женские образы. В этом Андрей даст фору любой красотке. Победа в фотоконкурсе «Мисс Авокадо» от местного бутика нижнего белья стала еще одним тому доказательством. Новость о мальчике-девочке облетела практически весь мир. Об Андрее написали не только в отечественной прессе. Статьи о нем вышли на страницах главных британских таблоидов, готовится материал в китайских СМИ, а самому молодому человеку поступили новые творческие предложения о сотрудничестве.

Мы встретились и поговорили с Андреем Нагорным и его девушкой и соратником по творчеству модельером Дарьей Гуляевой.

Расскажите, как вы решились на участие в фотоконкурсе?

Даша: идея пришла в голову мне, потому что Андрей — модель-андрогин. Но на Сахалине эта отрасль не развита, нет такой профессии — модель. Поэтому мы сами устраиваем какие-то фотосессии, находим творческих людей, которые соглашаются с нами сотрудничать и делаем фото для портфолио. Андрей уже неоднократно снимался как в женских образах, так и в мужских и андрогинных. Буквально на грани - то ли мальчик, то ли девочка. Пост «Авокадо» о конкурсе нашла я и предложила попробовать - ради смеха. Тем более внешние данные и фигура позволяют. Мы написали нашей знакомой фотографу Маше, она подхватила идею, потом согласилась визажистка...

Андрей: а потом уже я согласился! Сначала сомневался, но потом захотелось проверить свою похожесть на девушку. На победу вообще не рассчитывали, это казалось невероятным. И когда мне сообщили, что я занял первое место, мы очень растерялись, не знали, как признаться-то.

А как готовились к фотосессии?

Андрей: денег у нас было немного. Мы поехали с Дашей в «Сити Молл», там есть один большой дешевый магазин, типа китайского рынка внутри торгового центра. Долго копались среди тряпья и, наконец, нашли подходящее белье — за 600 рублей комплект.

Потом меня перевоплотили — макияж, прическа. А как сделали грудь... Знаете, у девочек есть такой метод — называется пушап. Собираешь кожу с груди, с живота, складываешь в лифчик, и оно держится. Ну и плюс еще моя внешность — это некие гормональные изменения, я иногда консультируюсь со специалистами, все в пределах нормы. Просто мой организм ведет себя так — когда-то больше женских гормонов, когда-то мужских.

У меня фигура достаточно женственная — бедра выделяются, есть талия и совсем небольшая грудь, на размер 0,3 можно набрать, если кожу притянуть. На фотографиях — исключительно моя фигура. Я благодарен тому, что у меня быстрый обмен веществ, я могу есть все что хочу и при этом сохранять фигуру.

Когда ты стал примерять на себя женские образы? С чего все началось?

Андрей: в детстве у меня было достаточно миловидное лицо и часто путали с девочкой. Я рос в Александровске-Сахалинском, там было мальчишеское детство и приходилось доказывать: «пацаны, да я не девчонка», старался вести себя более мужественно, считал свою внешность недостатком. Но лет в 17-18 мне в голову пришла идея, что это не недостаток, а, наоборот, плюс. Я начал себя развивать в этом. Сначала был переход из мужского в унисекс, начал отращивать волосы. Дальше больше. И теперь я знаю, что если выйду на улицу полностью в женском образе, я буду чувствовать себя комфортно и никто не заподозрит, что я на самом деле парень.

Почему тебе это стало интересно?

Андрей: мне всегда импонировали ребята-модели. Мне казалось, что это так здорово, так классно. А потом узнал об андрогинах и подумал, возможно, это я и есть. Я могу выглядеть и так и так, я тоже андрогин.

А какой-то внутренний конфликт есть мужского с женским?

Андрей: у меня есть свои внутренние весы. На одной чаше мужское, на другой — женское. И если, например, в течение дня мне приходится проявлять много мужского, то потом хочется это уравновесить. Я сейчас подрабатываю официантом. И там всегда должен быть только мужской образ. Но так как меня часто путают с девушкой, у меня единственного есть обязанность представляться: «Здравствуйте, меня зовут Андрей, я буду вашим официантом».

И когда так много мужского в жизни, потом хочется чего-то женского. И наоборот, конечно же. Вот вчера, например, мы снимали трансляцию, перевоплощали меня из мальчика в девочку, по «Сити Моллу» гуляли. И вот сегодня весь день мне хочется ходить в спортивных штанах, эти длинные волосы надоели, не хочу вообще трогать косметику, кажется, что не мое это все.

Как давно вы с Дашей вместе?

Даша: с начала лета, то есть скоро год. Мы так примерно поставили себе дату — первое июня. Мы живем вместе, отдельно от родителей, работаем, снимаем квартиру.

