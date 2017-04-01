Психолог Алексей Волков: "Чтобы похудеть, необходимо побороть ненависть к своему телу"

5 апреля гостем программы «Открытая студия» на радиостанции АСТВ стал психолог, сертифицированный специалист по нормализации пищевого поведения, консультант по химическим зависимостям Алексей Волков. Вместе с ведущей программы Аленой Бариновой они обсудили проблемы людей, которые решили похудеть.

- Многие люди стесняются открыто говорить о лишнем весе и считают главным способом сбросить ненавистные килограммы - просто меньше есть. Это действительно единственный работающий метод?

- Уже давно все знают - для того чтобы сбросить вес, нужно расходовать энергии больше, чем потреблять. Но несмотря на это знание, лишним весом может похвастаться чуть-ли не половина населения Земли. Все потому что, чтобы начать путь избавления от лишнего веса, для начала нужно разобраться в причинах его появления.

- Значит люди, которые безуспешно борются с лишним весом и вечно сидят на диетах, страдают каким-то психологическим или физическим расстройством?

- Эти аспекты рассматривать необходимо в комплексе. Я придерживаюсь теории, что любые техники и диеты, ведущие к снижению веса, делают людей невротиками. Как это происходит? Человек придерживается диеты и худеет, затем диета завершается и происходит возвращение к прежней системе питания, как следствие - вес также возвращается. Затем схема повторяется - снова похудение и снова набор веса. И человек подсаживается на так называемые "качели": похудел - потолстел, похудел - потолстел.

Тогда как необходимо всего лишь нормализовать пищевое поведение. Это происходит за счет спорта и дробного питания. Иногда необходима психологическая помощь, но я имею ввиду не только психолога, это может быть и простая влюбленность. Вы наверняка замечали, что влюбленные люди часто начинают терять вес без особых усилий.

- Раз уж мы затронули тему о поведении, сразу вспоминаются родители, которые используют вкусную еду, как награду для детей. Получил пятерку - давай закажем пиццу. Или если был плохой день - для утешения нужно съесть шоколадку. Чаще всего человек с детства привык вознаграждать себя едой.

- Точно. Наши пищевые привычки закладываются еще в детстве. Сейчас мы можем имеем доступ к множеству десертов, сладких напитков, конфет, чипсов. Все эти вкусности зачастую становятся главным блюдом стола и основным приемом пищи - это вкусно, просто, доступно.

С другой стороны, если родители сами имеют лишний вес и питаются не здоровой пищей, то они и детей также кормят. Как обычно отмечаются детские дни рождения? На праздничном столе пицца, торты, газировка. А у взрослых еще больше продуктов и напитков.

- А что вы хотели? Вряд ли ребенок скажет: "мама, спасибо тебе за брокколи!" Если ребенок живет с привычкой есть свежие овощи, то для него это и будет нормой в будущем. А что на счет взрослых? Допустим нам уже за 30 и мы хотим привести себя в форму. Какой будет первый шаг?

- В более сознательном возрасте главный вопрос в отношении к еде. Если мы относимся к ней просто, как к приему пищи, то и переедать мы не будем. Кто станет объедаться рисом или салатом? Еду нужно поставить на место.

- И как это сделать?

- Здесь нужно разбираться индивидуально. Во-первых, необходимо выяснить, что для человека главное, худеть или не худеть. Второе - это мотивация. Ее не нужно путать со стимулом, который скорее является острой палкой которой подгоняют ослика, чтобы он шел быстрее. А мотивация, это уже скорее морковка, за которой и идет ослик. Следует задать вопрос: "Зачем мне нужно снизить вес?" От ответа и буду зависеть дальнейшие действия.

- Тогда как объяснить своему мозгу, что поставленная цель важнее хлеба, пиццы и вкусняшек?

- Нужно понять, что еда - это физиологическая потребность, как почистить зубы или сходить в туалет. Тогда и начнут происходить чудеса. Человек начинает думать иначе - еда уходит с первого плана. Некоторые говорят про это чувство - "бабочки в животе танцуют".

- И как же прийти к этому ощущению?

- Нужно разбираться. Анонимные алкоголики говорят, что у каждого есть свое дно. Анонимные переедающие работают по той же схеме. Когда приходит понимание, что дальше двигаться уже некуда, тогда "глаза открываются" и появляется понимание, что именно с этим можно сделать.

"А что мне нужно, для того чтобы?" и "Для чего это нужно?". После честных ответов на эти вопросы, вселенная как-бы сама предоставит ответ.

- Действительно существует такая теория, что если вы не можете достичь желаемого, значит не очень то и хотите.

- Совершенно верно. Иногда человеку необходимо просто понять, что у него все хорошо, что в лишнем весе ему абсолютно комфортно, ничего не мешает. Значит и менять что-то не так уж и необходимо.

- А что если набор веса спровоцирован побочным эффектом от лекарственных препаратов. Можно ли избавиться от лишнего?

- В таком случае никогда не нужно заниматься самодеятельностью и самолечением. Препарат вам наверняка рекомендовал лечащий врач, поэтому и вопросы с побочным лишним весом необходимо решать с ним. Как психолог, могу только добавить, что в такие моменты необходимо не переставать любить себя и свое тело.

- А как вообще выяснить, есть ли у меня лишний вес?

- Практически в любом центре здоровья Южно-Сахалинска есть специальные аппараты - бодисканеры, которые и помогут определить точное количество жировой ткани в организме.

- В последнее время стали очень популярны всякие программы и онлайн-марафоны, типа #бешенаясушка и #худеемза30дней. Если лишний вес все же есть, имеет смысл принимать участие в таких мероприятиях?

- Лично я думаю, что это похоже на истерику и невротизм. К своей цели лучше двигаться постепенно. Медленно, но верно, как говорится. Если не можешь идти к цели - ползи к ней. Не можешь ползти - лежи и смотри. Но бежать сломя голову не нужно. Постепенное, взрослое и осознанное снижение веса, которое еще и приносит удовольствие, вот к чему нужно стремиться.

- И как же тогда выдержать весь длительный процесс и не сорваться? Как добиться заветных цифр на весах?

- Все знают, что следует любить себя. Но зачастую люди с лишним весом говорят о себе ужасные вещи, они ненавидят себя и свое тело. Поэтому первое, что нужно сделать, это принять себя таким, какой есть. Другого пока не дано. Это больно и сложно, но необходимо.

Затем необходимо постараться подружиться с собой. На групповых занятиях я предлагаю участникам написать список из 50 вещей, которые они умеют делать. Здесь участники начинают чувствовать себя более уверенно. А после составления списка из 15 вещей, которые они делают лучше всех, глаза буквально начинают светиться. У большинства есть куча талантов и успехов, достойных гордости. С таким человеком уж точно можно дружить. А от дружбы до любви всего пара шагов. Это есть путь к стройности.

Повторюсь, как снизить вес знают все. Вопрос в том, зачем это нужно. Когда приходит понимание этого, тогда появляются и силы, и желание, и возможности.