У вас наверное общая косметика? Какой у тебя гардероб?

Андрей: косметики у меня много, она была еще до знакомства с Дашей. Но сейчас мы ее объединили в одну большую кучу, которую храним в коробке из-под зимней обуви. В основном, конечно, этим Даша пользуется.

Даша: а гардероб у него скорее унисекс, вещи, которые могут и по-мужски выглядеть и по-женски.

Андрей: у меня есть типично мужские вещи, но на мне они почему-то выглядят больше по-женски. Но есть и просто мужские брюки, рубашки. И типично женские тоже. Даша модельер, она шьет вещи на заказ, вот недавно она мне юбку подарила.

Женские вещи у тебя только для фотосессий или ты так можешь по городу ходить?

Андрей: ну, в основном для фотосессий, для создания портфолио. Потому что если есть какие-то дела, то на них должен прийти мальчик Андрей, чтобы не было вопросов. Но бывает, что на какие-то вечеринки я хожу как девочка.

Мужчины обращают на тебя внимание?

Андрей: дааа....

Как ты на это реагируешь?

Андрей: приятно, если честно, Даша ревнует.

Какая-то конфликтная составляющая есть со стороны общества?

Андрей: в основном только в интернете. Там у нас все герои, обещают найти, убить, закопать. Но за всю мою жизнь у меня не было ни одной встречи с такими элементами.

Скорее наоборот, когда я был типичным мальчиком, в моей жизни было гораздо больше так называемых гопников, потому что я их потенциальная аудитория — я щупленький, маленький, у меня можно отжать телефон, деньги. Постепенно, когда у меня сменился образ, таких ситуаций не случалось. Я даже вел наблюдения: в течение полутора лет меня ни разу на улицах не принимали за парня, как бы я не выглядел. Сейчас, правда, начали. Меня не трогают, скорее всего, потому, что девочек трогать нельзя. А вдруг я на самом деле окажусь девочкой, им будет неловко, что девочку оскорбили. Исключения составляют ребята, которые хотят познакомиться.

А бытовые стычки бывают?

Даша: да, бывает, но люди "негативят" и сразу как-то уходят в сторону. Быстро сливаются. Вчера ехали с фотосессии, мы сидели общались в автобусе, Андрей был полностью в женском образе. И тут он что-то спрашивает своим мужским голосом. А рядом стоял парень такой гоповатой натуры. Говорит ему: «А ты чо, мужик что ли, да? Фуу». И что-то там еще говорил сам себе.

Андрей: у нас люди такие — мне в лицо мало кто что-то говорит, а за спиной очень много разговоров, обсуждений. У меня есть друзья, близкие, которые просто работают как пресс-секретари, у них кто-то что-то про меня пытается узнать. Напрямую ко мне не обращаются.

Даша: в основном люди проявляют интерес и удивление. Грубят какие-то не вполне образованные, гоповатые натуры. Но и это бывает крайне редко. Забавно продавщицы в магазинах реагируют. Мы около года ходили в один магазин, познакомились с кассирами, и только пару недель назад они узнали, что он мальчик.

Андрей: да, я в разговоре назвал свое имя и они такие: «Так ты что, парень, что ли? -Людка, я же тебе говорила, что он парень!». Они со мной разговаривали каждый день, их не смущал ни мой внешний вид, ни голос, с Дашей за руку приходил. А узнали имя и удивились. Еще мне нравится моя внешность тем, что она — некий фильтр. С тех пор, как я поменял образ, многие перестали со мной общаться, но на их место пришли новые знакомые, которым я очень рад, это близкие по духу, интересные люди.

А поклонники у тебя есть?

Андрей: да, в соцсетях, в инстаграмме есть такие единичные личности, которые прямо фанатеют. Причем и мальчики, и девочки. Я говорю, да что такого, множество есть таких интересных ребят. Но они комментируют каждый мой пост, поддерживают каждый мой комментарий, в личку приходят тысячи сообщений. У меня был один диалог, там было 380 непрочитанных сообщений. Но я, на самом деле, редко отвечаю. Мне стихи и песни посвящают.

Даша: есть один человек, который все время пишет: «Ты такой потрясающий, ты такой восхитительный».

А твой внешний образ как-то соотносится с темой ориентации и секса?

Андрей: так многие считают, но я скажу: нет. За мою жизнь у меня было три девушки. Надеюсь, что Даша — последняя и постоянная. Никогда не было даже намеков на отношения с мальчиками. Я люблю красивых людей и могу на улице Даше сказать: смотри, какая идет красивая девушка или парень. Могу кому-то сказать: какие у тебя красивые глаза. А так — нет, я убежденный натурал.

Даша: на самом деле это очень забавно, потому что мы уже почти год вместе и в соцсетях выкладываем фотографии. Андрей про меня рассказывает, мы появляемся на людях вместе. И все равно они не верят в то, что он натурал.

Андрей: и пытаются «на чистую воду» меня вывести! Считают, что мы с Дашей подружки.

Даша: меня тоже никогда не привлекали девушки. Но с возрастом я поняла, что я влюбляюсь не в какие-то внешние качества, а во внутренний мир. Я в Андрее люблю человека. Мне с ним комфортно, весело, хорошо. Он мне настолько близок, что мне все равно, в кого он перевоплощается — в мальчика или девочку. Андрея я изначально воспринимала не как мальчика, и не как девочку. В нем сочетается две личности. Когда у него случается перевес в ту или другую сторону, возникают какие-то недопонимания, мне самой немного сложно воспринимать это. Но я его люблю и пытаюсь с этим справляться и принимать. Мне важна духовная близость. Мне какие-то бытовые вещи не важны. Как и какие-то гендерные атрибуты поведения: что парень должен двери открывать или нести пакеты...

Андрей: да, она ругается, когда я ей двери открываю.

Даша: Андрей очень необычный человек, в моей жизни таких не было. Мы сначала начали дружить, пару месяцев общались, потом появились чувства. У нас до сих пор есть этот процесс притирания, сближения. Но чувства всегда берут верх, мы вспоминаем, что любим друг друга...

У Андрея бывают женские капризы?

Даша: ой, да постоянно! «Даша, расчеши мне волосы!». Он еще выбрал такую интересную позицию. Я постоянно говорю, что если он где-то и проявляет свою женственность, то только не в бытовых вопросах. В быту он прямо мужик-мужик. У него нет тяги к тому, чтобы прибрать-приготовить, навести уют.

Андрей: мать, неси еду, мужик с работы вернулся!

Много тратишь денег на внешность, на гардероб?

Андрей: раньше прилично так тратил, у меня была стипендия и подработки. Тогда почти все мои деньги уходили на косметику и гардероб. А сейчас мы стали жить с Дашей и расходуем на какие-то бытовые вещи, на квартиру. До меня дошло, что гардероб уже большой, там есть много вещей, которыми я не пользуюсь, косметики тоже уйма, так что сейчас почти нулевые траты на это. Единственное, что если бы сейчас были свободные деньги, пошел бы на какие-то косметические процедуры — волосы, например, подлечить.

Ну а вообще в салоны ходишь? Брови скорректировать?

Андрей: ой, с бровями потрясающая история была. Когда я в прошлом году летал в Москву, у меня было полдня свободных и на эти полдня мне предложили четыре проекта — две фотосессии, съемки в документальном фильме и съемку в ток-шоу. Я к этой поездке готовился, нужно было сделать здесь брови, а маникюр собирался сделать уже в Москве. Я записался заранее в салон, а мне за день до похода звонят и говорят, что вынуждены отказать. Причина — нужно сделать женские брови, а я «молодой человек». Я объясняю, что мне это нужно для работы. Они все равно отказывают – говорят, что могут сделать только мужские брови. Меня это так обидело, я был постоянным клиентом в этом салоне, мы с ними сотрудничали, фотосессию там проводили для салона. После этой ситуации я прекратил с ними все общение.

А ногти! Я тогда в Москве сделал такие шедевральные ногти. Даже мама, которая к этому относилась скептически, сказала, что они потрясающие. Кучу денег за них отдал. Приехал на Сахалин, мы поехали в кафе и когда выходил из машины, мне подруга прищемила все пальцы одной руки дверью! Пришлось ехать в травмпункт, снимать весь лак. Я плакал тогда не потому, что было больно, а потому что ногти жалко.

А как насчет «пластики»? Грудь не подумываешь себе сделать?

… ну… честно говоря, приходят такие мысли. Вот только что скажет Даша…

У твоего женского образа есть имя?

Андрей: мне кажется оно ситуативно. Но чаще я выбираю имя Саша. Не потому, что мне хочется, чтобы женский образ так назывался, а потому, что оно универсальное и если меня спросят, «ты чо, пацан, что ли?», я скажу, так я же представился: Саша. Это некая предосторожность. Иногда бывает экспромтом, скажем, Оля. По-разному. Единственное, что мне и мое имя не очень нравится. Когда меня называют «Андрей!», у меня такое ощущение, будто что-то случилось и я в чем-то виноват. А второе — мне не особо нравится, когда идет деление по гендеру. И имени это тоже касается. Но меня Даша учит в этом смысле, постоянно зовет меня по имени.

Ты чувствуешь себя своего рода активистом здесь на Сахалине, который борется с гендерной дискриминацией?

Андрей: я не называю себя активистом. Но невольно, наверное, выполняю эту функцию. Изначально, когда я только стал появляться в соцсетях, более 90% комментариев были негативными, а сейчас более половины — положительные.

Этот процесс твоего самоопределения он уже завершился, ты сам с собой договорился, кто ты?

Андрей: Нет, этот процесс идет всегда, постоянно.

Как родители относятся к твоим перевоплощениям?

Андрей: отца у меня нет, я его никогда не знал. Многие говорят, что я так выгляжу из-за этого. Но меня до 14 лет воспитывали бабушка с дедушкой, поэтому и детство было такое пацанское,. Я дедушке всегда на работе помогал, вообще учился быть мастером на все руки. Кавалер, джентльмен, лучший парень во дворе. А как реагируют... Бабушку с дедушкой стараемся ограничивать, но всегда находятся такие люди, которые позвонят и скажут: «А что, поговаривают, внучок ваш пол сменил?». Они старенькие, зачем им такое говорить. Они звонят маме, мама тоже как пресс-секретарь объясняет, что это неправда. Остальная семья тоже звонит маме с такими вопросами. Мама всегда меня защищает. Одно время она не понимала этого, но потом осознала, что все в порядке. Что я не хочу стать девочкой и жить с мальчиком. Бывают, правда, такие истории... У меня есть традиция, я в Москву летаю только в женском образе и гуляю так по городу, мне так комфортнее и спокойнее. И я скинул ей фотку себя с Останкино. Ее не смутило ничего кроме: «У тебя что, ногти накрашены?». Я говорю, мама, а все остальное тебя не смущает?...

Ты сейчас учишься на журналиста, чем планируешь заниматься после диплома?

Андрей: у меня на самом деле сейчас такая интересная ситуация. Я оканчиваю университет, и через год у меня армия. У меня множество друзей, спортсменов, культуристов — и все они не годны по здоровью, зато я вот такой — абсолютно здоров, у меня категория «А». Но я не хочу туда идти, мне кажется, что для меня это будет трата целого года. И я боюсь, что это сильно скажется на моей внешности и на моей модельной карьере, а положить конец своему творчеству я просто не могу себе позволить.

Автор: Лиза Ре, 24 апреля, в 14:29 +9
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Люди
Андрей Нагорный
Место
Южно-Сахалинск
Прочее
андрогин
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Комментарии
Балтийская Килька
Написано 24 апреля, в 18:35
Интересный мальчик!
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+5
kat31
Написано 24 апреля, в 19:02
Балтийская Килька, согласна! Выпрыгивает за рамки стереотипов, этим и раздражает многих.
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+4
Галина Дашкова
Написано вчера, в 02:00
В армии откормят перловкой худенького юношу. Но, можно туда не идти, если заделать двоих детей.
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+1
zazazy77
Написано вчера, в 07:37
Будь собой!это-главное!
Ответить
+2
zazazy77
Написано вчера, в 07:39
-ты молодец!
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+2
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 11:04
.......румын одним словом!
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+3
senchick
Написано вчера, в 12:19
"Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку".
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+2
Оля Нагаева
Написано вчера, в 18:20
Красавчик!! удачи ему в дальнейшем!!
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+4
VLадимир
Написано вчера, в 18:41
"Я оканчиваю университет, и через год у меня армия,но я не хочу туда идти, мне кажется, что для меня это будет трата целого года."-вот в этом весь мужчина.За него другие должны служить,защищать отечество,что бы он спокойно мог женское барахло таскать. А девки пищат,писают в потолок - какой красавчик,молодец,ночи бельё кружавчатое. Аж блевать хочется на такие комменты.
Оказывается мы тратили зря по два года,какие же мы дебилы,и ребята которые в Афгане и Чечне погибли и покалечились,тоже не герои ,а " дебилы".
Надо было в Андрогины и не терять время. Пошёл на фотосессию.
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0
VLадимир
Написано вчера, в 19:01
sasch евгений
и в армию он боится идти по одной причине,там за место косметички будет машка,да и не поймут его там,не одобрят и не оценят.
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+1
sasch
Написано вчера, в 19:09
VLадимир, Володь, перестань постить в таких тухлых темах. Ты что не понимаешь, что им только и надо, чтоб это было на первых полосах!?
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+1
Владимир Кирсанов
Написано вчера, в 23:18
вот прикалывает народ наш. Когда АСЭТЭВЭШНИКИ писали про парня который тратить три часа перед зеркалом так тут столько теток писало что это не по мужски.... а в этой теме прям гордятся))
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